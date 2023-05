Cadoul care a făcut-o să plângă în hohote pe Gabriela Prisăcariu, soția lui Dani Oțil: “Îmi dau lacrimile și acum! E o…”

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil s-au căsătorit, civil, în urmă cu aproximativ doi ani. Partenera vedetei TV a purtat, la cununie, o superbă brățară cu diamante, ce-i fusese însă oferită barter, pentru reclamă. Un an mai târziu, odată cu nașterea fiului lor, blondina a rămas mască, atunci când a primit respectiva bijuterie, pe care și-o dorea mult, chiar de la soțul său. Aceasta a mărturisit în exclusivitate pentru CANCAN.RO că de fiecare dată când se uită la ea, îi dau lacrimile…

Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, Gabriela Prisăcariu a adăugat că după brățara pe care Dani i-a făcut-o cadou, cea mai de suflet bijuterie e o alta, primită tot de la soțul său, mai precis inelul de logodnă. Altfel printre altele, ea ne-a mai spus că împreună cu soțul său se vor gândi la al doilea copil abia atunci când nu vor mai avea nopți albe, dat fiind faptul că băiețelul lor se trezește de mai multe ori.

„Îmi dau lacrimile. Mi-a dat-o abia peste un an de la nuntă!”

CANCAN.RO: Ce ai alege din acest magazin de bijuterii?

Gabriela Prisăcariu: E o întrebare capcană pentru femei. Clar, întotdeauna aș alege diamante. Tot ce strălucește, e bine venit.

CANCAN.RO: Ai acasă o colecție a ta de diamante?

Gabriela Prisăcariu: Le am cu mine, îmi place să port bijuteriile, nu să le țin acasă, în sertar.

CANCAN.RO: Care e cea mai valoroasă bijuterie, pentru tine?

Gabriela Prisăcariu: E această brățară, cu diamante, pe care Dani mi-a oferit-o când am născut. Îmi dau lacrimile, mă emoționez mereu când mă uit la ea. E brățara pe care am purtat-o, barter, la cununie, pe care mi-am dorit-o foarte mult. La un an de zile, când am născut, el mi-a oferit această brățară pe care o cumpărase imediat după ce ne-am căsătorit. E o bijuterie de suflet, la fel și inelul de logodnă. Urmează verigheta.

Exclude să participe la America Express

CANCAN.RO: Cum vă împărțiți sarcinile?

Gabriela Prisăcariu: Încercăm să le împărțim în mod egal. Bineînțeles, el lucrează și atunci eu stau mai mult cu Tiago acasă, dar încercăm să fim amândoi prezenți, cât demult se poate.

CANCAN.RO: Ați fi dispuși să plecați împreună la un show gen America Express?

Gabriela Prisăcariu: Pentru mine este exclus. În ceea ce-l privește pe Dani, trebuie să-l întrebați pe el.

CANCAN.RO: Cum decurge în prezent o zi obișnuită din viața ta?

Gabriela Prisăcariu: E o zi încărcată, plină cu provocări. Totul se desfășoară în jurul copilului. Încerc să ajung la sală, la joburi. E o zi plină, nu-mi ajunge, nu știu când trece săptămâna, acum e luni, acum e vineri. Mi-aș dori să am mai mult timp la dispoziție.

Face nopți albe, alături de Dani Oțil

CANCAN.RO: Nopțile sunt lungi, sau scurte?

Gabriela Prisăcariu: Sunt scurte și albe. Încă ne trezim noaptea, sper să fie mai bine.

CANCAN.RO: Ce ți-ai dori să faci în viitor?

Gabriela Prisăcariu: Nu-mi doresc ceva anume. Vreau doar ca băiețelul și noi să fim sănătoși. Nu vreau să grăbesc timpul. Îmi dai seama că a trecut foarte repede de când a crescut. Iar acum este băiat mare și vreau să mă bucur de toate momentele.

CANCAN.RO: Vă ocupați singuri de creșterea micuțului?

Gabriela Prisăcariu: Avem și bonă. Este și mama care ne ajută, nu suntem singuri.

„Ne oferim mult spațiu în continuare”

CANCAN.RO: Care e secretul reușitei în cuplu?

Gabriela Prisăcariu: Ne iubim foarte mult, avem încredere unul în celălalt, cred că asta contează. Și ne oferim mult spațiu în continuare. El are activitățile lui, eu pe ale mele. Și e important, ca fiecare să ni le păstrăm.

CANCAN.RO: Vorbește-ne puțin despre activitățile tale…

Gabriela Prisăcariu: Sunt model. Încerc să-mi țin acest job. Să fac cât mai multe lucruri.

CANCAN.RO: Cine cedează primul în cazul unei discuții în contradictoriu?

Gabriela Prisăcariu: Eu clar, nu. Sunt scorpion, sunt încăpățânată. Încercăm să ajungem la un punct comun.

Ce spune despre al doilea copil

CANCAN.RO: Vine vara… V-ați făcut deja planuri de vacanță?

Gabriela Prisăcariu: Deocamdată nu. Dani ia vacanță abia în august, deci mai avem până atunci.

CANCAN.RO: Vreun frățior sau o surioară pentru Tiago?

Gabriela Prisăcariu: În momentul în care o să dormim o noapte întreagă, probabil atunci o să ne gândim și la un frățior sau o surioară.