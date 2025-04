Cum își răsfață Brigitte Pastramă soțul, de Paște. Vedeta n-a rezistat și a dat tot din casă: “Florin le adoră!”

Brigitte Pastramă păstrează obiceiul pe care și l-a format de trei ani încoace, petrece Paștele în Dubai, în stil tradițional românesc, iar în exclusivitate pentru CANCAN.RO, vedeta a dat toate detaliile. Dacă în anii trecuți bruneta făcea cozonaci, pască și tot felul de prăjituri, de data aceasta, a schimbat foaia. A renunțat de curând la gluten, așa că dulciurile nu mai sunt o prioritate. În schimb, Brigitte îl va răsfăța pe soțul ei cu preparatul lui preferat. Chiar Florin Pastramă spune că soția lui face cele mai bune coaste de miel din lume. Are bruneta secretele ei referitor la preparare, mai ales că în Dubai carnea de miel este la loc de cinste.

Sărbătorile Pascale pot avea același farmec și pe meleaguri străine. Stabilită de câțiva ani în Dubai, Brigitte Pastramă petrece și anul acesta Învierea Domnului în Emiratele Arabe, alături de soțul ei. Chiar dacă se află departe de casă, familia brunetei păstrează toate tradițiile, au biserica lor, unde merg la slujbe și țin cont de toate obiceiurile religioase. Cât despre partea culinară, v-am spus deja că Florin Pastramă este răsfățat de partenera lui de viață.

Are un fel de mâncare favorit, pe care Brigitte îl face cu drag, mai ales de Paşte. Coastele de miel, atent preparate la grătar și condimentate corespunzător, unde ingredientul secret este dragostea, este preparatul care îl dau pe spate de fiecare dată.

Brigitte, răsfăț culinar pentru Florin Pastramă de Paște

Se știe că bruneta este tare pricepută atunci când vine vorba de gătit. Mai ales de Paște, vedeta prepară cu drag tot felul de bunătăți tradiționale, spre bucuria familiei, dar mai ales a partenerului ei de viață. Deoarece a făcut de curând niște schimbări pe plan alimentar, Brigitte va spune „pas” dulciurilor cu gluten.

„Suntem în Dubai, nu am cum să fac altfel, pentru că fiica mea are examene, a început școala și nu am ce să fac. A venit şi Florin aici, ca să fim împreună. Noi oricum facem de trei ani Paștele în Dubai. Serbăm tradițional, mai ales că aici se mănâncă miel, ei sunt experți, se găsește în toate formele. Eu pui oricum nu mănânc, deoarece conține hormoni și încerc să mă feresc, dar mâncăm vită și miel. Lui Florin îi plac mult coastele de miel, asta voi găti și anul acesta, îmi ies foarte bune, la grătar, înăbușite, condimentate corespunzător, Florin le adoră, spune că fac cele mai bune coaste din lume.

Cam acesta este meniul de anul ăsta, eu gătesc în continuare, pentru că îmi și place să fac asta pentru familia mea. Dar oricum mieii, oaia lor, are un gust foarte bun, special, pentru că ei asta cresc, mai mult. Eu nu prea mai mănânc cu gluten, așa că voi evita. Renunț la cozonacii mei faimoși, chiar dacă mi-am adus aici toată aparatura, de toate, mai ales după ultima experiență, când mi s-au acrit cozonacii. Noi aici avem biserica noastră, unde am mers de Înviere, respectăm tradiția, au slujbe foarte frumoase aici. Noi, fiind practicanți, încercăm să trăim așa, pentru noi, Crăciunul și Paștele sunt foarte importante și le respectăm, citim Biblia, ne e frică de Domnul, iar aceste zile sunt extrem de importante pentru noi”, a declarat Brigitte Pastramă pentru CANCAN.RO.

