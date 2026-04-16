BANC | La coafor: „Doamnă, bancnotele dumneavoastră sunt ude”

De: Andreea Stăncescu 16/04/2026 | 18:48
Bancurile îți vor face ziua mai bună

Dacă ai nevoie de o pauză de la lucrurile serioase, nimic nu prinde mai bine decât câteva bancuri scurte și bune. Situația de mai jos este una hilară, dar se poate întâmpla oricând, ținând cont de noile prețuri din România, 

La coafor:
– Doamnă, bancnotele dumneavoastră sunt ude..
– Soţul meu a plâns mult când mi le-a dat!

Alte bancuri haioase

Bulă se duce la Zoo unde vede o zebră.
Curios, o întrebă pe maică-sa:
– Ce e aia?
– O zebră, vine răspunsul ei prompt.
Mai incolo, Bulă vede un papagal roșu galben și verde.
Incântat ii zice mamei:
– Mamă, uite și semaforul!

Ginerele se întoarce din pădure, plin de vânătăi.
– Ce-ai pățit?
– Am fost cu soacra la cules ciuperci!
– Și?
– Am confundat-o cu o ursoaică.
– Și, ai fugit?
– Nu, am încercat s-o salvez.

O mămică observă, cu îngrijorarea crescândă, că fiul său iubit nu seamănă nici cu ea, nici cu soțul. I se pare ciudat, pentru că ea își iubea foarte mult soțul și nu îl înșelase niciodată. Până la urmă, când copilul împlinește 18 ani, îi ia, pe ascuns, o probă de ADN. Șoc. Panică. Groază. Rezultatul arată clar: copilul nu are nicio legătură cu ea sau cu soțul.
Disperată și tremurând ca o frunză, îi spune soțului:
— Iubitule, am o veste cumplită…
Soțul ridică ochii din ziar:
— Aoleu, ai lovit mașina!
— Nu.
— Ai zgâriat-o!
— Nu! Las-o naiba de mașină, e vorba despre copil.
— Aaa… ce-i cu copilul nostru?
— Păi asta e, nu-i al nostru!
— Cum nu-i al nostru?
— I-am făcut testarea ADN și nu suntem noi părinții biologici.
— Ah, dar asta știam.
Femeia stă să leșine și mai multe nu.
— Știai?! De când știai?
— De când te-am scos din maternitate.
— Cuuuuum?
— Păi chiar tu ai zis la plecare: Costele, copilul a făcut pe el. Eu cobor la taxi cu lucrurile, iar tu fă bine și schimbă-l.

Un cuplu de vechi pensionari.
– Mai femeie, mergi la bucătărie și adu-mi niște înghețată. Da’ notează să nu uiți!
– Lasă că țin minte!
După jumătate de oră femeia se întoarce cu o tavă de mici.
– Ți-am zis să notezi! Uite, ai uitat muștarul!

