BANCUL ZILEI | La terapeut

Terapeut: Deci ai venit acasă noaptea, după o zi de muncă umilitoare şi mama ta te-a invalidat, prefăcându-se că nu te cunoaște și nu ți-a deschis poarta?

Ştefan cel Mare: Pe scurt, da.

Bulă și Strulă s-au dus la pescuit. Stând ei pe marginea lacului, Bulă scoate o lampă din apă și începe să o frece. Deodată, apare un duh care le spune că le va îndeplini fiecăruia câte o dorință.

Strulă spune primul:

-Eu vreau o vilă mare pe malul unui lac, cu piscină și mașini de lux!

Duhul pocnește din degete și dorința lui Strula se îndeplinește.

Apoi vine rândul lui Bulă, care spune:

-Eu vreau ca lacul ăsta să fie plin de bere!

Duhul pocnește din degete și lacul devine instantaneu plin de bere.

Strulă se uită la Bulă și îl întreabă:

-Ce-a fost asta, Bulă? Puteai să ceri orice și tu ai cerut un lac de bere?

Bulă îi răspunde:

-Da, dar gândește-te, acum avem bere pe viață!

Bula, mare băutor:

– Doctore am o problemă, după ce dau gata o sticlă de coniac văd numai șoricei care-mi sar prin fața ochilor.

– Măi omule sunt de părere că ar trebui să lași băutura.

– Doctore, nu crezi că ar fi mai bine să îmi cumpăr o pisică?

La uşa lui Bulă sună un neamţ.

– Nu vă supăraţi, mă puteţi găzdui şi pe mine la noapte? Întreabă neamţul. Plătesc bine.

Bulă acceptă şi îl culcă pe neamţ în singurul pat pe care îl avea, între el şi Bubulina.

A doua zi, neamţul plăteşte şi pleacă.

– Mi se pare mie, sau neamţul s-a dat la tine azi-noapte? Întreabă Bulă.

– Aşa e, recunoaşte Bubulina.

– Şi tu n-ai zis nimic?

– Păi ce, eu ştiu nemţeşte?

Bulă a întârziat la școală.

– Bulă, de ce întârzii mereu la școală?

– Din cauza semaforului, doamnă învățătoare.

– Și ce legătură are semaforul cu tine?

– Păi, are trei culori, eu nu știu pe care să o aleg!

