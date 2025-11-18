Acasă » Bancuri » BANC | Neuronul lui Bulă

BANC | Neuronul lui Bulă

De: Mirela Loșniță 18/11/2025 | 07:28
BANC | Neuronul lui Bulă

Ziua bună se cunoaște încă de dimineață, așa că trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit o glumă care cu siguranță o să te amuze copios. Spor la râsete și voie bună!

Un neuron stătea singur și plictisit, în capul lui Bulă. Vine altul și îi zice:

– Nu mai sta singur aici! Vino jos, că acolo suntem toți!

Alte bancuri savuroase

Infidelitatea și cheile de la casă

Doi îndrăgostiţi se sărutau cu pasiune în văzul tuturor pe o bancă dintr-un parc din centrul oraşului. La un moment dat un individ se aşază langă ei şi începe să o fixeze pe femeie. Iubitul acesteia se face că nu observă la început, trece cu vederea cât poate, apoi nu se mai poate abţine şi răbufneşte:
– De unde atâta tupeu, stai şi te uiţi la iubita mea cu mine lângă tine!
Bărbatul uşor sfios îi răspunde:
– Îmi cer mii de scuze, dar trebuie să îi cer soţiei cheile de la casă.

Cuplul care iese la un restaurant

Aseară am fost la întâlnire cu o tipă la un restaurant.
I-am spus că femeile nu ar trebui lăsate să facă toate treburile în gospodărie: curăţenie, spălat, călcat, gătit şi toate alea.
– Cred că rolurile ar trebui inversate, îi zic, bărbaţii ar trebui să facă toate lucrurile pe care le fac femeile, iar femeile să facă toate lucrurile pe care le fac bărbaţii.
– Sunt perfect de acord, îmi zice ea zâmbind.
– Minunat, îi răspund, întinzându-i nota de plată.

