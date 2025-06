Cazul fetiței care s-a născut fără ochi și cu sindrom SOX2 i-a șocat pe medicii spanioli. Ce s-a întâmplat cu Daria. ”Ajunsese în ultima fază”

Unii medici români nu i-au dat Dariei nicio șansă la viață. Micuța s-a încăpățânat, însă, și a sfidat evaluările pesimiste. Fetița a venit pe lume fără ochi și cu sindromul SOX2. Cazul ei este extrem de rar, doar un copil din 250.000 se nasc cu astfel de probleme. Daria are acum 5 ani, dar cântărește doar 8,7 kg. Medicii din țară i-au sfătuit pe părinții săi să nu o mai chinuie și să o ”lase să se ducă”. Ei nu au abandonat, însă, lupta pentru unicul lor copil. Salvarea a venit de la un spital din Spania. CANCAN.RO are toate detaliile.

Cătălina Mihăiescu și soțul său și-au dorit foarte mult să devină părinți, iar fertilizarea in vitro a fost singura șansă de a-și vedea visul cu ochii. Au plâns de fericire când au aflat că vor avea o fetiță. Grijulie, viitoare mămică, în vârstă atunci de 26 de ani, și-a făcut toate analizele, pentru a se asigura că bebelușul este bine. I s-au dat de fiecare dată asigurări că sarcina decurge firesc și că va aduce pe lume un copil perfect sănătos. Abia aștepta să-și cunoască fetița, pentru care făcuse atâtea sacrificii.

În ciuda asigurărilor pe care i le-au dat medicii mamei sale, Daria s-a născut cu mari probleme. Nu doar că bebelușul nu avea ochi, dar suferea și de sindromul SOX2. Doar un bebeluș din 250.000 se naște cu astfel de probleme.

Vestea i-a cutremurat pe părinții micuței, dar și-au promis să facă tot ce le stă în putință pentru ea. Fetiței nu i s-au dat șanse de supraviețuire, iar în urmă cu doi ani trupul firav al Dariei a fost la un pas să cedeze. Părinții micuței au crezut atunci că o vor pierde. Cântărea doar 4 kilograme, cu câteva sute de grame mai mult decât atunci când s-a născut.

Cu toate acestea, părinții Dariei nu și-au abandonat copilul în suferință. Micuța avea dureri cumplite, din cauza cărora nu putea dormi, nu putea sta în șezut și era hrănită doar prin sondă gastrică. Soții Mihăiescu au aflat de un spital din Barcelona, specializat în tratarea bolilor rare la copii. Au reușit să ajungă la acest spital, dar problemele Dariei i-au uimit până și pe specialiștii spanioli, care văzuseră multe cazuri medicale ieșite din comun.

În cei doi ani de când sunt la tratament cu fetița în Spania, Daria a devenit un fel de vedetă a spitalului. Evoluția ei a întrecut până și așteptările medicilor. A fost un drum extrem de anevoios și presărat cu provocări atât pentru cadrele medicale care au îngrijit-o, cât și pentru părinții ei.

”Nu știi niciodată ce o doare. Se îneacă cu salivă. Dacă are dureri, nu doarme. Se culcă la 3.00 și se trezește la 5.00. Când am venit cu ea aici cântărea 4 kilograme, acum are 8,7 kilograme și măsoară 77 de cm. Ea arată ca un copil de un an și jumătate, îi lipsește hormonul de creștere. Noi o să facem tot ce putem cât o fi viața ei, lungă sau scurtă”, ne-a mai spus Cătălina Mihăiescu.