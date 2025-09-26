Bancul de weekend | Frumoasa și gentlemanul

Dragi cititori, CANCAN.RO a pregătit un banc menit să vă aducă zâmbetul pe buze. Fie că sunteți la muncă, acasă sau în autobuz, luați-vă câteva momente și bucurați-vă de această glumă savuroasă. Este vorba despre un dialog între o frumoasă și un gentleman. Spor la râsete și voie bună!
Se rătăcește unul, într-o pădure. După 3 zile, lihnit de foame și mort de oboseală, ajunge la o casă la margine de pădure. Aici, îi deschide o femeie superbă, îmbrăcată foarte sumar, care după ce îl ascultă, îi spune:
-Ar fi o problemă, soțul meu este plecat de peste un an și se poate întoarce oricând…
-Doamnă, o întrerupe bărbatul disperat că nu va fi găzduit, vă înțeleg temerile dar sunt un gentleman, cuvântul meu e lege, iar onoarea dumneavoastră e garantată.
Femeila îl privește galeș și îl primește. Îl ospătează, îl îmbăiază, îl cinstește, îi face și un masaj relaxant, dar tipul și-a respectat cuvântul de gentleman, chiar dacă a dormit toată noaptea ca pe ghimpi.
A doua zi, la plecare, bărbatul observă un lucru ciudat în ograda femeii… o singură găină și 20 de cocoși.
-Normal, nu ar fi trebuit să fie un singur cocoș și 20 de găini?
– Aa, nu domnule, unul singur e cocoș. Restul sunt GENTLEMANI!
Într-o dimineață obișnuită la birou, șeful intră furios pe ușă și îl prinde pe Bulă în flagrant, cu secretara. Își încrucișează brațele și spune cu o voce gravă, încercând să-și stăpânească nervii:
– Bulă, pentru asta te plătesc eu pe tine?
– Nu, șefu’! Adevărul este că fac treaba asta gratis.
Bulă se întâlnește întâmplător cu fosta lui iubită din liceu.
– Ce-a trecut timpul, Bulă. Ce faci, cu ce te mai lauzi?
– Ei, nu fac mare lucru, dar tu? Văd că tot frumoasă ai rămas. Măritată, copii?
– Nu, nici una, nici alta. Știi, nu vrei să intrăm puțin peste drum, la o cafeluţă, acolo lucrez?
– Păi acolo, din câte știu eu, este un bordel.
– Așa este, Bulă. Și ce-i rău în asta? Dacă altceva nu știu să fac? Clienţi sunt, bani sunt, merge treaba. Hai să intrăm. Hai că-ți fac un 82 pe gratis în amintirea vremurilor de altădată.
