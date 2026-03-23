Carrie Anne Fleming, cunoscută pentru rolul din Supernatural, a murit. Actrița avea 51 de ani

Actrița canadiană Carrie Anne Fleming, cunoscută pentru rolurile sale în producții horror precum „iZombie” și „Supernatural”, a murit pe 26 februarie în Sidney, Columbia Britanică. Artista avea 51 de ani.

Jim Beaver, colegul ei de platou din „Supernatural”, a confirmat pentru Variety că Fleming a murit din cauza complicațiilor produse de cancerul la sân, o boală de care suferea de ceva vreme.

Fleming s-a născut pe 16 august 1974, în Digby, Nova Scotia. Ulterior, a urmat cursurile liceului Mount Douglas Senior Secondary din Victoria, Columbia Britanică, și a studiat teatrul la Teatrul Kaleidoscope și la Kidco Theatre Dance Company din același oraș.

Fleming a intrat în lumea filmelor și televiziunii cu un rol recurent în „Viper” și în „Happy Gilmore”. A continuat să joace în roluri mici înainte ca regizorul Dario Argento să o distribuie în spectacolul său „Masters of Horror” în 2005. Fleming a jucat rolul unei femei desfigurate cu tendințe canibale în „Jenifer”. A apărut în diverse seriale de groază, inclusiv „The Tooth Fairy” și „Bloodsuckers”.

Carrie Anne Fleming a devenit cunoscută publicului pentru rolul din Supernatural

Fleming a avut, de asemenea, un rol recurent în popularul serial horror „Supernatural”, în rolul lui Karen Singer, soția personajului principal Bobby Singer, interpretat de Jim Beaver. Ulterior, a apărut în filmul TV din 2015 „The Unauthorized Full House Story”, care a urmărit culisele filmării sitcom-ului de succes.

Mai recent, a avut un rol recurent timp de cinci sezoane în rolul lui Candy Baker în serialul „iZombie”. Fleming a apărut, de asemenea, în mai multe producții de teatru, inclusiv „Noises Off”, „Romeo and Juliet”, „Steel Magnolias” și „Fame”.

Fleming a lăsat în urmă fiica sa, Madalyn Rose (Max). O slujbă de pomenire a actriței va fi anunțată de familie la o dată ulterioară, mai scrie sursa citată.

