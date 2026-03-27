Bancul de weekend | Cum recunoști un ginecolog dintre mai mulți doctori

De: David Ioan 27/03/2026 | 16:45
Săptămâna este pe final, iar weekend-ul începe uşor-uşor să-şi facă simţită prezenţa. Aşa că ţi-am pregătit un banc excepţional, perfect pentru a-ţi ridica starea de spirit la sfărşit de săptămână.

La clubul de doctori, de unde știi care sunt ginecologi?

Ginecologii poartă ceasul lângă cot.

Alte bancuri amuzante

Cutia milei

Sinagoga rămăsese fără bani cu care să mai ajute oamenii săraci. Cutia milei era și ea goală… Așa că a doua zi de dimineață, casierul lipi pe ușa sinagogii un bilet:

-O femeie căsătorită din cartier are o legătură cu un bărbat necăsătorit. Dacă până mâine dimineață nu apare o bancnotă de 100 în cutia milei, voi fi nevoit să-i dezvălui numele.

A doua zi cutia milei conținea 30 de bancnote de 100, plus una de 50, cu un bilet: „Amână până mâine, să fac rost de bani!”

Un tip merge la doctor și spune:

— Domnule doctor, am o problemă: ori de câte ori beau cafea, simt o durere teribilă în ochiul drept.
Doctorul îl privește și îl întreabă:
— Ai încercat să scoți lingurița din ceașcă?

Bulă la magazin

Merge Bulă la un magazin alimentar și întreabă:

-Bună ziua, fiți amabilă, aveți pâine?

-Da, avem, de care doriți?

-Păi aveți de mai multe feluri?

-Da, de azi, de ieri și de alaltăieri.

-Bineînțeles că doresc una de azi!

-Reveniți, vă rog, peste două zile!

Nu uităm nici bărbații…

Un barbat de 40 de ani vine la psihiatru si se plange ca sufera de … lipsa senzatiilor tari. Psihiatrul cauta solutii:

– Incearca sa mergi cu masina cu viteza foarte mare.

– Asa merg de obicei, nimic nou.

– Incearca sa mergi intr-o calatorie cu submarinul.

– Armata am facut-o la submarine.

– la-ti o amanta, si asta chiar o sa mearga !

– Doctore, deja am trei ! Ce ma fac?

– Ei, atunci este simplu: spune-i … nevestei de ele !

Tânărul care s-a mutat cu iubita

-Băi, de când m-am mutat împreună cu prietena mea, am hotărât amândoi să facem cumpărăturile pe rând. O zi ea, o zi eu, o zi ea, o zi eu… și tot așa.

-Tare. Și care e diferența?

-Păi acum o zi mâncăm, o zi bem, o zi mâncăm, o zi bem…

A apărut un șef nou

Un șef nou se adresează colectivului:

– Luni ne odihnim după weekend, marți ne pregătim de muncă, miercuri lucrăm, joi ne odihnim, iar vineri ne pregătim de weekend. Sunt întrebări?

– Da. Miercuri, lucrăm toată ziua?

