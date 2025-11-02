Brigitte Pastramă nu mai are timp pentru iubire! Motivul pentru care nu-și mai vede soțul cu zilele: “Când se întoarce el acasă, eu dorm” | EXCLUSIV

Brigitte Pastramă nu-și mai vede capul de treabă în această perioadă, mai ceva ca o furnicuță. CANCAN.RO a stat de vorbă cu vedeta, care ne-a pus la curent cu ultimele noutăți din viața ei. Lucrează non-stop, iar timpul liber cam lipsește cu desăvârșire. În plus, nici fiica ei, Sara, nu are parte de un an mai lejer. A început școala, este în clasa a 12-a, și știe toată lumea că ultimul an de liceu vine la pachet cu stres și multe pregătiri. Cât despre relația cu Florin Pastramă, din nou, timpul reprezintă o problemă.

Nu e ușor să muncești atâtea ori pe zi, iar Brigitte Pastramă simte asta pe pielea ei în ultima perioadă. Soțul ei o susține, dar timpul petrecut împreună este limitat. Cei doi parteneri de viață se văd doar dimineața, înainte ca vedeta să înceapă să lucreze la atelier.

Florin Pastramă este, la rândul lui, destul de ocupat, iar programul lor nu prea se sincronizează. Cu toate acestea, pare că totul merge bine, iar acum, o mare parte din atenție se îndreaptă și către fiica brunetei, Sara, pe care o așteaptă un an de foc.

Brigitte Pastramă: „Ne vedem rar, când se întoarce el acasă, eu dorm”

Atâta timp cât există iubire și înțelegere în relație, lucrurile ar trebui să meargă ca pe roate. E o perioadă aglomerată din toate punctele de vedere pentru familia Brigittei. Sara se pregătește pentru facultate, iar dacă vă așteptați ca alegerea ei să fie actoria, deoarece are talent în acest sens, alta va fi direcția pe care vrea să o urmeze.

Sara a început școala, va termina liceul, ne pregătim pentru facultate. E stresată în această perioadă, vom începe pregătirile intense. Ea are talent și la actorie, dar nu va merge în direcția asta, nici în zona de business. Ține de științe. E mult de lucru, sperăm că va intra la facultatea la care ne dorim. E o perioadă aglomerată, atât pentru ea, pentru că e un an foarte important, cât pentru toată familia. Eu sunt foarte ocupată, lucrez intens de dimineața până seara și sperăm că anul viitor, în februarie, va fi totul gata. Florin e cu treaba lui, eu cu treaba mea, ne vedem doar dimineața. Eu lucrez de la 9 până pe la 6, iar el începe de la 6. Atunci când se întoarce el acasă, eu dorm. Ne vedem când mergem la biserică și când e mai liber la el. Ne-am împărțit treburile, mă mai ajută, doar că ne vedem rar, a declarat Brigitte Pastramă pentru CANCAN.RO.

