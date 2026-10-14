Mihaela Bilic, dezvăluiri despre viața personală. Ce spune medicul nutriționist despre partenerul ei și decizia de a nu avea copii

Mihaela Bilic, unul dintre cei mai cunoscuți medici nutriționiști din România, a făcut dezvăluiri despre viața sa personală și a confirmat că există un bărbat în viața sa. Totuși, aceasta a ales să nu ofere detalii legate de identitatea partenerului său.

Medicul a discutat și despre faptul că nu are copii, abordând o temă despre care consideră că generează în continuare prejudecăți în societatea românească:

„Normal că există, dar e secret. (zâmbește) Să știi că eu am 40 de ani și nu am copii. În România încă existămentalitatea că o femeie nu este împlinită cu adevărat dacă nu are copii”.

Mihaela Bilic, dezvăluiri despre viața personală

Totodată, Mihaela Bilic a menționat că în activitățile de zi cu zi acordă mai puțină atenție cumpărăturilor sau îngrijirii personale, preferând treburile practice din gospodărie.

Aceasta a explicat modul în care își petrece timpul și influența pe care a avut-o mediul în care a crescut asupra personalității sale:

„Cum să spun că este? Mai puțin feminină decât ar părea la prima vedere, adică cel mai des mă duc prin magazinele de bricolaj, nu prin mall-uri la cumpărături, lucru care poate e ușor neașteptat. Îmi place să meșteresc prin casă mai mult decât, eu știu, să-mi petrec timpul în fața oglinzii. Da, deci mai degrabă montez oglinda. Mă uit în ea… și în toate apucăturile mele recunosc faptul că am fost mai băiețoasă și că am crescut în gașcă de băieți, inclusiv în familie. Tatăl meu a fost cel care pe care l-am luat de model, și toate apucăturile mele sunt mai mult pe planul acesta, mai puțin feminin, să zic așa. Sunt mai băiețoasă.”

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