BANCUL ZILEI | „Vă sun de la școală, fiul dumneavoastră e foarte obraznic”

„- Vă sun de la școală, fiul dumneavoastră e foarte obraznic!

– Şi acasă e la fel, dar eu nu vă deranjez cu telefoane!”

Bancuri cu și despre școală

Întârziere la prima oră

Gigel, Ionică și Vasilică au întârziat la școală la prima oră.

Diriginta i-a luat la întrebări.

-De ce ați întârziat?

Costel:

– Am ajutat o bătrână să urce în autobuz.

– Foarte frumos, copii, așa să faceți și voi.

– Tu Ionică?

– Pai, știți doamnă că, si eu am ajutat bătrâna să urce în autobuz.

– Foarte frumos, copii, să luați exemplu.

– Tu, Vasilică?

– Si eu am ajutat bătrâna!

– Bine, dar toți trei?

– Da, doamnă, că bătrâna se-mpotrivea …

Ardelenii la română

Clasa de ardeleni la ora de limba română:

– Elev Pop, spune, te rog, o propoziţie!

– Duminica me duc la pedure.

– Pop dragă, dar nu-i bine.

– Atunci nu me duc.

Farsă pentru profesor

– Mamă, azi l-am oprit pe Georgescu să-i facă o farsă domnului profesor.

– Frumos din partea ta. Cum a fost?

– Să vezi: Georgescu a pus pe scaunul de la catedră o pioneză. Când domnul profesor era cât pe ce s-o atingă, i-am tras repede scaunul.

Școala ideală, în viziunea lui Bulă

La școală, profesora întreba pe fiecare cum ar fi școala ideală!

– Maria, tu ce zici?

– Eu cred că avem deja o şcoală ideală!

– Foarte frumoas Maria, dar tu Mihai?

– Păi, nu ar strica nişte manuale noi, o recreaţie mai lungă şi mâncarea de la cantină mai bună.

– Bravo Mihai ! Şi tu Bulă ce crezi ? Cum ar trebuie să fie şcoala ideală?

Bulă, foarte iritat:

– Închisă doamnă!! Închisă!!

Materia preferată a lui Bulă

– Bulă, care e materia ta preferată la scoală?

– Chimia.

– Cum aşa, că în clasa a V-a încă nu se învaţă?

– Tocmai de aceea!

Ora de geografie

Profesorul de geografie:

– Bulă, te-ai pregătit pentru azi?

– Da, domn profesor.

– Atunci spune-mi unde sunt Munţii Apuseni?

– La pagina 98, domn profesor.

Bulă, la ora de engleză

La ora de engleză, profesoara îl întreabă pe Bulă:

– Bulă, cum îi zici lui Ştrulă, în engleză, „Ştrulă, vino încoace“!

– Ştrulă, come here!

– Bravo, Bulă! Dar cum îi zici „du-te încolo“?

Stă Bulă, se gândeşte un pic, apoi răspunde sigur pe el:

– Mă duc în partea cealaltă şi îi zic: „come here“!

