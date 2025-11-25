Acasă » Bancuri » BANC | Bulă și gravitația

BANC | Bulă și gravitația

De: Anca Chihaie 25/11/2025 | 07:10
BANC | Bulă și gravitația

Bulă la examen de fizică:
— Ce este gravitația?
— Nu știu exact, dom’ profesor, dar cred că e ceva ce funcționează și fără noi, că doar de câte ori pic la examene, mă trage înapoi în toamnă!

O femeie intră într-o agenție matrimonială și începe să înșire preferințele:

– Aș dori pe cineva care să fie agreabil, virtuos, la locul lui, care să știe să cânte și să spună povestiri și glume, să stea tot timpul cu mine acasă, dar să tacă dacă m-a obosit…

– Înțeleg ce vreți, îi spune șefa agenției. Dar cred că ați greșit adresa: magazinul de televizoare este pe strada următoare.

Primarul unui oraș se gândește cum să-i mai crească popularitatea pentru alegerile care se apropiau și îi zice soției:

– Du-te și tu și fă-ți baie azi la baia publică a orașului, să zică lumea că și noi trăim între ei și avem aceleași probleme și nevoi.

Primăria unui mic oraș din România a cumpărat o TOALETĂ publică la preț de apartament. Localnicii sunt revoltați
Primăria unui mic oraș din România a cumpărat o TOALETĂ publică la preț...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

Merge soția primarului la baia publică. Acolo toate cabinele ocupate și o coadă imensă. Se tot foiește să vadă lumea cine e, dar nu o lasă nimeni să treacă în față. LA un moment dat, apare o prostituată locală, foarte, foarte sexy, pe care toată lumea o lasă imediat. Mânioasă, soția primarului se duce la șeful băii:

– Domnule, așa ceva e de netolerat. Eu, soția primarului, a ditamai orașul, stau la coadă cu toată lumea asta mizerabilă, nimeni nu mă lasă în față, ba mă și înghiontesc, iar aia intră și face baie prima.

Șeful băii ridicând din umeri calm, zice:

– Doamnă, fiți înțelegătoare! Pe dumneavoastră vă așteaptă să vă întoarceți acasă doar domnul primarul, pe ea o așteaptă tot orașul…

