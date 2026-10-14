Fosta ispită de la Insula Iubirii a trăit un scenariu de telenovelă în căsnicia care s-a destrămat după 15 ani: „Soțul meu s-a combinat cu nașa”

Anca Zoțoiu a fost una dintre ispitele din sezonul 8 al emisiunii Insula Iubirii, însă puțini sunt cei care îi știu povestea. Înainte de a participa la emisiunea de la Antena 1, Anca a trăit un adevărat scenariu de telenovelă în fosta căsnicie. Invitată în platoul emisiunii CANCAN pe insulă, a povestit cum fostul soț a înșelat-o cu nașa lor de cununie.

La Insula Iubirii nu a format o conexiune specială cu vreun concurent, iar asta din din cauza faptului că nu era încă disponibilă din punct de vedere emoțional pe deplin, așa cum spune chiar ea. Anca a trecut prin clipe extrem de grele atunci când a aflat că soțul ei, cu care avea o căsnicie de 15 ani, a înșelat-o cu nașa lor, care era și cea mai bună prietenă a fostei ispite. Emisiunea CANCAN pe insulă poate fi urmărită LIVE luni și marți, începând cu ora 16.00, pe canalul de YouTube CANCAN și pe TikTok.

Ispita Anca Zoțoiu: „I-am prins împreună”

CANCAN.RO: Anca, ai fost ispită în sezonul 8 la Insula Iubirii, cum a fost experiența pentru tine?

Anca Zoțoiu: A fost o experiență foarte tare, mi-a schimbat complet viața. M-a făcut să am încredere în mine.

CANCAN.RO: Știu că tu ai o poveste emoționantă în spate.

Anca Zoțoiu: Da, a fost. Au trecut trei ani de atunci.

CANCAN.RO: Tu ai fost căsătorită 15 ani și fostul soț nu ți-a fost fidel.

Anca Zoțoiu: Da, de asta am și divorțat. Fostul meu soț s-a combinat cu nașa noastră de nuntă, care era prietena mea cea mai bună.

CANCAN.RO: Mi se pare ca un scenariu de telenovelă.

Anca Zoțoiu: Acum trei ani mi se părea și mie wow, dar acum mi se pare că e la modă, aud tot mai des acest lucru, că nașa se combină cu finul. Ei probabil erau dinainte împreună, dar atunci când iubești, iubirea te face prost și orb. Semne existau, dar nu le-am văzut. Ulterior mi-am dat seama că erau de mai mult timp împreună, nu știu exact perioada.

CANCAN.RO: Dar care au fost primele semne? Cum ți-ai dat seama?

Anca Zoțoiu: I-am prins împreună. Mie toată lumea îmi spunea, dar eu tot speram să nu fie advărat. I-am prins împreună și aia a fost. Dar tot răul spre bine, acum sunt foarte bine și viața merge înainte.

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