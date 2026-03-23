Carrie Anne Fleming, cunoscută pentru rolul din Supernatural, a murit. Actrița avea 51 de ani

De: Daniel Matei 23/03/2026 | 12:48
Actrița canadiană Carrie Anne Fleming, cunoscută pentru rolurile sale în producții horror precum „iZombie” și „Supernatural”, a murit pe 26 februarie în Sidney, Columbia Britanică. Artista avea 51 de ani.

Jim Beaver, colegul ei de platou din „Supernatural”, a confirmat pentru Variety că Fleming a murit din cauza complicațiilor produse de cancerul la sân, o boală de care suferea de ceva vreme.

Fleming s-a născut pe 16 august 1974, în Digby, Nova Scotia. Ulterior, a urmat cursurile liceului Mount Douglas Senior Secondary din Victoria, Columbia Britanică, și a studiat teatrul la Teatrul Kaleidoscope și la Kidco Theatre Dance Company din același oraș.

Fleming a intrat în lumea filmelor și televiziunii cu un rol recurent în „Viper” și în „Happy Gilmore”. A continuat să joace în roluri mici înainte ca regizorul Dario Argento să o distribuie în spectacolul său „Masters of Horror” în 2005. Fleming a jucat rolul unei femei desfigurate cu tendințe canibale în „Jenifer”. A apărut în diverse seriale de groază, inclusiv „The Tooth Fairy” și „Bloodsuckers”.

Fleming a avut, de asemenea, un rol recurent în popularul serial horror „Supernatural”, în rolul lui Karen Singer, soția personajului principal Bobby Singer, interpretat de Jim Beaver. Ulterior, a apărut în filmul TV din 2015 „The Unauthorized Full House Story”, care a urmărit culisele filmării sitcom-ului de succes.

Mai recent, a avut un rol recurent timp de cinci sezoane în rolul lui Candy Baker în serialul „iZombie”. Fleming a apărut, de asemenea, în mai multe producții de teatru, inclusiv „Noises Off”, „Romeo and Juliet”, „Steel Magnolias” și „Fame”.

Fleming a lăsat în urmă fiica sa, Madalyn Rose (Max). O slujbă de pomenire a actriței va fi anunțată de familie la o dată ulterioară, mai scrie sursa citată.

Doliu în sport! Un fotbalist în vârstă de numai 21 de ani a fost ucis în plină stradă. Atac armat în Istanbul

A fost anunțată cauza morții cântărețului Neil Sedaka. De ce a murit legendarul artist

