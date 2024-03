Cătălin Măruţă a pus-o la zid pe nutriţionista Mihaela Bilic! La un pas de scandal în emisiune, după ce a scos-o din sărite

Cătălin Măruţă a pus-o la zid pe nutriţionista Mihaela Bilic, în direct la TV! Cei doi au fost la un pas de scandal, după ce s-au contrazis pe tema conservelor. Ce i-a spus prezentatorul emisiunii de la Pro TV?

Cătălin Măruță a criticat-o aspru pe nutriționista Mihaela Bilic, Totul a avut loc chiar în timpul emisiunii, în direct la TV. Cei doi aproape că s-au luat la ceartă. Incidentul a pornit de la o discuție despre un studiu al Comisiei Europene referitor la toxicitatea cutiilor de conserve.

Totul a pornit de la banalele alimente aflate în conserve. Iată care a fost dialogul dintre prezentatorul emisiunii „La Măruță” și nutriționista Mihaela Bilic!

Mihaela Bilic: Când au fost inventate, ele au revoluționat lumea alimentară. De ce? Pentru că într-o conservă nu ai nevoie să pui conservanți. Aici este un lucru foarte interesant.

Cătălin Măruță: Avem aici mai multe conserve. O să le deschidem.

Mihaela Bilic: Tu începe și deschide, eu le spun așa dragilor telespectatori: conserva se fierbe și atunci procedeul de fierbere al unui produs împiedică dezvoltarea microorganismelor. Conserva poartă numele de conservă, dar înăuntru avem legumele, mâncarea fără niciun fel de agent de conservare.

Cătălin Măruță: Mihaela, conserva asta e valabilă, uite, până în 2027, deci poți să o ții încă 3 ani în raft.

Mihaela Bilic: Dar nu este un lucru rău, pentru că avem un mediu perfect steril. Ea este sterilizată prin fierbere și atunci ea ține mult timp. Poate să fie păstrată la temperatură ambiantă, vorbim de conservele de mazăre, fasole boabe, pește. Ele stau în cămară cu anii. Nu se strică. Este o metodă ieftină și la îndemâna oricui de a păstra lucrurile pe o perioadă lungă.

Cătălin Măruță: Dar fii atentă! Eu nu am studii medicale, cum ai tu. Am căutat pe Google, nu că a scris nu știu cine. Am găsit o chestie discutată de Comisia Europeană. Ei vorbesc despre toxicitatea cutiilor de conserve.

Mihaela Bilic: Depinde, aici probabil există și cutii care nu respectă niște norme.

Cătălin Măruță: Scrie așa: ‘Potrivit unui studiu recent al specialiștilor americani, alimentele ambalate în conserve, fie că este vorba de pește, pate de ficat ori carne, pot fi foarte nocive pentru consumatori.

Riscul vine din ambalajele alimentare, în special cutiile de conserve. Cutiile metalice de conserve sunt concepute dintr-un material plastic care are drept scop prevenirea ruginii și menținerea produselor cât mai proaspete’.

Mihaela Bilic: În principiu, conserva aia care era și pe vremea războiului, apropo de mâncare conservată, era făcută din tablă. Acum dacă noi punem în interiorul conservei de metal și niște folie de plastic, care nu știu exact de ce trebuie pusă, ca să dea mai bine ca aspect, nu știu să spun asta. Întorcându-mă la conserve, culmea este că tabla și fierul din conservă îmbogățește preparatul în fier.

Cătălin Măruță: Tu zici că e bine că iei fierul din conservă. Nu vreau să te contrazic, tu ai studii medicale, tu ești doctor, tu știi. (…) Vreau să te întreb ceva, eu sunt de acord cu tine că economisim, că nu risipim mâncare, e mai mai ieftină, că își permite toată lumea. Sunt de acord cu tine. Oamenii sunt încântați și se bucură.

Lasă-mă un pic să te întreb și eu ceva, ca să fie dialog, nu monolog. Cei de la Comisia Europeană spun că e toxică. Sunt nebuni? Prof. Univ. Dr. Dan Vodnar a zis o chestie, am găsit-o întâmplător, legat de conserve. A zis că de fiecare dată când cineva consumă un produs ambalat este foarte probabil că ingeră cantități mici de bisfenol, un compus utilizat în industria plasticului alimentar și care a fost în atenția autorităților de mulți ani.

Mihaela Bilic: Dar stai. Bisfenolul e în plastic. Stai, mă, Cătălin.

Cătălin Măruță: Ai zis de plastic, da? Cutiile metalice de conserve sunt de obicei căptușite cu un strat subțire cu material plastic, ce are rolul de a preveni ruginirea cutiei. Cercetările arată că bisfenolul trece din stratul de material plastic în alimentul din cutie și este absorbit apoi rapid în organism. Potrivit cercetătorilor de la Universitatea Harvard, consumul unei singure conserve de ton în ulei poate crește de 20 de ori nivelul bisfenolului în sânge.

Mihaela Bilic: Conserva nu este plastic. Gândește-te la toate alimentele dintr-un supermarket și spune-mi care nu este ambalat în plastic. De exemplu, o conservă de pește nu are cum să fie în sticlă.

Cătălin Măruță: Păi cum? E ton în borcan de sticlă. Îmi iau eu.

Mihaela Bilic: Mă, Cătălin, conserva clasică nu are plastic în interior. Nu pot să desființez partea de conserve pentru că un producător s-a gândit să căptușească.

Cătălin Măruță: Uite, cineva a dat un mesaj. Oamenii spun că ăsta nu e metal, ci aluminiu. Cum îți iei tu fier din aluminiu?

Mihaela Bilic: Păi mai sunt și unele care sunt de aluminiu. Adică, la capitolul din ce sunt făcute conservele nu este expertiza mea. Eu pot să vă spun că alimentul din conservă nu are conservanți, că este deja curățat și fiert, deci timpul pentru gătit e foarte scurt. (…) Off, ce mi-ai făcut.