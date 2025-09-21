‘Betty cea urâtă’ a împlinit 50 de ani! Schimbarea radicală a actriței Ana Maria Orozco

Ana María Orozco, actrița care a devenit celebră în România datorită rolului iconic din serialul „Betty cea urâtă”, a revenit recent în atenția publicului, la 52 de ani. Vedeta duce o viață discretă în Argentina, însă una plină de realizări profesionale și personale.

Departe de imaginea tinerei stângace și emotive din serial, Ana María Orozco afișează acum un stil elegant și rafinat. Cariera sa artistică a continuat în teatrul și televiziunea argentiniană, iar în paralel este o mamă dedicată celor două fiice ale sale. Una dintre ele, Lucrecia Quaglia, își urmează propria cale în lumea artistică, lucrând ca model, actriță și cântăreață.

Actrița a trecut prin numeroase schimbări de-a lungul anilor și este de nerescunoscut. Anul trecut, „Betty cea urâtă” a revenit cu o continuare așteptată de fani, iar Ana María a vorbit despre această experiență cu entuziasm, fiind un rol pe care l-a îndrăgit.

„Mă simt fericită. Această revenire m-a entuziasmat foarte mult. M-a luat prin surprindere, dar sunt cu adevărat mulțumită. Simt că este o oportunitate minunată pentru mine, în acest moment al vieții, de a mă reconecta cu acest personaj atât de îndrăgit, mai ales într-un moment atât de special”, a declarat actrița pentru People en Español.

Au trecut 23 de ani de când actrița a jucat în „Betty cea urâtă” și odată cu apariția în serial, viața ei profesională s-a schimbat în bine.

„Au trecut destul de mulți ani, 23 mai exact! La vremea respectivă, a avut un impact foarte mare și simt că a marcat un înainte și un după în cariera mea. De-a lungul anilor, pe măsură ce lucrurile s-au așezat și s-a format această amintire puternică și incredibilă a ceea ce a însemnat «fenomenul Betty», mă simt foarte onorată”, a mai spus actrița.

Ce spune actrița despre noul personaj

Despre evoluția personajului, Ana María Orozco nu a dezvăluit prea multe detalii. Actrița a pus accentul pe o nouă „Betty” care vede lumea diferit după 20 de ani.

Noua poveste o arată pe Betty confruntându-se cu provocări personale și profesionale: salvarea companiei, relația cu fiica sa, Mila, și adaptarea la schimbările din jur. Legătura cu fiica sa, plină de momente de tandrețe și umor, reprezintă unul dintre punctele centrale ale continuării serialului.

„Nu pot dezvălui prea multe, pentru că exact despre asta este vorba – să descoperim această Betty de acum, la 20 de ani distanță. Dar suntem conștienți de momentul actual, de contextul cultural în care trăim ca femei. Așa că simt că Betty – dincolo de schimbările pe care le veți vedea, pentru că după 20 de ani nu poate fi aceeași, și pentru că este la o altă vârstă – este tot o Betty care își continuă căutările, care continuă să pună întrebări, care continuă să se simtă vulnerabilă, dar și mai puternică, mai hotărâtă”, a povestit Ana María Orozco.

