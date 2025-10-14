BANC | Bulă, la service: „Am venit pentru o verificare la roată”

Bancurile sunt în mod ideal de a începe o zi așa cum se cuvine și anume cu zâmbetul pe buze. Bulă este un personaj atât de cunoscut în folclorul românesc, iar întâmplările prin care trece sunt atât de haioase și ideale pentru a fi povestite. Nu uita să le împărtășești și cu ceilalți pentru o porție sănătoasă de râs.

Bulă, la service:

– Bună ziua! Am venit pentru o verificare la roată. Nevastă-mea spune că are probleme.

– Salutare, domnule Bulă. Este dezechilibrată?

– Da, și ea, și maică-sa…

Alte bancuri amuzante

Bula la ora de geografie este întrebat de profesoară:

– Bula, spune un afluent al lui Mississippi.

– Oh yo!?!

– Da, Bulă, dar se spune Ohio.

– Spune și capitala Japoniei.

– Tot yo?!?

– Da, Bulă, Tokyo. Ai luat 10, bravo!

Bulă iese la o bere cu noul lui vecin chinez.

– Măi Lee, o mare curiozitate am. Pe tine nu te enervează când spune lumea că toți semănați între voi?

– Măi Bulă, nu sunt Lee, sunt nevastă-sa!

– Domnule Bulă, ce salariu doriți?

– Aș vrea cel puțin 10.000 lei.

– Noi suntem dispuși să vă oferim 20.000 lei, mașină de serviciu și secretară personală. Este ok?

– Dumneavoastră faceți mișto de mine?

– Domnule Bulă, păi cine a început?

Profesoara: Bulă, de ce ești trist, astăzi?

Bulă: Pentru că mama este la spital şi tata la secţia de poliţie!

Profesoara: Ohh, îmi pare rău să aud asta, dragule. Vrei să mergi acasă?

Bulǎ: DA!

După ce Bulă iese din clasă, profesoara întreabă: Știți cumva, de ce mama lui Bulă este la spital și tatăl la poliție ?

Colegii: Pentru că tatăl lui e polițist şi mama lui e asistentă!

– Bulă, lasă-te de fumat și de băut!

– De ce, Ștrulă?

– Pentru că fumatul scurtează viața cu 2 ore pe zi. Iar băutul, cu 3 ore pe zi.

– Da, dar recordul este altul: Munca scurtează viața cu 8 ore pe zi!

