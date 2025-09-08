Acasă » Exclusiv » Bursucu, „rezervă” la Antena Stars?! CANCAN.RO a aflat toate detaliile despre mutarea toamnei de la XNS!

Bursucu, „rezervă” la Antena Stars?! CANCAN.RO a aflat toate detaliile despre mutarea toamnei de la XNS!

De: Beatrice Dumitru 08/09/2025 | 23:40
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Am aflat ce se întâmplă cu Andrei Ștefănescu și Nasrin Ameri, după ce Bursucu și Andreea Frățila au fost aduși în locul lor, la Xtra Night Show!  Să le fi făcut șefii din Antenă vânt celor doi pe nepusă masă? Hmmmm! CANCAN.RO a aflat toate detaliile acestei schimbări.

Toamna aceasta a venit cu mai multe schimbări în Antena Stars. Printre ele se numără și cea care îi vizează pe Andrei Ștefănescu și Nasrin Ameri. Proaspăt adusă înapoi pe post din concediul de maternitate după ce a adus pe lume un băiețel, prezentatoarea nu s-a putut bucura prea mult de poziția sa. La doar câteva luni distanță, a fost înlocuită cu Andreea Frățilă, bruneta care inițial se ocupa de emisiunea Mireasa și apoi de Summer Star.

La rândul lui, fix la fel a pățit și Andrei Ștefănescu. Deși este vedeta postului de aproape un deceniu, cântărețul a fost scos din grilă fără prea multe explicații pentru public. În locul său a venit nimeni altul decât Bursucu. După o pauză considerabilă de pe micile ecrane după ce a plecat din Kanal D, prezentatorul a fost adus în Antenă pentru un mic proiect legat de Insula Iubirii. Ulterior, pare-se, le-a intrat pe sub piele șefilor, care au decis să îl păstreze mai mult timp, dovadă că acesta a făcut o treabă bună și le-a lăsat o impresie pe măsură.

Chiar dacă lucrurile par roz pentru Bursucu și Andreea Frățilă, CANCAN.RO a aflat că situația nu ar fi chiar așa în realitate, însă.

Nasrin Ameri și Andrei Ștefănescu s-ar putea întoarce la XNS, spun sursele. (SURSA: INSTAGRAM.COM)

Bursucu, rezervă de ocazie pentru Andrei Ștefănescu?!

Sursele noastre din Antenă ne-au dezvăluit că noii prezentatori nu ar fi și cei ”oficiali”, ci doar niște… rezerve! Se pare că atât Andreea, cât și Bursucu ar fi fost aduși la XNS pe o perioadă limitată, nicidecum pentru a deveni titulari pe aceste poziții.

Povestea mânăstirii în care ar fi fost îngropat Vlad Țepeș, situată la 35 km distanță de București
Povestea mânăstirii în care ar fi fost îngropat Vlad Țepeș, situată la 35...
O femeie din Iași și-a găsit mașina murdară în parcare și un plic misterios în parbriz. Surpriză mare când l-a deschis: „Foarte rar în ziua de azi”
O femeie din Iași și-a găsit mașina murdară în parcare și un plic...

În timp ce Andrei Ștefănescu filmează pentru emisiunea lui Nea Mărin, așa cum face an de an, producătorii au decis că trebuie să îi găsească un înlocuitor. Așa se face că, în schemă, a fost adus Bursucu! Pentru că oricum rămăsese fără micul său proiect după ce Insula Iubirii a luat sfârșit, șefii au decis că este o alegere bună până când Andrei este din nou disponibil.

Cum Nasrin nu putea să prezinte în altă formulă, aceasta a fost înlocuită de către Andreea Frățilă. Pentru că rolul ei la Mireasa nu ar fi fost extrem de important, iar lipsa ei nu ar fi creat prea multe probleme acolo, conducerea a ales să o mute la Xtra Night Show provizoriu.

Așadar, sursele spun că prezentatorii de rezervă vor fi scoși de pe micile ecrane imediat ce Andrei va reveni în București. Bineînțeles, la cât de schimbătoare sunt vremurile din televiziune, nu se exclude nici varianta că Bursucu și Andreea să rămână pe aceste poziții pentru totdeauna, dacă vor performa mai bine decât prezentatorii inițiali. Poate dacă vor aduce audiențe mai mari, șefii vor lua în calcul să păstreze aceasta formulă. Hmmm! Cine știe? Orice este posibil! 😆

Bursucu, roata de rezervă în lipsa lui Andrei Ștefănescu?!(SURSA: INSTAGRAM.COM)

