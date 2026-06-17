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BANC | Un tip care avea mereu certuri cu nevasta cere sfatul amicului său

De: Irina Vlad 17/06/2026 | 19:46
BANC | Un tip care avea mereu certuri cu nevasta cere sfatul amicului său
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CANCAN.RO ți-a pregătit gluma serii! Un tip care avea mereu certuri cu nevasta cere sfatul amicului său care se laudă că niciodată în viață nu s-a certat cu partenera sa. 

Un tip care avea mereu certuri cu nevasta cere sfatul amicului său care se lăuda că niciodată în viață nu s-a certat cu partenera. El îl sfătuiește:

– Las soției mele să se ocupe de problemele mărunte ale familiei și eu întotdeauna îi respect deciziile. Mie îmi rămân deciziile importante, iar ea niciodată nu obiectează.

– Dă-mi câteva exemple, insistă cel cu probleme.

– Păi, soția mea a ales orașul în care locuim și iată-ne, a ales casa și am cumpărat-o, a ales mobila, a decis câți copii vom avea, unde vor merge la școală, unde mrgem în vacanță… Ai prins ideea?

– Dacă astea sunt deciziile mărunte, care sunt cele importante, cele care îți revin ție?

– Păi chestiuni majore, cum ar fi dacă ar trebui să trimitem o misiune cu echipaj uman pe Marte și să locuim pe planetă, care ar trebui să fie politicile guvernului pentru a combate schimbările climatice, ce partide ar trebui să formeze următorul guvern… iar soția mea nu se opune niciodată.

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– De ce a trebuit să mori? De ce a trebuit să mori? De ce a trebuit să mori?
Primul bărbat se apropie de el şi îi spuse:
– Domnule, nu vreau să mă amestec în suferinţă dumneavoastră privată, dar nu am văzut niciodată atâta durere… Pe cine jeliţi? Un copil? Un părinte?
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– Primul soţ al nevestei mele…

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– N-am observat.
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– Foarte repede.

BANC | Într-o seară, Bulă își întreabă nevasta: „Bubulino, te întreb ceva. Dar vreau un răspuns sincer”

BANC | „Bulă, ce faci când iubita îți bate apropouri ca sunteți de 2 ani împreună și ea vrea îmbrăcată în alb?

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