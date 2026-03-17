BANCUL ZILEI | Fiica procurorului a rămas gravidă

Fiica procurorului: Tăticule, sunt însărcinată!
– Oh, Doamne!! Cu cine?!
-lată o listă cu suspecți…!
Un bărbat intră într-un magazin de animale și vede un papagal care costă doar 50 de lei. Întreabă vânzătorul:
— De ce e atât de ieftin?
— Păi, e un pic… special, răspunde vânzătorul.
Bărbatul îl ia acasă. Când ajunge, papagalul îl privește și spune:
— Nou aici?
— Da, răspunde omul.
— Nou soție?
— Nu, doar eu.
— Nou vecini…
Și așa continuă papagalul să-l întrebe tot felul de lucruri. Omul, exasperat, merge înapoi la magazin:
— Am luat papagalul, dar nu pot suporta atâtea întrebări!
Vânzătorul zâmbește:
— Te rog să-l ierți, el doar încearcă să te cunoască. Dar dacă vrei liniște, pune-l în congelator 5 minute.
Omul se întoarce acasă, pune papagalul în congelator, iar după 5 minute îl scoate. Papagalul se uită la el și spune calm:
— Îmi pare rău… nu știam că frigiderul e atât de mare!
Un tip merge la doctor și spune:
— Domnule doctor, am o problemă: ori de câte ori beau cafea, simt o durere teribilă în ochiul drept.
Doctorul îl privește și îl întreabă:
— Ai încercat să scoți lingurița din ceașcă?
