Bancul sfârșitului de săptămână | Ion, Gheorghe și pariul

Ion se trezește în spital, acoperit cu bandaje, și îl observă pe prietenul său Gheorghe stând lângă pat.

– Ce s-a întâmplat cu mine?, întreabă neliniștit Ion.

– Ei bine, răspunde Gheorghe, ai băut puțin cam mult aseară și apoi ai pariat că poți sări pe fereastră și să zbori prin pub.

– Și de ce nu m-ai oprit, idiotule?, țipă Ion, după un moment de cugetare.

Gheorghe îi răspunde, plin de el:

– Să te opresc?!? Păi cum să te opresc dacă am pariat o sută de euroi pe tine?

Alte bancuri amuzante

Interviu de angajare in viitor

– Am două facultați, zice candidatul.

– Da, nu-i rău deloc, dar bacalaureatul l-ați luat?

Cum arată o pereche frumoasă

– Ce pereche frumoasă! Vă stă bine împreună! De cât timp sunteți căsătoriți?

– Eu de 5 ani, ea de 8!

De ce Bulă merge în cârje

– Ce-ai pățit, Bulă, de mergi in cârje?

– Am avut un accident de automobil.

– Si nu poți să mergi fără cârje?

– Ba da. Doctorul zice că pot să merg, dar avocatul meu nu.

Ziua lui Tuiu

Aseară intru în bar și observ într-un colț un grup ce părea că sărbătorește ceva….

O întreb pe blonda de la bar:

– Ce se întâmplă acolo??

– Este ziua lu Tuiu!!

Întreb, bulversat:

– Aha… și care dintre ei este TUIU??

– N-am nicio idee… eu doar îi aud cântând: „HAPPY BIRTHDAY TUIU”!!!

La doctor

Un bărbat merge la doctor și îi spune:

– Doctore, am o problemă… oriunde pun degetul, mă doare.

Doctorul se uită atent și îl întreabă:

– Oriunde? Arătați-mi.

Bărbatul apasă pe umăr și spune: „Ah! Aoleu, doare!”

Apasă pe genunchi: „Ah, iar doare!”

Apasă pe cap: „Ah! Doare și aici!”

Doctorul îl privește și spune calm:

– Domnule, cred că aveți degetul rupt.

Mama și fiul

Mama, supărată că fiul ei a venit bătut de vecină, pleacă nervoasă spre apartamentul acesteia.

Bate la ușă și când iese vecina îi spune:

– Doamnă, cum de îți permiți să-mi lovești copilul?

– Păi bine doamnă, așa îl educi? Cum își permite să îmi spună că sunt grasă?

– Și ce, crezi că dacă îl lovești slăbești?

