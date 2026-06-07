Acasă » Știri » Cât te costă, de fapt, o nuntă în 2026. Bugetul estimat pentru 100 de persoane

Cât te costă, de fapt, o nuntă în 2026. Bugetul estimat pentru 100 de persoane

De: Emanuela Cristescu 07/06/2026 | 20:54
Cât te costă, de fapt, o nuntă în 2026. Bugetul estimat pentru 100 de persoane
Nuntă. Sursa foto Freepik
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Nunta visurilor vine cu emoții, dar și cu o realitate care doare puțin la portofel. În 2026, costurile au explodat, iar pentru 100 de invitați suma finală poate urca surprinzător de mult, în funcție de alegeri.

Organizarea unei nunți în România în 2026 nu mai are nimic „ieftin” sau simplu în ea. Dincolo de rochie, muzică și petrecere, totul se transformă într-un calcul serios, iar bugetul final poate depăși rapid așteptările oricui.

Nunta a devenit un lux în 2026

Pentru o nuntă cu 100 de invitați, varianta medie ajunge lejer în jur de 15.000 de euro, fără fițe extreme, dar nici fără economie la sânge.

Cea mai mare lovitură vine de la locație și meniuri. În 2026, un meniu de nuntă sare, în medie, între 350 și 550 de lei de persoană. Asta înseamnă că doar masa invitaților trece de 35.000 de lei fără discuții.

Nuntă
Nuntă. Sursa foto Freepik

Și aici abia începe „lista ascunsă”: open bar, băuturi premium, candy bar, taxe de local și tot felul de opțiuni „extra” care par mici pe hârtie, dar la final umflă serios totalul.

Atmosfera costă. O formație poate ajunge ușor între 10.000 și 25.000 de lei, iar DJ-ul e varianta ceva mai „blândă”, dar tot nu ieftină.

Nici mirii nu scapă. Rochia de mireasă urcă în câteva mii de lei, costumul mirelui nu e deloc simbolic, iar verighetele mai adaugă un „hop” serios peste buget.

La toate se adaugă partea de „amintiri”: foto-video. Pachetele complete, cu fotograf și videograf, urcă lejer spre câteva mii de euro, mai ales dacă vrei tot pachetul „ca la carte”.

Este ireal!

Pentru o nuntă standard de 100 de persoane, lucrurile arată cam așa:

  • Meniuri și locație: 35.000 lei
  • Formație sau DJ: 8.000 lei
  • * Rochie și costum: 6.000 lei
  • Verighete: 3.500 lei
  • Foto-video: 8.000 lei
  • Decor floral: 6.000 lei
  • Tort și candy bar: 3.000 lei
  • Invitații și mărturii: 1.500 lei
  • Alte cheltuieli: 4.000 lei

Total: aproximativ 75.000 lei (circa 15.000 euro). Iar asta e varianta „normală”. Dacă se urcă nivelul la locații de lux, artiști cunoscuți sau decoruri spectaculoase, bugetul sare fără probleme de 100.000 de lei.

Își scot mirii banii sau ies pe minus? Aici începe adevărata loterie. Unii mizează pe darul de nuntă și își acoperă cheltuielile, ba chiar rămân cu ceva în plus. Alții însă se trezesc că sumele primite nu acoperă nici pe departe investiția, mai ales când standardul evenimentului e ridicat.

VEZI ȘI: Cât te costă să îl chemi pe Constantin Enceanu să-ți cânte la nuntă, în 2026. Cât cere pentru o oră sau pentru toată noaptea

Câți bani cere Georgiana Lobonț ca să-ți cânte la nuntă, în 2026? Care este tariful pentru o oră sau pentru toată noaptea

