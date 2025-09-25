„De ce dai în mine?” Scene tulburătoare la Asia Express, de la Antena 1

Momente tensionate la Asia Express. Cele opt echipe care au rămas în concurs au trecut prin noi probe solicitante care le-au pus nervii la încercare. Alina Pușcău și Cristina Postu au ajuns la capătul puterilor și au avut un schimb de replici acide.

Seara trecută, 23 septembrie 2025, Antena 1 a difuzat episodul 11 din sezonul 8 Asia Express 2025, o ediție plină de provocări care le-au pus din nou nervii la încercare nervii concurenților. Tensiunea a atins cote maxime, mai ales în momentul în care echipele au fost nevoite să îmbrace costume uriașe de păpuși și să pornească în căutarea altor persoane îmbrăcate identic.

Momente tensionate între Alina Pușcău și Cristina Postu

Din cauza presiunii probei, discuțiile dintre concurenți au devenit foarte tăioase și au dat semne că echipa ar putea să se destrame. Alina Pușcău și Cristina Postu au avut parte de momente tensionate, grăbite să ajungă la destinație. Între cele două s-a declanșat un conflict care a luat rapid amploare.

„Simt că mor. Îmi crapă capul de nervi că noi discutăm ceva și că plecăm pe un flow de acasă și la un moment dat se întâmplă ceva. Pur și simplu nu ne mai înțelegem. Devii negativistă!’, i-a spus Cristina Alinei la testimonial.

Reacția Alinei Pușcău nu a întârziat să apară:

„Acum încerci să mă faci așa la televizor sau cum? De ce dai în mine? De ce dai în mine? Nu e frumos. Dacă noi suntem prietene nu trebuie să dai în mine și să mă faci…’, a fost replica Alinei Pușcău. „Nu dau în tine. Încerc să-mi dau seama. Nu te fac în niciun fel. Cum să mă ajuți? Nu m-ai ajutat cum aveam nevoie. Ți-am zis clar cum am nevoie’, a adăugat Cristina.

În aceeași ediție, Raluca Bădulescu și Florin Stamin au reușit să câștige jocul de amuletă, învingându-i pe Emil Rengle și pe iubitul său, Alejandro Fernandez. Victoria lor le-a adus un avantaj important în cursa Asia Express, consolidându-le poziția în competiție.

