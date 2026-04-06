BANC | „Acuzat Bulă, ce ai făcut cu vinul furat?”

– Acuzat Bulă, ce ai făcut cu vinul furat?
– Onorată instanță, jumătate l-am băut și jumătate l-am vândut.
– Și cu banii ce ai făcut?
– I-am băut…
Ce meserie au părinții voștri? întreabă profesoara.
-Tata e inginer, zice Gheorghe.
-Tata e mecanic, zice Ionel.
-Tata e șef, zice Bulă.
-Cum așa, Bulă? întreabă mirată profa.
-Are 500 de oameni sub el.
-Cu ce se ocupă deci?
-Taie iarbă-n cimitir.
Bulă se duce la Zoo unde vede o zebră.
Curios, o întrebă pe maică-sa:
– Ce e aia?
– O zebră, vine răspunsul ei prompt.
Mai incolo, Bulă vede un papagal roșu galben și verde.
Incântat ii zice mamei:
– Mamă, uite și semaforul!
— Bulă, când ajungi la mine la bloc apeși cu cotul la interfon 34.
— Ok…
— Apoi cu cotul chemi liftul și apeși pe etajul 3 tot cu cotul și la apartamentul 34 bați cu cotul.
— Da’ de ce trebuie să apăs cu cotul, nu am și eu degete?
— Păi, Bulăăăă, cine te primește cu mâna goală?
– Bulă, am visat azi-noapte că mi-ai cumpărat de Dragobete un colier superb, din perle.
– Așteaptă, Bubulino, până diseară, și o să ai o surpriză!
Vine seara, Bulă se întoarce de la serviciu și îi oferă Bubulinei un cadou ambalat frumos. Emoționată, ea îl deschide și înăuntru găsește o carte intitulată „Interpretarea viselor”.
Fiul unui prosper om de afaceri își intreabă tatăl:
– Tată, care este secretul succesului?
– Două cuvinte.
– Care sunt acelea?
– Decizii corecte.
– Hm.. Si cum știi să iei deciziile corecte?
– Un cuvânt.
– Care e ăla?
– Experiența.
– Si de unde ai experiența?
– Două cuvinte.
– Care sunt acelea?
– Decizii greșite.
Bulă are probleme de sănătate, obezitate, colesterol, tensiune mărită, ficat mărit, aşa că merge la doctor. Îl întreabă doctorul:
– Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi? Bulă:
– Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam 5 ciocolate pe zi. – Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam un kil-două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi.
– Aha… Dar de băut, bei?
– A, da! De băut, beau!
CITEŞTE ŞI: BANC | De ce sunt leneșii cel mai bine plătiți într-o firmă