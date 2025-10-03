BANC | Bulă, femeia și pizza

O nouă zi, o nouă glumă bună! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze.
– Bulă, tu înțelegi femeia?
– Da, Ștrulă. Femeia este ca pizza.
– Cum așa?!
– În ziua în care vei înțelege de ce pizza este rotundă, se pune în cutie pătrată și se taie triunghiuri, doar atunci vom înțelege și femeia!
Bulă la școală:
Bulă la ora de biologie:
– Părinte, am preacurvit.
– De câte ori, fiica mea?
– Părinte, am venit să mă spovedesc, nu să mă laud!!
– În câte felii să tai pizza? În 6 sau în 12?
Blonda: În 6, n-aș putea niciodată să mănânc 12 felii!”
– Auzi, dragă, ce e aia.. insuficiență cardiacă?
– Păăăi, cred că e atunci când nu ai bani suficienți pe card….