(VEZI ȘI: Paula Chirilă, primele declarații după demisia de la XNS. Adevăratul motiv pentru care a plecat din show-ul lui Dan Capatos)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Reeducarea învinge: Remus Truică e familist convins! „Regele petrecerilor” s-a cumințit. A uitat de Nuba, Loft și petrecerile de la Snagov, uite ce frumos stă!
Exclusiv
Reeducarea învinge: Remus Truică e familist convins! „Regele petrecerilor” s-a cumințit. A uitat de Nuba, Loft și petrecerile…
Ema Uta şi iubitul au încins atmosfera în club, iar finalul serii a fost EXPLOZIV! Ce se întâmplă în baie… rămâne în baie!
Exclusiv
Ema Uta şi iubitul au încins atmosfera în club, iar finalul serii a fost EXPLOZIV! Ce se întâmplă…
METEO. Prognoza pentru următoarele 2 săptămâni. Temperaturile vor începe să scadă în toată țara
Mediafax
METEO. Prognoza pentru următoarele 2 săptămâni. Temperaturile vor începe să scadă în toată...
O femeie din Iași și-a găsit mașina murdară în parcare și un plic misterios în parbriz. Surpriză mare când l-a deschis: „Foarte rar în ziua de azi”
Gandul.ro
O femeie din Iași și-a găsit mașina murdară în parcare și un plic...
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Președintele Cehiei a călătorit în secret la Craiova. Olguța Vasilescu: „Sperăm să îi fi plăcut orașul!”
Adevarul
Președintele Cehiei a călătorit în secret la Craiova. Olguța Vasilescu: „Sperăm să îi...
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk care nu a fugit din calea ofensivei ucrainene
Digi24
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din...
Început de an școlar atipic: Protest al sindicatelor din Educație în prima zi de școală / Mii de profesori au pornit în marș spre Cotroceni
Mediafax
Început de an școlar atipic: Protest al sindicatelor din Educație în prima zi...
Parteneri
Îți mai aduci aminte de „Betty cea urâtă” din serialul care a cucerit o lume întreagă în anii 90? Ana Maria Orozco are 50 de ani acum și un corp de invidiat!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți mai aduci aminte de „Betty cea urâtă” din serialul care a cucerit o lume...
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cine este femeia fascinantă care a impresionat-o pe Andreea Esca în vacanța din Grecia: „A decis, la un moment dat, să renunțe la haosul cotidian pentru a se muta pe insulă”
Click.ro
Cine este femeia fascinantă care a impresionat-o pe Andreea Esca în vacanța din Grecia: „A...
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
WOWBiz.ro
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime...
Ce a făcut, de fapt, studenta de 23 de ani condamnată la închisoare pe viață în Dubai
Antena 3
Ce a făcut, de fapt, studenta de 23 de ani condamnată la închisoare pe viață...
VIDEO Moment jenant pentru Mark Zuckerberg la Casa Albă, când a vrut să-i facă pe plac lui Trump
Digi 24
VIDEO Moment jenant pentru Mark Zuckerberg la Casa Albă, când a vrut să-i facă pe...
Ar putea omul să devină nemuritor prin transplanturi de organe? Adevărul din spatele dialogului despre traiul veșnic dintre Putin și Xi
Digi24
Ar putea omul să devină nemuritor prin transplanturi de organe? Adevărul din spatele dialogului despre...
SUV-uri SH ieftine pe Mobile.de: Dacia Duster și rivalii sub 4.000 euro
Promotor.ro
SUV-uri SH ieftine pe Mobile.de: Dacia Duster și rivalii sub 4.000 euro
BREAKING NEWS Mama Adrianei Bahmuțeanu a murit! Prima declarație a vedetei
kanald.ro
BREAKING NEWS Mama Adrianei Bahmuțeanu a murit! Prima declarație a vedetei
Edith, adolescenta din București dispărută de 7 zile, a fost găsită. Unde se afla fata de 14 ani
StirileKanalD
Edith, adolescenta din București dispărută de 7 zile, a fost găsită. Unde se afla fata...
FOTO Ce ținută a ales Elena Udrea pentru prima zi de școală a fiicei sale. Fostul ministru a postat emoționată un mesaj: “Rugăciunile mele au fost ascultate.”
kfetele.ro
FOTO Ce ținută a ales Elena Udrea pentru prima zi de școală a fiicei sale....
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
WOWBiz.ro
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Cât costă să fii român? România, pe marginea recesiunii:
observatornews.ro
Cât costă să fii român? România, pe marginea recesiunii: "Mi-a spus că îl doare în......
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, cum ai reacționa dacă m-ai vedea sărutându-mă cu o ispită?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, cum ai reacționa dacă m-ai vedea sărutându-mă cu o ispită?
