Brigitte Bardot: de la simbol al filmului la personalitate controversată. Cum va rămâne în istorie legendara actriță

Actriță, cântăreață, activistă și, în cele din urmă, personaj politic, Brigitte Bardot a întruchipat timp de decenii atât fascinația, cât și contradicțiile Franței moderne. De la libertatea anilor ’60 la radicalismul târziu, viața ei a fost un amestec de strălucire, scandal și rupturi definitive.

De la idol al senzualității la figură controversată

Brigitte Bardot, care s-a stins din viață la 91 de ani, a fost mai mult decât o vedetă de cinema – a devenit un simbol național. În 1969, a fost aleasă drept model pentru Marianne, emblema Republicii Franceze, apărând pe monede, timbre și în primării. Cu doar un an înainte, deschisese un show TV purtând cizme până la coapse și un drapel francez, în timp ce imnul național se transforma într-o melodie pop. Era imaginea unei Franțe îndrăznețe, libere, provocatoare.

Succesul ei a explodat în 1956, odată cu filmul „Și Dumnezeu a creat femeia”, care a transformat-o într-un simbol al erotismului modern. Sub regia lui Roger Vadim, Bardot a adus pe ecran o feminitate deloc pudică, șocând și a seducând în același timp publicul. Criticii vremii au vorbit despre o „revoluție a trupului feminin”, iar intelectualii au analizat-o intens. Simone de Beauvoir i-a dedicat chiar și un eseu celebru.

Deși a fost adesea redusă la imaginea de sex-simbol, Bardot a avut și o carieră solidă în comedii și filme de autor, colaborând cu regizori precum Jean-Luc Godard sau Henri-Georges Clouzot. Totuși, faima a devenit o povară. Urmărită obsesiv de presă, cu o viață sentimentală tumultuoasă, a ales să se retragă definitiv din actorie în 1973, la doar 38 de ani.

Activism, radicalizare și libertate – până la capăt

După retragerea din cinematografie, Bardot s-a dedicat complet apărării drepturilor animalelor. A fondat o organizație caritabilă, a vândut bunuri personale pentru a o finanța și a trăit retrasă la Saint-Tropez. Potrivit New York Times, momentul care i-a schimbat radical viața a fost salvarea unei capre ce urma să fie sacrificată.

Cu timpul însă, discursul ei public a devenit tot mai controversat. A susținut deschis extrema dreaptă franceză, a fost condamnată de mai multe ori pentru declarații considerate rasiste și a provocat constant scandaluri din pricina opiniilor sale. În ciuda criticilor, Bardot nu și-a retractat niciodată cuvintele.

„Nu vreau mai mult decât am”, declara ea la 90 de ani. A rămas fidelă sieși până la capăt — o personalitate imposibil de ignorat, greu de iubit, dar esențială pentru a înțelege o epocă întreagă.

Brigitte Bardot nu a fost doar o actriță. A fost oglinda unei Franțe aflate între dorința de libertate și frica de schimbare.