Chappell Roan, în centrul unui scandal după ce un agent de securitate ar fi agresat-o verbal pe fiica lui Jude Law. Cum se apără artista
Showbiz internațional
Chappell Roan, în centrul unui scandal după ce un agent de securitate ar fi agresat-o verbal pe fiica…
De ce ascunde Zendaya nunta cu Tom Holland, de fapt? Ce scriu jurnaliștii americani
Showbiz internațional
De ce ascunde Zendaya nunta cu Tom Holland, de fapt? Ce scriu jurnaliștii americani
UPDATE. Trump anunță „negocieri productive” cu Iranul, schimbarea regimului și oprește atacurile timp de 5 zile/ Prețul petrolului scade cu 13%/ Teheranul neagă discuțiile cu SUA/ Dezvăluiri din negocierile SUA – Iran
Mediafax
UPDATE. Trump anunță „negocieri productive” cu Iranul, schimbarea regimului și oprește atacurile timp...
Culisele protestelor de la Târgu Jiu. Acuzații grave la adresa PNL și USR: „S-au cățărat pe suferința oamenilor, în ajunul sărbătorilor pascale!” Rădăcinile scandalului „CE Oltenia”, adânc înfipte în mandatul lui Virgil Popescu, ex-ministru liberal al Energiei
Gandul.ro
Culisele protestelor de la Târgu Jiu. Acuzații grave la adresa PNL și USR:...
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc...
Războiul din Iran arată limitele puterii americane
Adevarul
Războiul din Iran arată limitele puterii americane
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Digi24
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Scandal puternic în Ungaria, înaintea alegerilor cruciale: telefonul ministrului de externe, Peter Szijjártó, ar fi fost interceptat de serviciile secrete. Jurnaliști implicați, discuții cu Serghei Lavrov
Mediafax
Scandal puternic în Ungaria, înaintea alegerilor cruciale: telefonul ministrului de externe, Peter Szijjártó,...
Parteneri
O mai ţii minte pe Ioana Moldovan, fostă prezentatoare la Pro TV? Cum arată acum, la 49 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ţii minte pe Ioana Moldovan, fostă prezentatoare la Pro TV? Cum arată acum,...
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
A vizitat peste 80 de țări, dar nu recomandă două locuri de vacanță populare: „Acea excursie a fost atât de diferită”
Click.ro
A vizitat peste 80 de țări, dar nu recomandă două locuri de vacanță populare: „Acea...
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Digi 24
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Când riscul devine real: „Operațiunea Epic Fury a fost de o aroganță uluitoare. Un atac nuclear ar aduce Armaghedonul”
Digi24
Când riscul devine real: „Operațiunea Epic Fury a fost de o aroganță uluitoare. Un atac...
A apărut mașina care repară singură gropile! Unde o găsești în România - VIDEO
Promotor.ro
A apărut mașina care repară singură gropile! Unde o găsești în România - VIDEO
BANCUL ZILEI. Un miliardar de 63 de ani se căsătorește cu o tipă tare de 27 de ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un miliardar de 63 de ani se căsătorește cu o tipă tare de...
Adevărul incomod despre dotarea Armatei: Ce s-ar întâmpla într-un conflict real
go4it.ro
Adevărul incomod despre dotarea Armatei: Ce s-ar întâmpla într-un conflict real
Strategia Austro-Ungariei față de România: „Trebuie să câștigăm timp”
Descopera.ro
Strategia Austro-Ungariei față de România: „Trebuie să câștigăm timp”
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
Go4Games
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
Culisele protestelor de la Târgu Jiu. Acuzații grave la adresa PNL și USR: „S-au cățărat pe suferința oamenilor, în ajunul sărbătorilor pascale!” Rădăcinile scandalului „CE Oltenia”, adânc înfipte în mandatul lui Virgil Popescu, ex-ministru liberal al Energiei
Gandul.ro
Culisele protestelor de la Târgu Jiu. Acuzații grave la adresa PNL și USR: „S-au cățărat...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
BANCUL ZILEI | Un bărbat a dat în judecata magazinul „La 2 Pași”
BANCUL ZILEI | Un bărbat a dat în judecata magazinul „La 2 Pași”
Rareș Cojoc, răsfățat de cele două femei din viața lui. Cum îl „proteja” partenera de dans ...
Rareș Cojoc, răsfățat de cele două femei din viața lui. Cum îl „proteja” partenera de dans pe fostul soț al Andreei Popescu
Orașul unde mașinile vechi devin ca noi! Cum sunt transformate autoturismele uzate
Orașul unde mașinile vechi devin ca noi! Cum sunt transformate autoturismele uzate
O femeie de 60 de ani a murit în timpul unui zbor de 13 ore. Ce s-a întâmplat cu trupul ei
O femeie de 60 de ani a murit în timpul unui zbor de 13 ore. Ce s-a întâmplat cu trupul ei
Chappell Roan, în centrul unui scandal după ce un agent de securitate ar fi agresat-o verbal pe fiica ...
Chappell Roan, în centrul unui scandal după ce un agent de securitate ar fi agresat-o verbal pe fiica lui Jude Law. Cum se apără artista
O româncă a câștigat 500.000 de euro și a dispărut fără urmă. Cum a reacționat iubitul ei
O româncă a câștigat 500.000 de euro și a dispărut fără urmă. Cum a reacționat iubitul ei
Vezi toate știrile