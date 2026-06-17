BANC | Un tip care avea mereu certuri cu nevasta cere sfatul amicului său

CANCAN.RO ți-a pregătit gluma serii! Un tip care avea mereu certuri cu nevasta cere sfatul amicului său care se laudă că niciodată în viață nu s-a certat cu partenera sa.

Un tip care avea mereu certuri cu nevasta cere sfatul amicului său care se lăuda că niciodată în viață nu s-a certat cu partenera. El îl sfătuiește:

– Las soției mele să se ocupe de problemele mărunte ale familiei și eu întotdeauna îi respect deciziile. Mie îmi rămân deciziile importante, iar ea niciodată nu obiectează.

– Dă-mi câteva exemple, insistă cel cu probleme.

– Păi, soția mea a ales orașul în care locuim și iată-ne, a ales casa și am cumpărat-o, a ales mobila, a decis câți copii vom avea, unde vor merge la școală, unde mrgem în vacanță… Ai prins ideea?

– Dacă astea sunt deciziile mărunte, care sunt cele importante, cele care îți revin ție?

– Păi chestiuni majore, cum ar fi dacă ar trebui să trimitem o misiune cu echipaj uman pe Marte și să locuim pe planetă, care ar trebui să fie politicile guvernului pentru a combate schimbările climatice, ce partide ar trebui să formeze următorul guvern… iar soția mea nu se opune niciodată.

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Un bărbat punea nişte flori la mormântul iubitei sale mame decedate, când remarcă un alt bărbat în genunchi la un alt mormânt. Bărbatul părea că se roagă cu o intensitate profundă, repetând:

– De ce a trebuit să mori? De ce a trebuit să mori? De ce a trebuit să mori?

Primul bărbat se apropie de el şi îi spuse:

– Domnule, nu vreau să mă amestec în suferinţă dumneavoastră privată, dar nu am văzut niciodată atâta durere… Pe cine jeliţi? Un copil? Un părinte?

Îndureratul îşi adună gândurile pentru o clipă, apoi răspunse:

– Primul soţ al nevestei mele…

Nevasta unui director află că el are o nouă secretară

Nevasta unui director află că el are o nouă secretară.

Vine directorul acasă, nevasta îl ia în primire:

– Secretara asta a ta… are picioare frumoase?

– N-am băgat de seamă.

– Ochii, ce culoare au?

– N-am observat.

– Ce parfum foloseşte?

– N-am observat.

– Dar de-mbrăcat, cum se-mbracă?

– Foarte repede.

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