BANCUL ZILEI | „Fato, tocmai l-am văzut pe ‘viața ta’!” POZE

De: Mirela Loșniță 30/10/2025 | 07:42
Ziua bună se cunoaște de dimineață, așa că trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care, cu siguranță, o să te amuze copios. Fie că vă aflați acasă, la serviciu sau în mașină, luați-vă câteva momente și bucurați-vă de această discuție între două fete pe care o găsiți mai jos. Spor la râsete și voie bună!

Fato, tocmai l-am văzut pe viața ta!
Aoleu! Unde? Venea spre casă?
Nu. Era la cafenea, cu viața altuia.
Uh, ce m-ai speriat. E soarele meu la mine si dacă ne prinde viața mea vine sfârșitul universului.

Banc bonus

În sala de judecată.

– Care este motivul divorțului?

– Ea m-a numit prostănac…

– Păi domnule, știți, în familie se mai întâmplă astfel de cazuri când oamenii se mai ceartă și își spun cuvinte murdare…

– Da domnule judecător, dar contează și contextul în care a fost spus…

– Păi și care a fost contextul?

– Când am venit acasă am găsit-o în pat cu amantul și ea s-a uitat la mine și mi-a zis: „Uită-te, prostănacule, cum se face!”

Banc bonus: Alinuța se plimbă prin pădure

Alinuța se plimbă prin pădure şi strigă către zâna cea bună:

-Te omor, te omor!

-Nu mă omorâ şi îţi îndeplinesc două dorinţe!

-Bine: bagă un cui în pomul ăla să nu-l poată scoate nimeni!

-Bine. Zis şi făcut.

Şi a doua, zise zâna?

-Scoate-l afară!

Un individ avea nevoie de un instalator

Un individ avea nevoie de un instalator, așa că îl roagă pe un prieten să-i comande unul. Zis și făcut. Pune mâna pe telefon și-l sună pe instalator:
-Bună ziua…
-Sunt fierbinte, ce doriți?
-Ce număr de telefon mi-a dat ăsta?, se întreabă omul, care închide telefonul și formează numărul din nou.
-Alo? Aș dori…
-Alo… sunt fierbinte…
-Auzi, cucoană… eu nu-mi văd capul de treabă și matale îți arde de alte alea. Trântește telefonul și-l sună pe prieten:
-Bă, ce număr de telefon mi-ai dat? Că-mi răspunde una și-mi spune că-i… fierbinte.
-Păi, Fierbinte Ion îl cheamă pe instalator. Cred că ți-a răspuns nevastă-sa.

