Au rupt logodna după numai un an! Cei doi actori și-au spus „adio”: „Au rămas în relații de prietenie”

Mika Abdalla, cunoscută din serialul „Off Campus”, a rupt logodna cu Jake Short pe 1 iunie. Cei doi au avut o relație timp de cinci ani. Actrița se bucură de un real succes acum datorită popularității pe care producția menționată anterior o are.

Cine este Mika Abdalla din „Off Campus”

Serialul „Off Campus” a fost lansat doar de câteva săptămâni și a reușit rapid să devină un fenomen cultural. Actrița Mika Abdalla a reușit să atragă atenția asupra sa datorită rolului pe care îl are în producție.

Mika o interpretează pe Allie Hayes, cea mai bună prietenă a personajului Hannah Wells din serial. Înainte de acest rol, era relativ necunoscută publicului larg. Actrița în vârstă de 26 de ani a mai bifat apariții și în preoducții ca „Suits: L.A.” și „The Pitt”, dar și în filmul Hulu din 2022 „Sex Appeal”.

Cum s-au cunoscut Mika Abdalla și Jake Short

Potrivit Elle.com, cei doi s-au cunoscut în timpul filmărilor pentru „Sex Appeal”, în 2021. Au format un cuplu rapid și apoi s-au logodit. Cererea în căsătorie a fost confirmată oficial în mai 2025 de către managerul lui Jake Short, Brian Medavoy. Acesta a publicat atunci mai multe imagini cu cei doi și un mesaj:

„O zi minunată ieri, sărbătorind următorul capitol pentru clientul meu de lungă durată, Jake Short și logodnica lui Mika Abdalla. De la platou la viața reală — a fost o bucurie să le urmăresc parcursul. Spre un viitor împreună.”

Mika Abdalla și Jake Short s-au despărțit

Din păcate, începutul lunii iunie a venit cu o veste proastă pentru fanii celor doi actori: au rupt logodna. Relația de.cinci ani a ajuns la final și, momentan, nu se cunoaște motivul care a dus la ruptură. Informația a fost făcută publică de reprezentantul Mikăi.

„Din cauza interesului recent pentru viața personală a Mikăi, considerăm necesar să confirmăm că ea și Jake nu mai sunt împreună. Cei doi se susțin în continuare reciproc și au rămas în relații de prietenie și solicită respectarea intimității lor”, a declarat un purtător de cuvânt al actriței, potrivit Us Weekly.

Mika ar avea o idilă cu Stephen Kalyn?

Anularea logodnei vine la scurt timp după vestea că Abdalla va juca rolul principal în sezonul al doilea din Off Campus, alături de colegul său Stephen Kalyn, care îl interpretează pe Dean Di Laurentis.

Cei doi actori au atras atenția și în afara platourilor, după ce au apărut împreună într-o serie audio erotică produsă de Quinn. Primele episoade au fost lansate recent. Cariera tinerei se află într-o ascensiune vizibilă, iar proiectele recente sugerează că urmează o perioadă foarte activă profesional.

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