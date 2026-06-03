BANC | „Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!”

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de miercuri. Discuția dintre Bulă și Bubulina te va face să râzi cu gura până la urechi. Ești pregătit? Dacă da, spor și voie bună!
– Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
– Dar, Bubulino, eu nu–ţi fac nimic!
– Păi da, Bulă, și timpul trece…
– Doamna Bubulina, de ce doriți să aveți custodia copilului?
– Domnule judecător, este foarte simplu. Eu m-am chinuit și am adus pe lume acest copil, iar dacă a ieșit din mine, atunci este al meu!
– Domnule Bulă, dar dumneavoastră de ce vreți custodia copilului?
– Domnule judecător, eu vreau doar să vă pun o întrebare: Când mergeți la aparatul de cafea, băgați o fisă și aparatul vă dă cafeaua. Acel pahar de cafea este al dumneavoastră sau al aparatului?
– Mamă, eşti o femeie norocoasă!
– De ce, fiule?
– Nu mai trebuie să-mi cumperi alte cărţi anul acesta, că am rămas tot în aceeaşi clasă!
– Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără mâini!
– Bravo, Bulă! Dar ai grijă să nu cazi!
Mai trec câteva zile, iar vine Bulă la mama lui:
– Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără picioare!
Rămas șomer, Bulă se duce la Oficiul pentru Plasarea Forţei de Muncă
– Bună ziua, vreau şi eu un loc de muncă.
– Avem ceva foarte bine plătit, dar e mult de lucru.
– Nu, mulţumesc. Dacă am bani, îi dau pe băutură.
– Atunci, avem un loc în care nu prea aveţi de muncă, dar e prost plătit.
– Nu, pentru că dacă am timp, fac rost de bani şi îi dau pe băutură. Nu aveţi ceva unde să muncesc toata ziua şi să fiu prost plătit ?
– Îmi pare rău, dar nu aveţi studii superioare…
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