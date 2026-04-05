BANC | De ce sunt leneșii cel mai bine plătiți într-o firmă

Nu trebuie să treacă nici o zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Astăzi aflăm de ce leneșii sunt cel mai bine plătiți dintr-o firmă. Deznodământul este hilar.

Iată bancul zilei:

Cică leneșii sunt cel mai bine plătiți într-o firmă.

Păi cine nu muncește nu greșește, iar cine nu greșește merită să fie promovat.

Taximetristul și clienta din Trescovenii de Sus

O femeie la vreo 30 de ani, după ce și-a rezolvat treburile în capitala de județ, voia să ajungă acum acasă și nu mai avea bani.

Se apropie de un taximetrist și îi spune:

– Uite, tre s-ajung și eu în Trescovenii de Sus, dar nu am bani… Cum ajungem acolo ne socotim noi.

-Bine, las’ că ne socotim noi pe drum! zice taximetristul.

După vreo oră, oprește taximetristul pe un câmp, ia o pătura din portbagaj si o așterne pe lucernă. Femeia, îngrijorată, îi zice:

– Vai, dar nu pot să fac asta, sunt măritată, am acasă doi copii!

– Și ce? Și eu sunt însurat, am femeie, am copii, dar am si 40 de iepuri de hrănit, așa că taci și rupe lucerna…”

Alte bancuri amuzante

-Iubito, o să întârzii un pic, sunt cu mama, în vreo două ore ajung și eu acasă.

-Dacă nu ajungi în 10 minute acasă, schimb yala la ușă.

-Ești nebună, relaxează-te, ce-i cu tine? Ești iar în perioada aia a lunii?

-Nu, nu sunt în perioada aia frumosule. Sunt acasă cu mă-ta

Un tip este oprit pentru viteză:

-Domnul polițist, pot să explic!

-Nu explici nimic, hai la secție!

-Domnule, dar este o situație…

-Nu vreau să aud, hai la secție!

Ajung la secție, tipul tot încearcă să îi zică ceva, polițistul nu îl lasă să zică nimic. Îl bagă într-o celulă:

-Te bag aici până vine domnul ofițer și atunci vedem ce facem!

-Apropo de asta…

-Bă, taci! Nu avem ce discuta!

După o vreme, vine din nou polițistul și îi zice:

-Oricum, ai noroc că domnu’ ofițer o să vină binedispus, e plecat la nunta fiicei.

-Mă îndoiesc, eu sunt ginerele.

