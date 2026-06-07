Cât te costă, de fapt, o nuntă în 2026. Bugetul estimat pentru 100 de persoane

Nunta visurilor vine cu emoții, dar și cu o realitate care doare puțin la portofel. În 2026, costurile au explodat, iar pentru 100 de invitați suma finală poate urca surprinzător de mult, în funcție de alegeri.

Organizarea unei nunți în România în 2026 nu mai are nimic „ieftin” sau simplu în ea. Dincolo de rochie, muzică și petrecere, totul se transformă într-un calcul serios, iar bugetul final poate depăși rapid așteptările oricui.

Nunta a devenit un lux în 2026

Pentru o nuntă cu 100 de invitați, varianta medie ajunge lejer în jur de 15.000 de euro, fără fițe extreme, dar nici fără economie la sânge.

Cea mai mare lovitură vine de la locație și meniuri. În 2026, un meniu de nuntă sare, în medie, între 350 și 550 de lei de persoană. Asta înseamnă că doar masa invitaților trece de 35.000 de lei fără discuții.

Și aici abia începe „lista ascunsă”: open bar, băuturi premium, candy bar, taxe de local și tot felul de opțiuni „extra” care par mici pe hârtie, dar la final umflă serios totalul.

Atmosfera costă. O formație poate ajunge ușor între 10.000 și 25.000 de lei, iar DJ-ul e varianta ceva mai „blândă”, dar tot nu ieftină.

Nici mirii nu scapă. Rochia de mireasă urcă în câteva mii de lei, costumul mirelui nu e deloc simbolic, iar verighetele mai adaugă un „hop” serios peste buget.

La toate se adaugă partea de „amintiri”: foto-video. Pachetele complete, cu fotograf și videograf, urcă lejer spre câteva mii de euro, mai ales dacă vrei tot pachetul „ca la carte”.

Este ireal!

Pentru o nuntă standard de 100 de persoane, lucrurile arată cam așa:

Meniuri și locație: 35.000 lei

Formație sau DJ: 8.000 lei

* Rochie și costum: 6.000 lei

Verighete: 3.500 lei

Foto-video: 8.000 lei

Decor floral: 6.000 lei

Tort și candy bar: 3.000 lei

Invitații și mărturii: 1.500 lei

Alte cheltuieli: 4.000 lei

Total: aproximativ 75.000 lei (circa 15.000 euro). Iar asta e varianta „normală”. Dacă se urcă nivelul la locații de lux, artiști cunoscuți sau decoruri spectaculoase, bugetul sare fără probleme de 100.000 de lei.

Își scot mirii banii sau ies pe minus? Aici începe adevărata loterie. Unii mizează pe darul de nuntă și își acoperă cheltuielile, ba chiar rămân cu ceva în plus. Alții însă se trezesc că sumele primite nu acoperă nici pe departe investiția, mai ales când standardul evenimentului e ridicat.

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