Carmen Minune, surprinsă cu burtica la vedere după ce a fost anunțată sarcina

Carmen Minune a susținut recent un concert într-un club de fițe din București, unde a încins atmosfera cu melodiile sale. Cei prezenți “au scanat-o” din cap până în picioare, având în vedere că ținuta ei sexy îi lăsa la vedere abdomenul, iar luna trecută s-a aflat că este însărcinată. De câteva luni bune, ea se iubește cu Bogdan Adrian Căplescu, angajat al Guvernului României.

Carmen Minune, surprinsă cu o burtică suspectă după ce a fost anunțată sarcina

Potrivit informațiilor apărute în presă, Karmen Minune ar trebui să fie însărcinată în minimum patru luni. Totuși, sunt unele voci din anturajul ei care susțin că ea nu ar avea niciunul dintre simptomele unei sarcini, respectiv nici pofte, nici grețuri, relatează wowbiz.ro. Martorii care au fost la spectacolul de zilele trecute au spus că fiica lui Adi Minune a dansat și a făcut un efort uriaș în timpul melodiilor pe care le-a interpretat.

Totuși, după cum se poate vedea în colajul de mai jos în care apare o poză făcută în timpul concertului pe care l-a avut recent și o fotografie postată de artistă la începutul lui decembrie 2018 există diferențe care se văd cu ochiul liber. În cea din stânga, are o burtică suspectă, în timp ce în cea din partea dreaptă, abdomenul este bine tonifiat.

Karmen, declarații despre iubitul ei, Bogdan Căplescu

“Cu fiecare an, consider că eu prind curaj în a face schimbări în viaţa mea şi în munca mea. Sunt foarte bine, asta e cel mai important, am timp să reflect asupra carierei mele, la care ţin foarte mult şi pe care sunt focusată. Fiecare om care vine în viaţa noastră ne dă lecţii. Eu de la Bogdan am învăţat să fiu răbdătoare. Mi-a luat cam toată ziua să mă pregătesc pentru acest eveniment. Iubitul meu nu a zis nimic când am ieşit din casă, nu m-a văzut, nu i-am arătat ţinuta. Viaţa personală o să rămână viaţa personală, prietenul meu o să rămână doar al meu”, a declarat de curând Carmen Minune în cadrul unei emisiuni.

Karmen, una dintre cele mai populare artiste din România

Karmen, pe numele din buletin Silvia Claudia Simionescu, s-a născut pe 13 decembrie 1997 în București. Ea este o cântăreață de muzică pop și R&B din România. Primul single al artistei este “Domino” și a fost lansat în 2015. La scurt timp de la apariția piesei, aceasta a cucerit topurile muzicale. Melodia “You Got It” a fost licențiată în Turcia, Japonia și Polonia. Anul acesta, Karmen Minune a dat lovitura cu single-ul “Lock My Hips”, cu care a marcat prima colaborare a lui Karmen cu un artist internațional, Krishane. Piesa a ajuns până pe locul 2 în Airplay 100, fiind cea mai bună clasare a artistei în top.