Bancul sfârșitului de lună | „Doamnă, nu bănuiați nimic?”

– Doamnă, nu bănuiați nimic atunci când inculpatul v‑a condus în acel parc întunecat?
– Ehe, bănuiam eu ceva, dar nu‑mi trecea prin cap că o să‑mi ia geanta și o să fugă!
– Hai, moşule!
– Nu pot.
– Hai să încercăm.
Se duc. Moşul se comportă excelent.
– Vezi? Spuneai că nu mai poţi.
– O, asta pot! De plătit nu mai pot.
O femeie se plânge prietenei sale:
– De o săptămână întreagă îl bat la cap pe soțul meu să repare WC-ul.
– Și care e rezultatul?
– Idiotul, vineri a agățat pe ușa o tăbliță ”WC-ul este închis pe durata reparației” și a plecat pentru două zile la pescuit.
– Ana, ai condus ani de zile si nu ai învățat să te uiți in oglinzi.
– Care oglinzi?
– Cele din laterale!
– Credeam că sunt urechile masinii.
La școală, profesoara îi întreabă pe copii:
— Dacă aveți 10 mere și dați 3 prietenului vostru, câte vă rămân?
Toți copiii răspund „7”, mai puțin Bula.
— Bula, tu cât spui?
— 10.
— Cum 10?!
— Eu nu dau nimic.
Profesoara încearcă altă abordare:
— Bine, dacă ai 5 lei și mama îți mai dă 5 lei, câți bani ai?
— 5 lei.
— Bula, de ce?
— Pentru că mama nu-mi dă niciodată bani.
În final, profesoara, deja exasperată:
— Spune-mi, Bula, ce vrei să te faci când vei fi mare?
— Om de afaceri.
— Și ce vei face concret?
— Simplu: o să deschid o școală…
— Și?
— Și o să-i pun pe profesori să-mi explice mie lucrurile până înțeleg. Dacă nu înțeleg, îi concediez.
— Și dacă nu merge?
— Atunci devin profesor. Se pare că nu trebuie să înțelegi nimic ca să fii unul.
