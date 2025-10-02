BANCUL ZILEI | Stewardesa și Triunghiul Bermudelor

Umorul ne ajută să trecem mai ușor peste griji și să ne bucurăm de fiecare zi. Bancurile, simple sau mai elaborate, sunt cea mai rapidă cale de a aduce zâmbete și voie bună. De aceea, CANCAN.RO a pregătit o selecție de glume care te vor face să râzi cu poftă și să le spui mai departe prietenilor.
În Triunghiul Bermudelor, după ce s-o prăbuşit avionul, numa’ o stewardesă o rămas în viață. Cu mare noroc o reușit să se paraşuteze și o nimerit pe-o insulă pustie.
Umblând ea aşa, mai cu frică, să vadă ce-i pe acolo, zăreşte fum. Se apropie, și ce să vadă? Un bărbat zdravăn, pe jumătate gol, frigea pe jar un peşte.
– No, salut! Avionul cu care eram s-o prăbuşit şi numa’ eu am scăpat. Tu cum ai ajuns aici? – No, fată dragă… io, ardelean din ǎl bătrân. Vreo cincisprezece ani în urmă lucram chelner pe-un vas mare, da’ s-o scufundat şi numa’ io am izbutit să înot până aici. De-atunci trăiesc singur cuc pe insulă… N-ai vrea nitel peşte? – Multam! – zise fata, și cum mânca peştele, îşi tot plimba ochii peste trupul lui tare și călit de vreme, apoi îi şopti şugubăţ:
– Tu mi-ai dat din ce-ai gătit… N-ai vrea să-ţi dau şi eu ceva ce n-ai mai gustat de 15 ani? Atunci ardeleanul, cu lacrimi în ochi şi bucuria cât casa, o strânse pe fată în braţe şi, gâfâind de emoţie, zise:
– No, chiar ai la tine PĂLINCĂ?!
– Bună ziua!
– Bună ziua, domnule poliţist!
– Dumneata, tinere domn, pe gheaţa asta conduci cu 80 km pe oră? Vrei să ajungi la spital?
– Da!
– Bravo, frumos răspuns! Eşti şmecher?
– Nu! Sunt doctor!
Doi șoricei, într-o sală de cinematograf, ronțăiau banda unui film.
– Îți place? întreabă un șoricel.
– Nu prea, răspunde al doilea. Mai mult mi-a plăcut cartea!
Vine Alinuța acasă, beată. Mama din bucătărie:
– Alinuța, dar ce a căzut acolo?
– Hainele mele.
– Dar de ce cu așa zgomot?
– Nu am reușit să ies din ele.
Se întâlnește un dirijor cu Dumnezeu. Dirijorul:
– Doamne… ajută-mă să devin cel mai bun dirijor!
– Fiule, ți-ar plăcea să fii dirijorul corului meu de îngeri și cei mai buni compozitori precum Mozart, Beethoven, Schubert să scrie pentru tine?
– Ar fi cel mai extraordinar lucru!
– Pregătește-te, mâine la 10 ai prima repetiție!
