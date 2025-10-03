BANC | Bulă, femeia și pizza

O nouă zi, o nouă glumă bună! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze.

– Bulă, tu înțelegi femeia?

– Da, Ștrulă. Femeia este ca pizza.

– Cum așa?!

– În ziua în care vei înțelege de ce pizza este rotundă, se pune în cutie pătrată și se taie triunghiuri, doar atunci vom înțelege și femeia!

Bulă la școală:

Învățătoarea: Bulă, spune-mi un animal care trăiește în apă!

Bulă: Crocodilul!

Învățătoarea: Dar crocodilul trăiește și pe uscat.

Bulă: Da, doamnă, dar când e în apă, acolo trăiește!

Bulă la ora de biologie:

Profesorul: Bulă, ce este vertebrata?

Bulă: Un animal care are coloană vertebrală.

Profesorul: Dă-mi un exemplu!

Bulă: Un profesor!

O blondă merge să se spovedească

– Părinte, am preacurvit.

– De câte ori, fiica mea?

– Părinte, am venit să mă spovedesc, nu să mă laud!!

O blondă comandă o pizza

– În câte felii să tai pizza? În 6 sau în 12?

Blonda: În 6, n-aș putea niciodată să mănânc 12 felii!”

Două blonde stau de vorbă

– Auzi, dragă, ce e aia.. insuficiență cardiacă?

– Păăăi, cred că e atunci când nu ai bani suficienți pe card….

