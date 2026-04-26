Câștigătoarea Bravo, ai stil! a schimbat radical foaia. Nu îi mai place cu Cybertruck-ul

Silvia Popescu, cea care a intrat în atenția presei după ce a câștigat „Bravo, ai stil!”, rămâne fidelă stilului care a consacrat-o: apariții chic, la care întorci automat privirea și accesorii pe măsură, chiar dacă uneori vorbim despre o geantă și alteori despre un „tanc” de peste 100.000 de euro. Excentrică și atentă la fiecare detaliu, blondina surprinde, nu doar prin alegerile vestimentare, ci și prin modurile în care alege să se deplaseze prin Capitală! Dacă la începutul anului defila într-un bolid extrem de rar în România, acum am surprins-o în cel mai utilizat mijloc de transport în comun! CANCAN.RO are imaginile care spun totul!

Silvia Popescu surprinde de fiecare dată, oriunde s-ar afla. Sigur că nu putem să uităm apariția sa alături de un domn misterios în timp ce se plimbau cu un Tesla Cybertruck de peste 100.000 de euro (vezi aici imagini), una dintre cele mai spectaculoase și controversate mașini ale momentului. Vorbim despre un model care pare desprins dintr-un film SF, cu un design complet atipic, muchii ascuțite și un aspect de „tanc” futurist care nu are cum să treacă neobservat. Acum însă, pentru Silvia Popescu lucrurile s-au schimbat și nu neaparăt în privința vitezei, ci al confortului.

Silvia Popescu a trecut de la Cybertruck de 100.000 de euro la peron și cartelă de metrou

CANCAN.RO a surprins-o pe Silvia de la Bravo ai stil într-o zi liniștită tocmai la subteran. Vedeta a ales să ia un mijloc de transport în comun și a ales metroul. Dacă acum patru luni mergea cu Cybertruckul, mașină cu o autonimie de 500 de kilometri și un interior ultra-modern, acum a ales să se deplaseze cu un mijloc de transport mult mai accesibil și mai familiar oricărui bucureștean grăbit.

Sigur, dacă ținem cont că de la 1 mai o călătorie cu metroul va ajunge să coste 7 lei, nici transportul în comun nu mai e chiar chilipir, dar tot nu se compară cu un Cybertruck și autonomia sa de fițe nelimitate.

Vedeta a avut o apariție controversată

Îmbrăcata chic, cu o geacă de piele albastru electric, o bluză deschisă la culoare, blugi cu un design interesant, căci păreau luați pe dos, și teniși albaștri, în ton cu geaca, Silvia nu avea cum să treacă neobservată, cu toate că asta și-ar fi dorit. Ne-a atras atenția și geanta aurie care contrasta puternic cu ținuta, dar și accesoriile. Silvia probabil că a fost la atelier sau la un croitor ceva, căci avea o pungă mare, plină cu haine.

Remarcăm că a stat numai cu ochii în telefon, semn că avea multe de rezolvat, sau poate că dorea să nu atragă prea mult atenția?! Bine, când alegi să porți blugii pe dos și ținute colorate, nu credem că și-a pus problema că nu va fi recunoscută. Fosta câștigătoare Bravo, ai stil! părea nerăbdătoare să ajungă la destinație, căci nu a stat o clipă jos, ci s-a perindat pe peron până când metroul a sosit. Bine că nu a fost nevoită să aștepte mult și, fie vorba între noi acum: La ce trafic este în Capitală, sigur a ajuns la destinație mai repede cu metroul decât cu Cybertruckul cu 845 de cai putere.

