BANCUL ZILEI | Stewardesa și Triunghiul Bermudelor

În Triunghiul Bermudelor, după ce s-o prăbuşit avionul, numa’ o stewardesă o rămas în viață. Cu mare noroc o reușit să se paraşuteze și o nimerit pe-o insulă pustie.

Umblând ea aşa, mai cu frică, să vadă ce-i pe acolo, zăreşte fum. Se apropie, și ce să vadă? Un bărbat zdravăn, pe jumătate gol, frigea pe jar un peşte.

– No, salut! Avionul cu care eram s-o prăbuşit şi numa’ eu am scăpat. Tu cum ai ajuns aici? – No, fată dragă… io, ardelean din ǎl bătrân. Vreo cincisprezece ani în urmă lucram chelner pe-un vas mare, da’ s-o scufundat şi numa’ io am izbutit să înot până aici. De-atunci trăiesc singur cuc pe insulă… N-ai vrea nitel peşte? – Multam! – zise fata, și cum mânca peştele, îşi tot plimba ochii peste trupul lui tare și călit de vreme, apoi îi şopti şugubăţ:

– Tu mi-ai dat din ce-ai gătit… N-ai vrea să-ţi dau şi eu ceva ce n-ai mai gustat de 15 ani? Atunci ardeleanul, cu lacrimi în ochi şi bucuria cât casa, o strânse pe fată în braţe şi, gâfâind de emoţie, zise:

– No, chiar ai la tine PĂLINCĂ?!

Alte bancuri amuzante

– Bună ziua!

– Bună ziua, domnule poliţist!

– Dumneata, tinere domn, pe gheaţa asta conduci cu 80 km pe oră? Vrei să ajungi la spital?

– Da!

– Bravo, frumos răspuns! Eşti şmecher?

– Nu! Sunt doctor!

Doi șoricei, într-o sală de cinematograf, ronțăiau banda unui film.

– Îți place? întreabă un șoricel.

– Nu prea, răspunde al doilea. Mai mult mi-a plăcut cartea!

Vine Alinuța acasă, beată. Mama din bucătărie:

– Alinuța, dar ce a căzut acolo?

– Hainele mele.

– Dar de ce cu așa zgomot?

– Nu am reușit să ies din ele.

Se întâlnește un dirijor cu Dumnezeu. Dirijorul:

– Doamne… ajută-mă să devin cel mai bun dirijor!

– Fiule, ți-ar plăcea să fii dirijorul corului meu de îngeri și cei mai buni compozitori precum Mozart, Beethoven, Schubert să scrie pentru tine?

– Ar fi cel mai extraordinar lucru!

– Pregătește-te, mâine la 10 ai prima repetiție!

