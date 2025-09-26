Bancul de weekend | Frumoasa și gentlemanul

Dragi cititori, CANCAN.RO a pregătit un banc menit să vă aducă zâmbetul pe buze. Fie că sunteți la muncă, acasă sau în autobuz, luați-vă câteva momente și bucurați-vă de această glumă savuroasă. Este vorba despre un dialog între o frumoasă și un gentleman. Spor la râsete și voie bună!

Se rătăcește unul, într-o pădure. După 3 zile, lihnit de foame și mort de oboseală, ajunge la o casă la margine de pădure. Aici, îi deschide o femeie superbă, îmbrăcată foarte sumar, care după ce îl ascultă, îi spune:

-Ar fi o problemă, soțul meu este plecat de peste un an și se poate întoarce oricând…

-Doamnă, o întrerupe bărbatul disperat că nu va fi găzduit, vă înțeleg temerile dar sunt un gentleman, cuvântul meu e lege, iar onoarea dumneavoastră e garantată.

Femeila îl privește galeș și îl primește. Îl ospătează, îl îmbăiază, îl cinstește, îi face și un masaj relaxant, dar tipul și-a respectat cuvântul de gentleman, chiar dacă a dormit toată noaptea ca pe ghimpi.

A doua zi, la plecare, bărbatul observă un lucru ciudat în ograda femeii… o singură găină și 20 de cocoși.

-Normal, nu ar fi trebuit să fie un singur cocoș și 20 de găini?

– Aa, nu domnule, unul singur e cocoș. Restul sunt GENTLEMANI!

Banc bonus

Într-o dimineață obișnuită la birou, șeful intră furios pe ușă și îl prinde pe Bulă în flagrant, cu secretara. Își încrucișează brațele și spune cu o voce gravă, încercând să-și stăpânească nervii:

– Bulă, pentru asta te plătesc eu pe tine?

– Nu, șefu’! Adevărul este că fac treaba asta gratis.

Bulă și fosta iubită

Bulă se întâlnește întâmplător cu fosta lui iubită din liceu.

– Ce-a trecut timpul, Bulă. Ce faci, cu ce te mai lauzi?

– Ei, nu fac mare lucru, dar tu? Văd că tot frumoasă ai rămas. Măritată, copii?

– Nu, nici una, nici alta. Știi, nu vrei să intrăm puțin peste drum, la o cafeluţă, acolo lucrez?

– Păi acolo, din câte știu eu, este un bordel.

– Așa este, Bulă. Și ce-i rău în asta? Dacă altceva nu știu să fac? Clienţi sunt, bani sunt, merge treaba. Hai să intrăm. Hai că-ți fac un 82 pe gratis în amintirea vremurilor de altădată.

