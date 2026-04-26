Au șanse să se împace Andreea Popescu și Rareș Cojoc? Vica Blochina: „Ea s-a simțit nealintată”

Divorțul dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc a luat prin surprindere publicul și a generat, totodată, o serie de speculații în presă, dar și numeorase controverse. La baza despărțirii celebrului cuplu a stat infidelitatea din partea fostei dansatoare cu antrenorul Dan Alexa, despre care v-am dezvăluit mai multe detalii în trecut. Separarea a fost ulterior anunțată, dar fără declarații detaliate din partea celor doi protagoniști ai divorțului. După valul de interpretări apărut în spațiul public, Vica Blochina vine cu o perspectivă diferită și analizează despărțirea prin prisma numerologiei.

Vica Blochina explică modul în care vede ea dinamica dintre Andreea și Rareș, și de ce consideră că nu ar fi fost bine ca cei doi să se despartă mai devreme.

Vica Blochina a analizat despărțirile momentului, printre acestea fiind și divorțul dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc. Vedeta susține că momentul despărțirii dintre cei doi ar fi avut o anumită „încărcătură numerologică” și că, dacă ruptura s-ar fi produs cu un an în urmă, relația ar fi avut șanse și mai mici să rămână una civilizată, mai ales în contextul în care cei doi au și copii împreună.

Vica Blochina despre divorțul dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc: „Aveau probleme de anul trecut, ea se simțea neascultată”

CANCAN EXCLUSIV: Andreea Popescu și Rareș Cojoc. Au divorțat și ei în acest an.

Vica Blochina: Da, ea are an personal 3, el are anul personal 1, deci se încheie lucruri. La ei problemele au început de anul trecut, îți garantez, bag mâna în foc. Ei au probleme de anul trecut, căci el a avut anul personal 9 anul trecut, iar ea a avut anul personal 2. Deci cumva ea s-a simțit neascultată, nebibilită, nealintată și de anul trecut aveau probleme. În numerologie cifrele 1 și 2 nu sunt compatibile cu 4, cifra 2 nu este compatibilă cu 8 și cu 7. De aceea, căsătoriile de genul acesta au mai puține șanse să supraviețuiască. Există anumite cifre karmice care indiferent de situație, se înțeleg mai greu, au de făcut un lucru și atât.

CANCAN EXCLUSIV: De ce crezi că s-a ajuns la acest divorț? Care crezi că a fost motivul?

Vica Blochina: La el clar nu a fost comunicarea care trebuia. Ea este 1, conduce, îi place să facă asta, el este 31, adică cifra 4. Cum fac cei cu cifra 4: ori sunt oamenii care spun lucrurile verde-n în față, îi dă cu bocancul în față, iar cifrei 1 nu poți să îi faci asta. Cifra 1 este regina, dacă i-ai făcut ceva, te exclude. Dar o să vezi că ei vor rămâne în relații ok.

CANCAN EXCLUSIV: Și ea a vorbit foarte frumos de el, a spus că vor rămâne în relații bune pentru copii. Nu s-au despărțit cu scandal.

Vica Blochina: Dacă ei se despărțeau anul trecut, nu exista posibilitatea de prietenie. Foarte bine că nu s-au despărțit de anul trecut, căci în felul acesta vor rămâne în relații ok.

CITEȘTE ȘI: Divorțul nu i-a separat complet. Andreea Popescu și Rareș Cojoc, reuniți într-un moment-cheie

ACCESEAZĂ ȘI: Dan Alexa s-a întors la pofta inimii. Andreea Popescu s-a străduit degeaba