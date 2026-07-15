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Cântărețul Paolo Belli a accidentat mortal un pieton. S-a deschis o anchetă!

De: Irina Vlad 15/07/2026 | 21:10
Cântărețul Paolo Belli a accidentat mortal un pieton. S-a deschis o anchetă!
Aflat pe bicicletă, artistul italian Paolo Belli a accidentat mortal un pieton/ sursă foto: social media
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Paolo Belli (64 de ani) a fost implicat într-un accident grav. Cântărețul și prezentatorul TV italian a lovit mortal cu bicicleta un bărbat care se întorcea la mașina sa, parcată nu departe de locul incidentului.

Accidentul a avut loc luni, 13 iulie, când Paolo Belli, în vârstă de 64 de ani, se plimba pe bicicletă în Cognento di Campagnola Emilia, în zona Bassa di Reggio Emilia, nu departe de Carpi, orașul în care locuiește de zeci de ani.

Aflat pe bicicletă, Paolo Belli a accidentat mortal un pieton

Puțin după ora prânzului, Alessandro Magnani, în vârstă de 41 de ani, angajat al unei companii de servicii, ieșea dintr-o clădire de pe strada Picenardi, într-o zonă rurală din Cognento. Tocmai livrase niște documente informative privind întreruperile temporare ale alimentării cu energie electrică, cauzate de lucrările programate în zonă. În timp ce se întorcea la mașina sa, parcată nu departe, a fost lovit de bicicleta pe care se deplasa Paolo Belli, pasionat de ciclism încă din copilărie.

În urma impactului, Alessandro Magnani a suferit răni grave. Dinamica accidentului nu este încă clară, existând încă numeroase incertitudini. Anchetatorii încearcă în continuare să clarifice cauza decesului. Printre ipotezele luate în considerare se numără consecințele traumatismului cranian grav suferit în urma impactului, dar nu este exclusă nici posibilitatea ca victimei să i se fi făcut rău și să fi căzut în fața biciclistului. Paolo Belli a suferit doar contuzii ușoare, dar starea sa emoțională a părut puternic afectată încă din primele momente.

Alarma a fost dată la scurt timp, iar la locul accidentului au fost trimise două ambulanțe și un elicopter de salvare. Bărbatul rănit a fost transportat cu elicopterul la spitalul Maggiore din Parma, unde a rămas internat. A doua zi, marți, 14 iulie, după-amiază, medicii au declarat decesul. Autoritățile au deschis un dosar penal, iar cântărețul italian este anchetat pentru omor.

Paolo Belli este unul dintre acei artiști rari care răspândesc pozitivitate oriunde s-ar duce. Cântăreț, showman, compozitor și muzician, el împrăștie zâmbete și energie pozitivă de peste trei decenii. Cu stilul său inconfundabil și personalitatea sa plină de viață, Belli și-a câștigat un loc special în inimile publicului din toată Italia.

El este bărbatul care a făcut infarct, după ce a aflat că fiica lui a făcut un accident rutier. Gheorghe avea doar 45 de ani

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