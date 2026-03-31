BANCUL ZILEI | „De ce l-au dat afară pe Popescu?”

– De ce l-au dat afară pe Popescu? întreabă un șofer despre un coleg.

– Păi a intrat în biroul directorului fără să ciocăne.

– Și ce dacă, s-a mai întâmplat.

– Da, dar nu cu camionul!

Alte bancuri amuzante

Bulă la ora de geografie

Bula la ora de geografie este intrebat de profesoara:

– Bula, spune un afluent al lui Mississippi.

– Oh yo!?!

– Da, Bula, dar se spune Ohio.

– Spune si capitala Japoniei.

– Tot yo?!?

– Da, Bula, Tokyo. Ai luat 10, bravo!

Întâlnire romantică la un restaurant

Aseară am fost la întâlnire cu o tipă la un restaurant.

I-am spus că femeile nu ar trebui lăsate să facă toate treburile în gospodărie: curăţenie, spălat, călcat, gătit şi toate alea.

– Cred că rolurile ar trebui inversate, îi zic, bărbaţii ar trebui să facă toate lucrurile pe care le fac femeile, iar femeile să facă toate lucrurile pe care le fac bărbaţii.

– Sunt perfect de acord, îmi zice ea zâmbind.

– Minunat, îi răspund, întinzându-i nota de plată.

Chelnerul și sandvișul

– Chelner, adu-mi un sandviș cu multă dragoste!

– Imediat, domnule!

Chelnerul se întoarce după 5 minute cu un sandviș:

După ce l-a mâncat clientul l-a intrebat pe chelner cum l-a făcut.

– L-am îmbrățișat înainte să-I aduc.

Curierul de pizza livrează comanda

– Cât bacșiș primești de obicei? întreabă cel ce a făcut comanda.

– Nu știu, Sunt student, doar ajut la livrări și e prima livrare a mea. Dar mi-au spus ceilalți că sunteți cam zgîrcit, așa că m-aș multumi și cu 2 lei.

Se enervează tipul și-i dă 10 lei.

– Spune-le și celorlalți cât ți-am dat! Dar ce studiezi la facultate?

– Psihologie aplicată.

