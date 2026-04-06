BANC | „Acuzat Bulă, ce ai făcut cu vinul furat?”

– Acuzat Bulă, ce ai făcut cu vinul furat?

– Onorată instanță, jumătate l-am băut și jumătate l-am vândut.

– Și cu banii ce ai făcut?

– I-am băut…

Alte bancuri amuzante

Bulă la școală

Ce meserie au părinții voștri? întreabă profesoara.

-Tata e inginer, zice Gheorghe.

-Tata e mecanic, zice Ionel.

-Tata e șef, zice Bulă.

-Cum așa, Bulă? întreabă mirată profa.

-Are 500 de oameni sub el.

-Cu ce se ocupă deci?

-Taie iarbă-n cimitir.

Bulă la Zoo

Bulă se duce la Zoo unde vede o zebră.

Curios, o întrebă pe maică-sa:

– Ce e aia?

– O zebră, vine răspunsul ei prompt.

Mai incolo, Bulă vede un papagal roșu galben și verde.

Incântat ii zice mamei:

– Mamă, uite și semaforul!

Bulă și vizitele

— Bulă, când ajungi la mine la bloc apeși cu cotul la interfon 34.

— Ok…

— Apoi cu cotul chemi liftul și apeși pe etajul 3 tot cu cotul și la apartamentul 34 bați cu cotul.

— Da’ de ce trebuie să apăs cu cotul, nu am și eu degete?

— Păi, Bulăăăă, cine te primește cu mâna goală?

Bulă îi face cadou Bubulinei

– Bulă, am visat azi-noapte că mi-ai cumpărat de Dragobete un colier superb, din perle.

– Așteaptă, Bubulino, până diseară, și o să ai o surpriză!

Vine seara, Bulă se întoarce de la serviciu și îi oferă Bubulinei un cadou ambalat frumos. Emoționată, ea îl deschide și înăuntru găsește o carte intitulată „Interpretarea viselor”.

Fiul unui prosper om de afaceri

Fiul unui prosper om de afaceri își intreabă tatăl:

– Tată, care este secretul succesului?

– Două cuvinte.

– Care sunt acelea?

– Decizii corecte.

– Hm.. Si cum știi să iei deciziile corecte?

– Un cuvânt.

– Care e ăla?

– Experiența.

– Si de unde ai experiența?

– Două cuvinte.

– Care sunt acelea?

– Decizii greșite.

Bulă și problemele de sănătate

Bulă are probleme de sănătate, obezitate, colesterol, tensiune mărită, ficat mărit, aşa că merge la doctor. Îl întreabă doctorul:

– Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi? Bulă:

– Mmm… Aşa şi aşa…

– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?

– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.

– Dulciuri mănânci?

– Mmm… Aşa şi aşa… Cam 5 ciocolate pe zi. – Sărat mănânci?

– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.

– Grăsimi mănânci?

– Mmm… Aşa şi aşa… Cam un kil-două de slană pe zi…

– Prăjit mănânci?

– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi.

– Aha… Dar de băut, bei?

– A, da! De băut, beau!

