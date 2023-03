Ieri, 12 martie 2023, Rudel Obreja a murit la vârsta de 57 de ani. Soția fostului președinte FRB a dezvăluit care au fost ultimele cuvinte pe care bărbatul le-a rostit, înainte de a muri. Antonia Obreja susține că fostul campion își dorea ca Divinitatea să îi ierte pe „călăii săi” și că și-ar fi presimțit sfârșitul. Iată detaliile mai jos, în articol.

Rudel Obreja s-a stins din viață la vârsta de 57 de ani, în cursul zilei de duminică, 12 martie 2023. Fostul președinte al Federației Române de Box se lupta cu o boală nemiloasă, și anume cancerul. În trecut, fostul campion a fost condamnat la cinci ani de închisoare în dosarul „Gala Bute”, pentru evaziune fiscală. Bărbatul fusese eliberat din spatele gratiilor pentru câteva luni, pentru a se trata de cancer.

Vezi și ULTIMELE POZE CU RUDEL OBREJA ÎN VIAȚĂ. BOALA NEMILOASĂ L-A MĂCINAT PÂNĂ ÎN ULTIMA ZI | EXCLUSIV

Rudel Obreja și-ar fi presimțit moartea

Antonia Obreja, soția fostului președinte FRB, a făcut o serie de mărturisiri, în cadrul unui interviu, la scurt timp după trecerea în neființă a bărbatului. Văduva lui Rudel Obreja a dezvăluit faptul că fostul campion i-a spus că și-ar dori ca Divinitatea să îi ierte pe toți „călăii săi”.

Mai mult decât atât, soția lui Rudel Obreja a mai dezvăluit faptul că bărbatul și-ar fi presimțit sfârșitul.

„A plecat împăcat cu toată lumea. Nu mai purta nimănui niciun fel de pică. Ba chiar mi-a spus că își dorește ca Dumnezeu să-i ierte pe călăii săi! «I-am iertat pe toți», așa mi-a zis! Și-a simțit sfârșitul aproape. Nu voi uita niciodată cum mi-a zis că urmează să ne părăsească. «Eu astăzi voi pleca!». Și așa a și fost!”, a mărturisit Antonia Obreja pentru Playtech.

Vezi și CE A PĂŢIT RUDEL OBREJA ÎN ÎNCHISOARE? ELENA UDREA A SPUS TOT, DUPĂ MOARTEA LUI

Boala i-a măcinat sănătatea până în ultima clipă

Rudel Obreja s-a luptat cu o boală nemiloasă, și anume cancerul, care i-a măcinat, în cele din urmă, întregul organism. Bărbatul ieșise din spatele gratiilor, pentru câteva luni, pentru a putea să se trateze „în condiții umane”. Anul trecut, fostul președinte FRB a transmis un mesaj pe rețelele de socializare prin care a explicat prin ce situație delicată trecea.

Mesajul a fost notat pe Facebook, la momentul respectiv: „Am nevoie de tratament în condiţii umane, de grija medicilor şi a familiei mele, extrem de importante în contextul actual şi iată de ce: stau într-un salon de spital, aproape tot timpul cu perfuzii, care-mi atenuează durerile crunte; sunt păzit de gardieni în salon, corp la corp, zi şi noapte; nu am telefon, doar cinci vizite pe lună ale soţiei, deci nu am capacitatea de mişcare pentru a începe tratament sau operaţie chirurgicală. Cer să mi se recunoască dreptul conferit de lege al întreruperii executării pedepsei, pentru a începe demersurile medicale în România sau în străinătate! Vreau să trăiesc! Dar pentru asta am nevoie de proceduri”.

Citește și CÂND ŞI UNDE VA FI ÎNMORMÂNTAT RUDEL OBREJA? CÂND VA FI ADUS ÎN ŢARĂ TRUPUL NEÎNSUFLEŢIT

Sursă foto: CANCAN.RO