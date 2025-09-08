Bursucu, „rezervă” la Antena Stars?! CANCAN.RO a aflat toate detaliile despre mutarea toamnei de la XNS!

Am aflat ce se întâmplă cu Andrei Ștefănescu și Nasrin Ameri, după ce Bursucu și Andreea Frățila au fost aduși în locul lor, la Xtra Night Show! Să le fi făcut șefii din Antenă vânt celor doi pe nepusă masă? Hmmmm! CANCAN.RO a aflat toate detaliile acestei schimbări.

Toamna aceasta a venit cu mai multe schimbări în Antena Stars. Printre ele se numără și cea care îi vizează pe Andrei Ștefănescu și Nasrin Ameri. Proaspăt adusă înapoi pe post din concediul de maternitate după ce a adus pe lume un băiețel, prezentatoarea nu s-a putut bucura prea mult de poziția sa. La doar câteva luni distanță, a fost înlocuită cu Andreea Frățilă, bruneta care inițial se ocupa de emisiunea Mireasa și apoi de Summer Star.

La rândul lui, fix la fel a pățit și Andrei Ștefănescu. Deși este vedeta postului de aproape un deceniu, cântărețul a fost scos din grilă fără prea multe explicații pentru public. În locul său a venit nimeni altul decât Bursucu. După o pauză considerabilă de pe micile ecrane după ce a plecat din Kanal D, prezentatorul a fost adus în Antenă pentru un mic proiect legat de Insula Iubirii. Ulterior, pare-se, le-a intrat pe sub piele șefilor, care au decis să îl păstreze mai mult timp, dovadă că acesta a făcut o treabă bună și le-a lăsat o impresie pe măsură.

Chiar dacă lucrurile par roz pentru Bursucu și Andreea Frățilă, CANCAN.RO a aflat că situația nu ar fi chiar așa în realitate, însă.

Bursucu, rezervă de ocazie pentru Andrei Ștefănescu?!

Sursele noastre din Antenă ne-au dezvăluit că noii prezentatori nu ar fi și cei ”oficiali”, ci doar niște… rezerve! Se pare că atât Andreea, cât și Bursucu ar fi fost aduși la XNS pe o perioadă limitată, nicidecum pentru a deveni titulari pe aceste poziții.

În timp ce Andrei Ștefănescu filmează pentru emisiunea lui Nea Mărin, așa cum face an de an, producătorii au decis că trebuie să îi găsească un înlocuitor. Așa se face că, în schemă, a fost adus Bursucu! Pentru că oricum rămăsese fără micul său proiect după ce Insula Iubirii a luat sfârșit, șefii au decis că este o alegere bună până când Andrei este din nou disponibil.

Cum Nasrin nu putea să prezinte în altă formulă, aceasta a fost înlocuită de către Andreea Frățilă. Pentru că rolul ei la Mireasa nu ar fi fost extrem de important, iar lipsa ei nu ar fi creat prea multe probleme acolo, conducerea a ales să o mute la Xtra Night Show provizoriu.

Așadar, sursele spun că prezentatorii de rezervă vor fi scoși de pe micile ecrane imediat ce Andrei va reveni în București. Bineînțeles, la cât de schimbătoare sunt vremurile din televiziune, nu se exclude nici varianta că Bursucu și Andreea să rămână pe aceste poziții pentru totdeauna, dacă vor performa mai bine decât prezentatorii inițiali. Poate dacă vor aduce audiențe mai mari, șefii vor lua în calcul să păstreze aceasta formulă. Hmmm! Cine știe? Orice este posibil! 😆

