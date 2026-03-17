BANCUL ZILEI | Fiica procurorului a rămas gravidă

Fiica procurorului: Tăticule, sunt însărcinată!

– Oh, Doamne!! Cu cine?!

-lată o listă cu suspecți…!

Un bărbat intră într-un magazin de animale și vede un papagal care costă doar 50 de lei. Întreabă vânzătorul:

— De ce e atât de ieftin?

— Păi, e un pic… special, răspunde vânzătorul.

Bărbatul îl ia acasă. Când ajunge, papagalul îl privește și spune:

— Nou aici?

— Da, răspunde omul.

— Nou soție?

— Nu, doar eu.

— Nou vecini…

Și așa continuă papagalul să-l întrebe tot felul de lucruri. Omul, exasperat, merge înapoi la magazin:

— Am luat papagalul, dar nu pot suporta atâtea întrebări!

Vânzătorul zâmbește:

— Te rog să-l ierți, el doar încearcă să te cunoască. Dar dacă vrei liniște, pune-l în congelator 5 minute.

Omul se întoarce acasă, pune papagalul în congelator, iar după 5 minute îl scoate. Papagalul se uită la el și spune calm:

— Îmi pare rău… nu știam că frigiderul e atât de mare!

Un tip merge la doctor și spune:

— Domnule doctor, am o problemă: ori de câte ori beau cafea, simt o durere teribilă în ochiul drept.

Doctorul îl privește și îl întreabă:

— Ai încercat să scoți lingurița din ceașcă?

CITEŞTE ŞI: BANC | „Mi-am înșelat femeia, părinte, dezleagă-mă!”

BANCUL ZILEI | Ziua lui TUIU