Bucurie în familia Mireasa! Fosta concurentă este însărcinată pentru a doua oară: „Ne doream foarte mult”

Este bucurie în familia Mireasa. Una dintre fostele concurente ale show-ului matrimonial urmează să devină mămică pentru a doua oară. Aceasta a împărtășit veștile cele mari și cu fanii săi, iar acum speră ca dorința să i se îndeplinească și de această dată să devină mamă de fetiță.

Claudia Shik, fosta concurentă de la „Mireasa”, trăiește cea mai frumoasă perioadă din viață ei. Lucrurile s-au așezat așa cum și-a dorit. Anul trecut a făcut nunta cu tatăl fiului său, iar acum cu toții îl așteaptă pe noul membru al familie. Claudia a făcut anunțul cel mare și a dat mai multe detalii despre sarcină.

Fosta concurentă Mireasa este însărcinată pentru a doua oară

Claudia Shik este în al nouălea cer. Recent, chiar de ziua ei de naștere, a primit cel mai frumos cadou. Fosta concurentă a show-ului matrimonial a aflat chiar în ziua aniversară că este însărcinată. Emoțiile au cuprins-o imediat, așa că aceasta a făcut mai multe teste de sarcină pentru a se convinge că totul este real.

„Da, o să devenim din nou părinți. Cadou mai mare de atât nu se putea! Am aflat chiar de ziua mea de naștere că sunt din nou însărcinată, am simțit acest lucru. Am făcut primul test, nu am așteptat până la final să văd rezultatul, iar peste o oră mi-am mai făcut un test. După aceea am început să fac investigații și mi s-a confirmat”, a declarat Claudia Shik, potrivit spynews.ro.

Se pare că fost concurentă Mireasa este o graviduță norocoasă, iar stările de rău specifice nu o chinuie prea mult. Aceasta spune că se află în perioadă de grețuri, însă în rest totul decurge ca la carte. Claudia visa de ceva timp să devină mămică pentru a doua oară, iar acum dorința i s-a îndeplinit.

Calaudia Shik și soțul său, dar și micuțul lor de doi ani, își doresc ca în familia lor să vină de această dată o fetiță. Elias își dorește o parteneră de joacă, iar părinții vor să completeze perechea.

„Am simptome de greață, dar în rest sunt ok, sunt foarte bine. Ne doream foarte mult să devenim din nou părinți. Mereu îl întrebam pe Elias, fiul nostru, dacă își mai dorește o surioară, și mereu zicea că da. Ne dorim o fetiță, să avem pereche”, a mai spus fosta concurentă Mireasa.

Foto: Instagram