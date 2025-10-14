Acasă » Bancuri » BANC | Bulă, la service: „Am venit pentru o verificare la roată”

De: Andreea Stăncescu 14/10/2025 | 07:35
Bulă, la service:
– Bună ziua! Am venit pentru o verificare la roată. Nevastă-mea spune că are probleme.
– Salutare, domnule Bulă. Este dezechilibrată?
– Da, și ea, și maică-sa…

Bula la ora de geografie este întrebat de profesoară:
– Bula, spune un afluent al lui Mississippi.
– Oh yo!?!
– Da, Bulă, dar se spune Ohio.
– Spune și capitala Japoniei.
– Tot yo?!?
– Da, Bulă, Tokyo. Ai luat 10, bravo!

Bulă iese la o bere cu noul lui vecin chinez.
– Măi Lee, o mare curiozitate am. Pe tine nu te enervează când spune lumea că toți semănați între voi?
– Măi Bulă, nu sunt Lee, sunt nevastă-sa!

– Domnule Bulă, ce salariu doriți?
– Aș vrea cel puțin 10.000 lei.
– Noi suntem dispuși să vă oferim 20.000 lei, mașină de serviciu și secretară personală. Este ok?
– Dumneavoastră faceți mișto de mine?
– Domnule Bulă, păi cine a început?

Profesoara: Bulă, de ce ești trist, astăzi?
Bulă: Pentru că mama este la spital şi tata la secţia de poliţie!
Profesoara: Ohh, îmi pare rău să aud asta, dragule. Vrei să mergi acasă?
Bulǎ: DA!
După ce Bulă iese din clasă, profesoara întreabă: Știți cumva, de ce mama lui Bulă este la spital și tatăl la poliție ?
Colegii: Pentru că tatăl lui e polițist şi mama lui e asistentă!

– Bulă, lasă-te de fumat și de băut!
– De ce, Ștrulă?
– Pentru că fumatul scurtează viața cu 2 ore pe zi. Iar băutul, cu 3 ore pe zi.
– Da, dar recordul este altul: Munca scurtează viața cu 8 ore pe zi!

BANC | ”Mi-a trimis Roxana screen cu ce i-ai scris, de ce te dai la ea?”

