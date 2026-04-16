BANC | La coafor: „Doamnă, bancnotele dumneavoastră sunt ude”

Dacă ai nevoie de o pauză de la lucrurile serioase, nimic nu prinde mai bine decât câteva bancuri scurte și bune. Situația de mai jos este una hilară, dar se poate întâmpla oricând, ținând cont de noile prețuri din România,
La coafor:
– Doamnă, bancnotele dumneavoastră sunt ude..
– Soţul meu a plâns mult când mi le-a dat!
Bulă se duce la Zoo unde vede o zebră.
Curios, o întrebă pe maică-sa:
– Ce e aia?
– O zebră, vine răspunsul ei prompt.
Mai incolo, Bulă vede un papagal roșu galben și verde.
Incântat ii zice mamei:
– Mamă, uite și semaforul!
Ginerele se întoarce din pădure, plin de vânătăi.
– Ce-ai pățit?
– Am fost cu soacra la cules ciuperci!
– Și?
– Am confundat-o cu o ursoaică.
– Și, ai fugit?
– Nu, am încercat s-o salvez.
Un cuplu de vechi pensionari.
– Mai femeie, mergi la bucătărie și adu-mi niște înghețată. Da’ notează să nu uiți!
– Lasă că țin minte!
După jumătate de oră femeia se întoarce cu o tavă de mici.
– Ți-am zis să notezi! Uite, ai uitat muștarul!
CITEȘTE ȘI: BANC | „Bulă, ce tot strâmbi din nas la sarmalele mele? Nu sunt bune?”
BANC | Am dus-o să o prezint familiei mele și se trezește mama să o întrebe