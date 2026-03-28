Acasă » Bancuri » Bancul sfârșitului de săptămână | Ion, Gheorghe și pariul

Bancul sfârșitului de săptămână | Ion, Gheorghe și pariul

De: David Ioan 28/03/2026 | 16:28
Bancul sfârșitului de săptămână | Ion, Gheorghe și pariul
Bancul sfârșitului de săptămână | Ion, Gheorghe și pariul

Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit astăzi un banc excepţional, perfect pentru a-ţi aduce zâmbetul pe buze la sfârşit de săptămână. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.

Ion se trezește în spital, acoperit cu bandaje, și îl observă pe prietenul său Gheorghe stând lângă pat.

– Ce s-a întâmplat cu mine?, întreabă neliniștit Ion.

– Ei bine, răspunde Gheorghe, ai băut puțin cam mult aseară și apoi ai pariat că poți sări pe fereastră și să zbori prin pub.

– Și de ce nu m-ai oprit, idiotule?, țipă Ion, după un moment de cugetare.

Gheorghe îi răspunde, plin de el:

– Să te opresc?!? Păi cum să te opresc dacă am pariat o sută de euroi pe tine?

Alte bancuri amuzante

Interviu de angajare in viitor

– Am două facultați, zice candidatul.
– Da, nu-i rău deloc, dar bacalaureatul l-ați luat?

Cum arată o pereche frumoasă

– Ce pereche frumoasă! Vă stă bine împreună! De cât timp sunteți căsătoriți?
– Eu de 5 ani, ea de 8!

De ce Bulă merge în cârje

– Ce-ai pățit, Bulă, de mergi in cârje?
– Am avut un accident de automobil.
– Si nu poți să mergi fără cârje?
– Ba da. Doctorul zice că pot să merg, dar avocatul meu nu.

Ziua lui Tuiu

Aseară intru în bar și observ într-un colț un grup ce părea că sărbătorește ceva….

O întreb pe blonda de la bar:

– Ce se întâmplă acolo??

– Este ziua lu Tuiu!!

Întreb, bulversat:

– Aha… și care dintre ei este TUIU??

– N-am nicio idee… eu doar îi aud cântând: „HAPPY BIRTHDAY TUIU”!!!

La doctor

Un bărbat merge la doctor și îi spune:

– Doctore, am o problemă… oriunde pun degetul, mă doare.

Doctorul se uită atent și îl întreabă:

– Oriunde? Arătați-mi.

Bărbatul apasă pe umăr și spune: „Ah! Aoleu, doare!”

Apasă pe genunchi: „Ah, iar doare!”

Apasă pe cap: „Ah! Doare și aici!”

Doctorul îl privește și spune calm:

– Domnule, cred că aveți degetul rupt.

Mama și fiul

Mama, supărată că fiul ei a venit bătut de vecină, pleacă nervoasă spre apartamentul acesteia.

Bate la ușă și când iese vecina îi spune:

– Doamnă, cum de îți permiți să-mi lovești copilul?

– Păi bine doamnă, așa îl educi? Cum își permite să îmi spună că sunt grasă?

– Și ce, crezi că dacă îl lovești slăbești?

CITEŞTE ŞI: BANCUL ZILEI | Discuție la benzinărie: „Motorină sau benzină?”

