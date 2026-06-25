Averea de un milion de euro, revendicată după cinci ani. Testamentul secret care a schimbat moștenitorii

O descoperire neașteptată făcută într-o arhivă notarială din Italia a provocat o răsturnare spectaculoasă într-un dosar de succesiune considerat închis de mai mulți ani. Un testament autentic redactat în urmă cu 35 de ani și rămas necunoscut până în prezent a schimbat complet situația juridică a unei averi evaluate la aproximativ un milion de euro, obligând mai mulți moștenitori să se confrunte cu perspectiva restituirii bunurilor și sumelor primite.

Cazul își are originea în anul 2020, când un bărbat din localitatea Mesagne a decedat fără a lăsa în urma sa copii. În lipsa unui testament cunoscut la acel moment, autoritățile au aplicat regulile succesiunii legale, iar patrimoniul defunctului a fost împărțit între soția supraviețuitoare și rudele sale apropiate.

Testamentul secret care a schimbat moștenitorii

Masa succesorală era una considerabilă. Aceasta includea un imobil valoros care a fost ulterior vândut, active financiare, economii și o cantitate importantă de aur, estimată la peste un kilogram. În urma procedurilor legale desfășurate după deces, bunurile și resursele financiare au fost distribuite între membrii familiei conform cotelor stabilite de lege.

Timp de cinci ani, situația părea definitiv clarificată. Moștenitorii au intrat în posesia bunurilor, iar împărțirea averii nu a fost contestată. Nimic nu anunța că dosarul succesoral urma să fie redeschis și că întreaga procedură ar putea fi anulată.

Schimbarea a intervenit recent, în urma unei verificări efectuate de Arhivele Notariale Districtuale. În timpul unor cercetări administrative, a fost identificat un document autentic întocmit în anul 1990 de către defunct. Testamentul fusese păstrat în arhive, însă existența sa nu era cunoscută nici familiei, nici celor implicați în procedura succesorală desfășurată după moartea bărbatului.

Documentul descoperit conține o dispoziție testamentară care modifică radical situația juridică a moștenirii. Potrivit actului, întreaga avere urma să fie transmisă exclusiv soției sale. Din punct de vedere legal, existența unui astfel de testament autentic prevalează asupra regulilor succesiunii legale aplicate în lipsa unui act de ultimă voință.

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