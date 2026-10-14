„Bonnie și Clyde” de România, prinși în America! Ce acuzații li se aduc celor doi români

Doi români au fost arestați în Statele Unite, fiind acuzați că au furat bijuterii de la persoane în vârstă. Potrivit autorităților americane, aceștia ar fi acționat în mai multe state și ar fi comis peste zece astfel de furturi.

Conform informațiilor făcute publice de Markwayne Mullin, suspecții sunt Rudi Lăcatușu, în vârstă de 28 de ani, și Mirabela Lăcatușu, de 26 de ani. Cei doi sunt acuzați de furt calificat și ar fi fost implicați în mai multe furturi de bijuterii, inclusiv în Long Island, statul New York.

„Bonnie și Clyde” de România, prinși în America

Arestarea a fost anunțată printr-o postare publicată pe platforma X. După reținere, cei doi au fost predați Serviciului de Imigrare și Control Vamal, iar autoritățile americane intenționează să îi deporteze.

„Acest cuplu de imigranți români, în stilul lui Bonnie și Clyde, a fost acuzat de furt calificat după ce ar fi comis peste o duzină de jafuri de bijuterii în patru state. Dacă ar fi după politicienii care apără politicile de sanctuar, precum guvernatoarea Kathy Hochul, acești criminali s-ar întoarce pe străzi pentru a jefui mai mulți americani”, a scris oficialul din Oklahoma, potrivit publicației La Opinion.

Anchetatorii susțin că metoda folosită de cei doi se baza pe câștigarea încrederii victimelor. Aceștia s-ar fi apropiat de persoane în vârstă și ar fi încercat să pară prietenoși pentru a le face să lase garda jos.

Ulterior, ar fi profitat de momentele de neatenție pentru a le fura bijuteriile, după care ar fi plecat rapid. Cazul a atras atenția autorităților americane prin numărul presupuselor furturi și prin faptul că victimele ar fi fost alese din rândul persoanelor în vârstă.

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