BANC | Plecat de la amantă, Bulă recurge la un truc

Intra pe raziculacrimi.ro!
BANCUL ZILEI | Discuție la benzinărie: „Motorină sau benzină?”
Bancuri
BANCUL ZILEI | Discuție la benzinărie: „Motorină sau benzină?”
BANC | Plecat de la amantă, Bulă recurge la un truc
Bancuri
BANC | Plecat de la amantă, Bulă recurge la un truc
Spitalele regionale din Craiova și Iași, pe drumul spre finalizare în 2028. Alexandru Rogobete: „La Cluj, din păcate, suntem în continuare în contestaţie…”
Mediafax
Spitalele regionale din Craiova și Iași, pe drumul spre finalizare în 2028. Alexandru...
Electrocasnicul care consumă în 3 ore cât un frigider într-o lună întreagă
Gandul.ro
Electrocasnicul care consumă în 3 ore cât un frigider într-o lună întreagă
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la un restaurant din Miami
Prosport.ro
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția...
Sfârșit cumplit pentru doi români, soț și soție: au ars de vii într-un TIR cuprins de flăcări, după un accident grav pe o autostradă din Catalonia
Adevarul
Sfârșit cumplit pentru doi români, soț și soție: au ars de vii într-un...
Metoda ingenioasă prin care sute de litri de motorină erau furați săptămânal de pe un șantier de modernizare a căii ferate
Digi24
Metoda ingenioasă prin care sute de litri de motorină erau furați săptămânal de...
Cătălin Predoiu: „România, printre cele mai sigure țări din lume, potrivit datelor recente”. 13.786 de percheziții domiciliare la suspecții de infracțiuni grave
Mediafax
Cătălin Predoiu: „România, printre cele mai sigure țări din lume, potrivit datelor recente”....
Parteneri
Loredana Groza în costum de baie, la 55 de ani! Imagini de senzație din vacanță! Și-a încântat fanii
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Loredana Groza în costum de baie, la 55 de ani! Imagini de senzație din vacanță!...
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație cu Mădălina Ghenea
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație cu Mădălina...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Cristina Spătar și Vicențiu Mocanu, prima reacție oficială după zvonurile legat de divorț: „Lucrurile au mers într-o direcție greșită”
Click.ro
Cristina Spătar și Vicențiu Mocanu, prima reacție oficială după zvonurile legat de divorț: „Lucrurile au...
„Trebuie să redeschidem Strâmtoarea Trump”. După Golful Mexic, liderul de la Casa Albă a botezat și Strâmtoarea Ormuz
Digi 24
„Trebuie să redeschidem Strâmtoarea Trump”. După Golful Mexic, liderul de la Casa Albă a botezat...
Trecem la ora de vară 2026: Cum se modifică ceasurile în această noapte și ce presupune schimbarea
Digi24
Trecem la ora de vară 2026: Cum se modifică ceasurile în această noapte și ce...
Este nevoie de fișă medicală pentru duplicat la permisul auto?
Promotor.ro
Este nevoie de fișă medicală pentru duplicat la permisul auto?
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi...
Umilință pentru Putin: Numărul ridicol de mic de avioane stealth Su-57 „Felon” deținute de Rusia
go4it.ro
Umilință pentru Putin: Numărul ridicol de mic de avioane stealth Su-57 „Felon” deținute de Rusia
O structură bizară de pe Marte seamănă cu o piramidă egipteană antică
Descopera.ro
O structură bizară de pe Marte seamănă cu o piramidă egipteană antică
Jocul care schimbă complet seria Pokemon
Go4Games
Jocul care schimbă complet seria Pokemon
Electrocasnicul care consumă în 3 ore cât un frigider într-o lună întreagă
Gandul.ro
Electrocasnicul care consumă în 3 ore cât un frigider într-o lună întreagă
ULTIMA ORĂ
Ce beneficii are rugăciunea asupra sănătății, potrivit medicului neurochirurg Leon Dănăilă: „Oferă ...
Ce beneficii are rugăciunea asupra sănătății, potrivit medicului neurochirurg Leon Dănăilă: „Oferă sprijin nevăzut, dar extrem de puternic”
Test de logică | Identificați toate diferențele dintre acești doi jucători de tenis. Câte ați găsit?
Test de logică | Identificați toate diferențele dintre acești doi jucători de tenis. Câte ați găsit?
Zodia care și-ar putea înșela partenerul de viață în aprilie. Neti Sandu: „Există tentații”
Zodia care și-ar putea înșela partenerul de viață în aprilie. Neti Sandu: „Există tentații”
Vicențiu Mocanu și Cristina Spătar, primele declarații despre divorț: ”Suntem foarte bine!”
Vicențiu Mocanu și Cristina Spătar, primele declarații despre divorț: ”Suntem foarte bine!”
Primele imagini cu iubitul Ramonei Olaru. Cine este grecul care i-a furat inima asistentei de la Neatza
Primele imagini cu iubitul Ramonei Olaru. Cine este grecul care i-a furat inima asistentei de la Neatza
Câți bani cash poți avea la tine când călătorești cu avionul, de fapt. Amenzi uriașe dacă nu ...
Câți bani cash poți avea la tine când călătorești cu avionul, de fapt. Amenzi uriașe dacă nu declari suma
Vezi toate știrile