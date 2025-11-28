Bucurie mare în showbiz! Și-a cerut iubita în căsătorie, după ce și-a ascuns relația timp de 2 ani

Superstarul echipei Arsenal, Bukayo Saka, se bucură de un sezon excelent pe teren, dar și în afara terenului, după ce s-a logodit cu iubita sa, Tolami Benson. Fotbalistul și-a cerut partenera în căsătorie într-un hotel de lux din Londra.

Bukayo Saka și Tolami Benson, ambii în vârstă de 24 de ani, sunt împreună de cinci ani și au de gând acum să își petreacă tot restul vieții împreună. Starul echipei Arsenal a mers până la capăt cu dorința sa și a ales un inel de logodnă impresionant pentru partenera sa. Cererea în căsătorie a avut loc într-un hotel de lux din Londra, iar zilele acestea s-au căsătorit civil.

Cuplul s-a ferit de lumina reflectoarelor, dar relația lor a fost remarcată pentru prima dată în mod public în timpul Cupei Mondiale din 2022, când Tolami Benson l-a susținut pe Bukayo Saka din tribune.

Superstarul echipei Arsenal s-a logodit cu Tolami Benson

Ea a fost văzută din nou încurajându-și iubitul în timpul Euro 2024. Cei doi s-au sărutat pe marginea terenului după egalul Angliei cu Slovenia de la începutul acestui an. Tolami Benson a studiat Relații Publice și Media la Universitatea din Birmingham și că în prezent este directoare de marketing în Londra.

A fost o perioadă de succes pentru Saka, care are la fel de mult succes pe terenul de fotbal cât și în viața personală. Arsenal a învins Bayern München în Liga Campionilor miercuri, ajungând în fruntea clasamentului grupei după cinci meciuri.

Antrenorul spaniol Mikel Arteta crede că Bukayo Saka va lăsa o moștenire importantă la Arsenal. „Sunt foarte conștient că vrea să continue cu noi. Cred că este o relație foarte sănătoasă și puternică. Parcursul pe care l-a avut la club și ceea ce a devenit sunt lucruri pe care vrem să le menținem”, a spus antrenorul.

Seară de sărbătoare pentru sportul românesc în cadrul Galei Mari Sportivi 2025 organizată de Prosport. Ce mari valori ale României au fost premiate

Camelia Voinea a umilit și angajații lotului de gimnastică! Ce i-a putut face lui Foti Tona: „S-a întâmplat în ziua aceea. Totul a culminat cu înjurături”