Bossul SOCAR, dat afară după ce a combinat-o pe șefa de la HR! A venit ”nota de plată” pentru săruturi din parcare și cele 5 ore din camera de hotel. Ramil şi iubi au jucat ”ultima carte”, dar degeaba

Vă amintiți, cu siguranță, de operațiunea Coldplay, care a fost replicată și în România, de Ramil Asadulzade, CEO-ul SOCAR și șefa de la HR. Cei doi au fost prinși în mijlocul unui amantlâc de zile mari, iar CANCAN.RO a probat totul, milimetric. Acum, noi informații au ieșit la iveală, din culisele unui joc pentru putere. Potrivit unor surse GÂNDUL, pe 19 septembrie, bossul SOCAR și-a semnat demisia din funcție, însă a făcut și demersurile necesare pentru a trage de timp și a se agăța de poziția sa. Cum? Aflați în rândurile de mai jos.

Partea romantică a poveștii de senzație, o știți deja, dar în orice caz, vă vom reîmprospăta memoria. (VEZI AICI DETALII DESPRE IDILA DINTRE CEO-UL SOCAR ȘI ȘEFA DE LA HR). Acum, apar noi informații, care, dacă nu ar fi, în fapt, îngrijorătoare, ar putea părea chiar hilare. V-am spus în rândurile de mai sus că după ce s-a răsuflat totul despre idila celor noi, Ramil Asadulzade și-a semnat demisia, pe 19 septembrie. Însă a lăsat lucrurile să curgă firesc și s-a resemnat? Nicidecum. Doi membri ai Consiliului de Administrație au semnat revocarea lui și l-au numit, în locul lui, pe Ramin Aliyev, în funcția de CEO. Schimbarea aceasta nu a fost privită neapărat cu ochi buni de Asadulzade, iar șefa de la HR i-a venit în ajutor, pentru a-și salva iubitul.

Bossul de la SOCAR a fost dat afară

Povestea de abia acum devine cu adevărat savuroasă, deoarece în scenă intră nimeni alta decât cea care i-a sucit mințile lui Ramil Asadulzade. Aceasta a avut un moment de revelație și a hotărât să adune toți managerii companiei, pentru a semna o scrisoare către Baku, în care era subliniat faptul că, dacă Asadulzade va pleca din funcția de CEO al SOCAR PETROLEUM (filiala din România), compania va da faliment. Doar că lucrurile nu s-au așezat chiar așa cum și-ar fi dorit cei doi, știți cum se spune… socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Problema? Managerii nu-l prea simpatizau nici pe Ramil Asadulzade, nici pe șefa de la HR, iar încercarea ar fi fost percepută ca o manevră disperată de a-i salva scaunul de director.

Între timp, a sosit la București președintele Consiliului de Administrație, Orkhan Rajabov, iar acela a fost momentul în care ex-CEO-ul a văzut, din nou, o oportunitate de se salva. A încercat să se dea bine pe lângă șeful cel mare, în speranța că îi va fi blocată revocarea, sau, în cazul în care acest lucru nu va fi posibil, să fie pus într-o altă funcție, pentru a conduce totul din umbră, fără prea multă vizibilitate. Iar în acest mod, nici cariera nu avea de suferit și nici… relația, pe care cei doi protagoniști și-ar fi putut-o consuma în continuare, în liniște. Ce să mai, povestea are toate ingredientele unui serial dramatico-romance de succes, vom vedea cum vor evolua lucrurile și bineînțeles, vă vom ține la curent!

