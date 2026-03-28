Bancul sfârșitului de săptămână | Ion, Gheorghe și pariul

Ion se trezește în spital, acoperit cu bandaje, și îl observă pe prietenul său Gheorghe stând lângă pat.
– Ce s-a întâmplat cu mine?, întreabă neliniștit Ion.
– Ei bine, răspunde Gheorghe, ai băut puțin cam mult aseară și apoi ai pariat că poți sări pe fereastră și să zbori prin pub.
– Și de ce nu m-ai oprit, idiotule?, țipă Ion, după un moment de cugetare.
Gheorghe îi răspunde, plin de el:
– Să te opresc?!? Păi cum să te opresc dacă am pariat o sută de euroi pe tine?
– Am două facultați, zice candidatul.
– Da, nu-i rău deloc, dar bacalaureatul l-ați luat?
– Ce pereche frumoasă! Vă stă bine împreună! De cât timp sunteți căsătoriți?
– Eu de 5 ani, ea de 8!
– Ce-ai pățit, Bulă, de mergi in cârje?
– Am avut un accident de automobil.
– Si nu poți să mergi fără cârje?
– Ba da. Doctorul zice că pot să merg, dar avocatul meu nu.
Aseară intru în bar și observ într-un colț un grup ce părea că sărbătorește ceva….
O întreb pe blonda de la bar:
– Ce se întâmplă acolo??
– Este ziua lu Tuiu!!
Întreb, bulversat:
– Aha… și care dintre ei este TUIU??
– N-am nicio idee… eu doar îi aud cântând: „HAPPY BIRTHDAY TUIU”!!!
Un bărbat merge la doctor și îi spune:
– Doctore, am o problemă… oriunde pun degetul, mă doare.
Doctorul se uită atent și îl întreabă:
– Oriunde? Arătați-mi.
Bărbatul apasă pe umăr și spune: „Ah! Aoleu, doare!”
Apasă pe genunchi: „Ah, iar doare!”
Apasă pe cap: „Ah! Doare și aici!”
Doctorul îl privește și spune calm:
– Domnule, cred că aveți degetul rupt.
Mama, supărată că fiul ei a venit bătut de vecină, pleacă nervoasă spre apartamentul acesteia.
Bate la ușă și când iese vecina îi spune:
– Doamnă, cum de îți permiți să-mi lovești copilul?
– Păi bine doamnă, așa îl educi? Cum își permite să îmi spună că sunt grasă?
– Și ce, crezi că dacă îl lovești slăbești?
