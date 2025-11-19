Acasă » Bancuri » BANC | „La 92% dintre femei, nu le plac prietenele soțiilor lor”

BANC | „La 92% dintre femei, nu le plac prietenele soțiilor lor"

19/11/2025
Uită de vremea mohorâtă de afară, măcar pentru câteva clipe, cu ajutorul unei glume savuroase! Echipa CANCAN.ro îți prezintă un banc amuzant, cu care sigur vei rezona. Dacă te-a făcut să zâmbești și apoi să râzi copios, îl poți împărtăși cu prietenii tăi!

La 92% dintre femei, nu le plac prietenele soţilor lor.

La 92% dintre bărbați, le plac prietenele soţiilor lor.

Morala:

Bărbaţii sunt mult mai sociabili decât femeile.

-Cine e fufa aia care se holbează la tine?

-E amanta mea!

-Divorțez! Plec la mama!

-Bine, dar să știi că după divorț se vor termina vacanțele în străinătate, shopping-ul la Milano, partidele de schi în Alpi și așa mai departe.

-Și tipa de lângă ea, cine e?

-Amanta lui Fane.

-A noastră e mai frumoasă…

Bulă și lanterna

-Bulă, unde te duci cu lanterna aia?

-Merg la întâlnire, tată!

-Eu la vârsta ta nu aveam nevoie de lanternă.

-Da, tată, și uite ce-ai adus acasă…

BANC „Sunt fierbinte”

Un individ avea nevoie de un instalator, așa că îl roagă pe un prieten să-i comande unul. Zis și făcut. Pune mâna pe telefon și-l sună pe instalator:

-Bună ziua…

-Sunt fierbinte, ce doriți?

-Ce număr de telefon mi-a dat ăsta?, se întreabă omul, care închide telefonul și formează numărul din nou.

-Alo? Aș dori…

-Alo… sunt fierbinte…

-Auzi, cucoană… eu nu-mi văd capul de treabă și matale îți arde de alte alea. Trântește telefonul și-l sună pe prieten:

-Bă, ce număr de telefon mi-ai dat? Că-mi răspunde una și-mi spune că-i… fierbinte.

-Păi, Fierbinte Ion îl cheamă pe instalator. Cred că ți-a răspuns nevastă-sa.

„Ai luat-o pe mama de la salon?”

-Băi, unde ești? Ai luat-o pe mama de la salon?

-Am luat-o iubire. Este cu mine în mașină.

-Cu cine ești în mașină băi animalule? M-a sunat mama acum și mi-a zis că ai luat o femeie din salon și ai plecat?

-Vai de mine, am luat altă femeie! Mă miram eu de ce este așa de amabilă cu mine și de ce mă îmbrățișează. Iubire, o putem păstra pe asta?

-Dă jos pițipoanca din mașină și du-te după mama, că te omor!

×