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Descoperire uriașă în spațiu. Oamenii de știință au găsit ceva neașteptat pe planete aflate la ani-lumină de Pământ
Știri
Descoperire uriașă în spațiu. Oamenii de știință au găsit ceva neașteptat pe planete aflate la ani-lumină de Pământ
Cum arăta Angela Similea în tinerețe? Imaginea care i-a uimit pe fani
Știri
Cum arăta Angela Similea în tinerețe? Imaginea care i-a uimit pe fani
Se oprește apa în București. Lista completă a străzilor afectate
Mediafax
Se oprește apa în București. Lista completă a străzilor afectate
Trump: Pacea dintre SUA și Iran este aproape: „Liderul suprem este grav rănit”. Activele iraniene confiscate ar putea fi folosite pentru despăgubiri
Gandul.ro
Trump: Pacea dintre SUA și Iran este aproape: „Liderul suprem este grav rănit”....
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e definită de lux şi a semnat contractul
Prosport.ro
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana...
De ce apare miriapodul de casă și cât de periculos este „gândacul cu multe picioare”: riscurile mușcăturii și cum scapi de el din locuință
Adevarul
De ce apare miriapodul de casă și cât de periculos este „gândacul cu...
Financial Times: Dacă Nicușor Dan eșuează, UE se va confrunta cu cel mai combativ membru eurosceptic de până acum
Digi24
Financial Times: Dacă Nicușor Dan eșuează, UE se va confrunta cu cel mai...
O casă curată și ordonată. Tehnica japoneză de curățenie
Mediafax
O casă curată și ordonată. Tehnica japoneză de curățenie
Parteneri
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele! Fosta soție a lui Ilie Năstase arată diferit acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele! Fosta soție a lui...
FOTO. Kim Kardashian, apariție fără inhibiții la Monaco. Și-a arătat bustul generos după ce a venit direct de pe iaht la Marele Premiu de Formula 1
Prosport.ro
FOTO. Kim Kardashian, apariție fără inhibiții la Monaco. Și-a arătat bustul generos după ce a...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Nuntă de lux pentru Simona Trașcă! Cu ce preparate își răsfață invitații și ce vedete din showbiz vor participa la eveniment
Click.ro
Nuntă de lux pentru Simona Trașcă! Cu ce preparate își răsfață invitații și ce vedete...
Trump la 80 de ani: un președinte cu o energie remarcabilă vs. un lider îmbătrânit și o întrebare pe care America nu o mai poate evita
Digi 24
Trump la 80 de ani: un președinte cu o energie remarcabilă vs. un lider îmbătrânit...
Mașini care ar fi perfecte pentru România, dar nu se vând la noi. Cum poți cumpăra o mașină „interzisă”
Promotor.ro
Mașini care ar fi perfecte pentru România, dar nu se vând la noi. Cum poți...
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Google face inteligența artificială mai accesibilă și pentru posesorii de telefoane ieftine
go4it.ro
Google face inteligența artificială mai accesibilă și pentru posesorii de telefoane ieftine
Paradoxul găurilor negre, rezolvat! Ce au descoperit astronomii?
Descopera.ro
Paradoxul găurilor negre, rezolvat! Ce au descoperit astronomii?
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Trump: Pacea dintre SUA și Iran este aproape: „Liderul suprem este grav rănit”. Activele iraniene confiscate ar putea fi folosite pentru despăgubiri
Gandul.ro
Trump: Pacea dintre SUA și Iran este aproape: „Liderul suprem este grav rănit”. Activele iraniene...
ULTIMA ORĂ
Descoperire uriașă în spațiu. Oamenii de știință au găsit ceva neașteptat pe planete aflate ...
Descoperire uriașă în spațiu. Oamenii de știință au găsit ceva neașteptat pe planete aflate la ani-lumină de Pământ
Petrecere de poveste pentru fiul lui Ianis Hagi. Gigi Becali a fost prezent la aniversare cu tot lotul ...
Petrecere de poveste pentru fiul lui Ianis Hagi. Gigi Becali a fost prezent la aniversare cu tot lotul naționalei
Cum arăta Angela Similea în tinerețe? Imaginea care i-a uimit pe fani
Cum arăta Angela Similea în tinerețe? Imaginea care i-a uimit pe fani
LIVE VIDEO. Cine a câștigat Survivor 2026 si cei 100.000 euro. Urmărește AICI marea finală: Ramona ...
LIVE VIDEO. Cine a câștigat Survivor 2026 si cei 100.000 euro. Urmărește AICI marea finală: Ramona Micu este primul concurent eliminat!
Gigi Becali, Denis Drăguș și Florinel Coman, la moțul fiului lui Ianis Hagi. Primele imagini de la ...
Gigi Becali, Denis Drăguș și Florinel Coman, la moțul fiului lui Ianis Hagi. Primele imagini de la eveniment
Scene de coșmar pe teren! Christian Eriksen s-a prăbușit din nou în timpul unui meci
Scene de coșmar pe teren! Christian Eriksen s-a prăbușit din nou în timpul unui meci
Vezi toate știrile