Toamna în grădină: top scule Parkside ieftine disponibile la Lidl
go4it.ro
Toamna în grădină: top scule Parkside ieftine disponibile la Lidl
Ciocnire „excepțional de rară” detectată în Univers
Descopera.ro
Ciocnire „excepțional de rară” detectată în Univers
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner....
Bombă pe final de mercato: Leo Bolgado, de la CFR Cluj la Rapid! Brazilianul, prezentat oficial în Giulești. Update exclusiv
Fanatik.ro
Bombă pe final de mercato: Leo Bolgado, de la CFR Cluj la Rapid! Brazilianul, prezentat...
Ele sunt singurele zodii care primesc protecție divină începând cu 10 septembrie. Noroc din plin și șanse unice
Fanatik.ro
Ele sunt singurele zodii care primesc protecție divină începând cu 10 septembrie. Noroc din plin...
Românii care nu pot obține cartea electronică de identitate: Fac totul să fie cât mai puține buletine noi
Capital.ro
Românii care nu pot obține cartea electronică de identitate: Fac totul să fie cât mai...
Surpriză! Ce a făcut Carmen Iohannis în prima zi de școală
Romania TV
Surpriză! Ce a făcut Carmen Iohannis în prima zi de școală
Echipa în care Zlatan Ibrahimović joacă pe toate posturile
Go4Games
Echipa în care Zlatan Ibrahimović joacă pe toate posturile
Călin Georgescu a luat decizia. A trimis o cerere de prelungire a suspendării pe 27 august
Capital.ro
Călin Georgescu a luat decizia. A trimis o cerere de prelungire a suspendării pe 27...
Narcis de la Insula Iubirii, idilă cu o fostă concurentă de la Chefi la Cuțite
evz.ro
Narcis de la Insula Iubirii, idilă cu o fostă concurentă de la Chefi la Cuțite
Data exactă când intră pensiile pe card, în septembrie 2025. Ce transmite CNPP
Gandul.ro
Data exactă când intră pensiile pe card, în septembrie 2025. Ce transmite CNPP
Ce bea în fiecare zi femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă. Dieta surprinzătoare
as.ro
Ce bea în fiecare zi femeia celebră de 76 de ani care arată ca o...
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
A1
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a...
Breaking news: Inimile s-au frânt. Nimeni nu era pregătit pentru această veste. A plecat dintre noi un cântăreț iubit de o ţară întreagă
radioimpuls.ro
Breaking news: Inimile s-au frânt. Nimeni nu era pregătit pentru această veste. A plecat dintre...
Cine este și ce studii are Sarah, iubita lui Alex Pop. Atacantul de la Dinamo și partenera lui s-au căsătorit în acest weekend
Fanatik.ro
Cine este și ce studii are Sarah, iubita lui Alex Pop. Atacantul de la Dinamo...
Ce se întâmplă cu fosta directoare de penitenciar care s-a apucat de filme pentru adulți. Motivul pentru care instanța a solicitat interogatoriul Oanei Tașcău
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu fosta directoare de penitenciar care s-a apucat de filme pentru adulți....
Știrile zilei, 3 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 3 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Reeducarea învinge: Remus Truică e familist convins! „Regele petrecerilor” s-a cumințit. ...
Reeducarea învinge: Remus Truică e familist convins! „Regele petrecerilor” s-a cumințit. A uitat de Nuba, Loft și petrecerile de la Snagov, uite ce frumos stă!
Pedeapsă mare pentru manelistul Gicuță din Apărători, după ce a vrut să își incendieze iubita. ...
Pedeapsă mare pentru manelistul Gicuță din Apărători, după ce a vrut să își incendieze iubita. Gheorghiță Sava intră la maximă siguranță
Ema Uta şi iubitul au încins atmosfera în club, iar finalul serii a fost EXPLOZIV! Ce se întâmplă ...
Ema Uta şi iubitul au încins atmosfera în club, iar finalul serii a fost EXPLOZIV! Ce se întâmplă în baie… rămâne în baie!
Marius de la Insula iubirii, declaraţii în premieră despre „divorţul” de Oana Monea! A lăsat-o ...
Marius de la Insula iubirii, declaraţii în premieră despre „divorţul” de Oana Monea! A lăsat-o pe liber printr-un mesaj: ”Mă suna plângând”
Britney Spears și-a speriat fanii din nou! Ce a putut face în baia unui restaurant, după ce a avut ...
Britney Spears și-a speriat fanii din nou! Ce a putut face în baia unui restaurant, după ce a avut o întâlnire nereușită
Rocsana Marcu, operată de urgență în Dubai! Ce au descoperit medicii: „Ferească Dumnezeu”
Rocsana Marcu, operată de urgență în Dubai! Ce au descoperit medicii: „Ferească Dumnezeu”
Vezi toate știrile
×