Bancul sfârșitului de lună | „Doamnă, nu bănuiați nimic?”

Aprilie bate la uşă, şi ce mod mai bun există de a încheia încă o lună decât cu o porţie de voie bună? CANCAN.RO ţi-a pregătit astăzi bancul sfârţitului de lună.

– Doamnă, nu bănuiați nimic atunci când inculpatul v‑a condus în acel parc întunecat?

– Ehe, bănuiam eu ceva, dar nu‑mi trecea prin cap că o să‑mi ia geanta și o să fugă!

Un pensionar nimereşte pe o stradă unde erau prostituate

– Hai, moşule!

– Nu pot.

– Hai să încercăm.

Se duc. Moşul se comportă excelent.

– Vezi? Spuneai că nu mai poţi.

– O, asta pot! De plătit nu mai pot.

2 prietene stau de vorbă

O femeie se plânge prietenei sale:

– De o săptămână întreagă îl bat la cap pe soțul meu să repare WC-ul.

– Și care e rezultatul?

– Idiotul, vineri a agățat pe ușa o tăbliță ”WC-ul este închis pe durata reparației” și a plecat pentru două zile la pescuit.

Ana și condusul

– Ana, ai condus ani de zile si nu ai învățat să te uiți in oglinzi.

– Care oglinzi?

– Cele din laterale!

– Credeam că sunt urechile masinii.

Elevul genial

La școală, profesoara îi întreabă pe copii:

— Dacă aveți 10 mere și dați 3 prietenului vostru, câte vă rămân?

Toți copiii răspund „7”, mai puțin Bula.

— Bula, tu cât spui?

— 10.

— Cum 10?!

— Eu nu dau nimic.

Profesoara încearcă altă abordare:

— Bine, dacă ai 5 lei și mama îți mai dă 5 lei, câți bani ai?

— 5 lei.

— Bula, de ce?

— Pentru că mama nu-mi dă niciodată bani.

În final, profesoara, deja exasperată:

— Spune-mi, Bula, ce vrei să te faci când vei fi mare?

— Om de afaceri.

— Și ce vei face concret?

— Simplu: o să deschid o școală…

— Și?

— Și o să-i pun pe profesori să-mi explice mie lucrurile până înțeleg. Dacă nu înțeleg, îi concediez.

— Și dacă nu merge?

— Atunci devin profesor. Se pare că nu trebuie să înțelegi nimic ca să fii unul.

