BANCUL ZILEI | Discuție la benzinărie: „Motorină sau benzină?”

De: Elisa Tîrgovățu 28/03/2026 | 11:14
CANCAN.RO îți propune să începi weekendul cu zâmbetul pe buze, iar dacă nu știi cum să faci asta, iată soluția perfectă! Bancul pe care l-am pregătit te va ajuta să intri imediat în vibe-ul potrivit. Astăzi aducem în atenția cititorilor un subiect destul de sensibil: motorină sau benzină? Sperăm să nu aprindem prea tare spiritele!

Discuție la benzinărie:

-Motorină sau benzină?

-Doar mă uit!

Cutia milei

Sinagoga rămăsese fără bani cu care să mai ajute oamenii săraci. Cutia milei era și ea goală… Așa că a doua zi de dimineață, casierul lipi pe ușa sinagogii un bilet:

-O femeie căsătorită din cartier are o legătură cu un bărbat necăsătorit. Dacă până mâine dimineață nu apare o bancnotă de 100 în cutia milei, voi fi nevoit să-i dezvălui numele.

A doua zi cutia milei conținea 30 de bancnote de 100, plus una de 50, cu un bilet: „Amână până mâine, să fac rost de bani!”

Un tip merge la doctor și spune:

— Domnule doctor, am o problemă: ori de câte ori beau cafea, simt o durere teribilă în ochiul drept.
Doctorul îl privește și îl întreabă:
— Ai încercat să scoți lingurița din ceașcă?

A apărut un șef nou

Un șef nou se adresează colectivului:

– Luni ne odihnim după weekend, marți ne pregătim de muncă, miercuri lucrăm, joi ne odihnim, iar vineri ne pregătim de weekend. Sunt întrebări?

– Da. Miercuri, lucrăm toată ziua?

Bulă și bancnotele

– Bulă, ai mai văzut vreodată o bancnotă de 10 euro foarte mototolită?
– Da, Bubulino.
– Dar o bancnotă de 100 de euro foarte mototolită, ai mai văzut?
– Da, Bubulino
– Hmm, dar 30.000 de euro extrem de mototoliți, ai mai văzut?
– Asta n-am mai văzut, Bubulino. Dar vreau neapărat să văd.
– Atunci, dragule… du-te în garaj.

