Au trecut 6 ani de la cazul care a șocat România. Ce face fetița declarată moartă și aruncată la gunoi de medicul supranumit „Călăul bebelușilor”. Declarații exclusive

De când a venit pe lume, Maria este o adevărată luptătoare. Cazul ei a devenit unul de notorietate. S-a născut la Maternitatea Polizu, unde a fost declarată moartă. Fetița a fost băgată într-o caserolă cu capac și apoi într-un sac. Printr-o minune, a fost salvată de o asistentă medicală. Din greșeală, aceasta a lovit cu piciorul sacul, moment în care a simțit că înăuntru se mișcă ceva. Când a deschis sacul, fetița a început să plângă. Traumele suferite de Maria când era bebeluș și-au pus cuvântul. Deși are 6 ani, copila încă nu vorbește. Ca să-și poată trata fetița, părinții săi s-au împrumutat la bancă. CANCAN.RO are toate detaliile.

Cazul Mariei a făcut vâlvă în urmă cu 6 ani. Fetița a supraviețuit ca printr-o minune, după o poveste de-a dreptul halucinantă, petrecută la Maternitatea Polizu. Mama fetiței, Nicoleta Pletoiu, a avut o sarcină cu complicații. Femeia din Pitești a fost sfătuită să meargă la Maternitatea Polizu, unde a ajuns sub supravegherea unui medic de specialitate obstetrică – ginecologie. Este vorba despre medicul Florian Robe, supranumit ulterior „Călăul bebelușilor” de la Polizu. Acesta a decis să-i facă pacientei avort. După intervenție, medicul i-a anunțat pe soții Pletoiu că fetița lor nu a supraviețuit.

”Am și semnat că a murit și m-au întrebat dacă o iau acasă sau o las la autopsie. Eu le-am zis să îi facă autopsia, pentru că voiam să știu cauza, de ce am născut prematur și de ce copilul s-a născut mort, că făcusem toate investigațiile. Aici le-am pus piedici”, a povestit, pentru CANCAN.RO , Nicoleta Pletoiu.

Trupul bebelușului a fost pus într-o caserolă cu capac, introdusă apoi într-un sac, care a ajuns în camera unde se depozitau gunoaiele din spital. Una dintre asistente a avut un șoc când a lovit din greșeală cu piciorul sacul și a observat că se mișcă ceva. Când a deschis sacul, fetița a început să plângă.

Asistenta l-a anunțat repede pe medicul Robe despre descoperirea făcută. Acesta a refuzat să-i acorde, însă, fetiței îngrijirile medicale.

Fetița născută prematur a primit îngrijiri medicale abia după aproape 14 ore, timp în care s-a luptat singură să trăiască. Din această cauză, a rămas cu mari traume.

”M-au făcut să cred că a înviat peste noapte, inclusiv psihologul din spital. Mă trăgeau de limbă, ca să vadă ce știu, ce cred. După aceea, au încercat să mă facă să o las cumva acolo, că nu va fi niciodată un copil normal, că va suferi. Le-am spus că nu o las, pentru că este copilul meu. Patru luni am stat cu ea în spital”, a mai spus mama Mariei.

De-a lungul anilor, părinții copilei au făcut eforturi supraomenești pentru ca fetița lor să ducă o viață normală. A fost un drum extrem de anevoios și costisitor, dar soții Pletoiu nu s-au gândit nicio secundă să abandoneze lupta. S-au împrumutat la bancă, dar și la apropiați ca să poată plăti terapiile și tratamentele foarte scumpe.

Cu multă dragoste și atenție din partea părinților săi, dar și cheltuieli uriașe, fetița a făcut progrese uimitoare. Până și medicii care au tratat-o de-a lungul timpului au considerat că micuța a sfidat medicina.

”Era o mogâldeață de copil care nu se mișca și nu avea gât. Acum, singura problemă este pe partea de vorbire. De-abia scoate două cuvinte, mama și tata, dar când și când. Comunicăm prin semne, îmi arată când îi este foame, merge la frigider. Am făcut un control la psihiatru și ni s-a recomandat să facem terapii cognitive de limbaj. Din cauză că creierul a stat fără oxigen, nu s-a dezvoltat. Ea este destul de inteligentă, știe absolut toate numerele până la 15 și în scris, știe forme geometrice. Este un copil minunat, este un dar de la Dumnezeu, este minunea noastră”, mai spune mama Mariei.

Cât despre medicul Florian Robe, mama fetiței mărturisește că acesta nu a avut niciun fel de remușcări pentru cele întâmplate.

”Sunt momente în care îmi doresc să trăiască măcar un sfert din ce am trăit noi, să văd dacă poate suporta durerea. Măcar de îi acorda primul ajutor, am fi spus că așa s-a născut, dar cum să decizi să nu îi acorzi o șansă la viață unui copil? M-am întâlnit în aprilie cu el și îmi râdea în nas. Am așteptat scuzele lui doi ani, dar nu au venit. Măcar să fi avut bunul simț sa spună «Doamnă, nu știu ce a fost în capul meu, nu știu ce s-a întâmplat». Dacă făcea asta, noi nu demaram nimic”, a încheiat Nicoleta Pletoiu.