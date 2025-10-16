Acasă » Bancuri » BANCUL ZILEI | La terapeut

BANCUL ZILEI | La terapeut

16/10/2025
Bancurile ne aduc mereu zâmbetul pe buze și ne fac ziua mai frumoase. CANCAN.RO vă prezintă cele mai haioase glume care vor stârni hohote de râs. Menționăm că noi nu suntem responsabili pentru daunele provocate de râs, ci doar pentru voia bună. 

 

Terapeut: Deci ai venit acasă noaptea, după o zi de muncă umilitoare şi mama ta te-a invalidat, prefăcându-se că nu te cunoaște și nu ți-a deschis poarta?
Ştefan cel Mare: Pe scurt, da.

Alte bancuri amuzante

Bulă și Strulă s-au dus la pescuit. Stând ei pe marginea lacului, Bulă scoate o lampă din apă și începe să o frece. Deodată, apare un duh care le spune că le va îndeplini fiecăruia câte o dorință.
Strulă spune primul:
-Eu vreau o vilă mare pe malul unui lac, cu piscină și mașini de lux!
Duhul pocnește din degete și dorința lui Strula se îndeplinește.
Apoi vine rândul lui Bulă, care spune:
-Eu vreau ca lacul ăsta să fie plin de bere!
Duhul pocnește din degete și lacul devine instantaneu plin de bere.
Strulă se uită la Bulă și îl întreabă:
-Ce-a fost asta, Bulă? Puteai să ceri orice și tu ai cerut un lac de bere?
Bulă îi răspunde:
-Da, dar gândește-te, acum avem bere pe viață!

Bula, mare băutor:
– Doctore am o problemă, după ce dau gata o sticlă de coniac văd numai șoricei care-mi sar prin fața ochilor.
– Măi omule sunt de părere că ar trebui să lași băutura.
– Doctore, nu crezi că ar fi mai bine să îmi cumpăr o pisică?

La uşa lui Bulă sună un neamţ.
– Nu vă supăraţi, mă puteţi găzdui şi pe mine la noapte? Întreabă neamţul. Plătesc bine.
Bulă acceptă şi îl culcă pe neamţ în singurul pat pe care îl avea, între el şi Bubulina.
A doua zi, neamţul plăteşte şi pleacă.
– Mi se pare mie, sau neamţul s-a dat la tine azi-noapte? Întreabă Bulă.
– Aşa e, recunoaşte Bubulina.
– Şi tu n-ai zis nimic?
– Păi ce, eu ştiu nemţeşte?

Bulă a întârziat la școală.
– Bulă, de ce întârzii mereu la școală?
– Din cauza semaforului, doamnă învățătoare.
– Și ce legătură are semaforul cu tine?
– Păi, are trei culori, eu nu știu pe care să o aleg!

×