Cătălin Moroșanu rupe tăcerea! Ce s-a întâmplat între el și Dorian Popa la Asia Express, de fapt

Scandal reaprins în platoul lui Dan Capatos! Cătălin Moroșanu a rupt tăcerea despre conflictul cu Dorian Popa și a explicat, pas cu pas, ce s-a întâmplat de fapt la Asia Express, competiția care i-a pus față în față. Invitat în emisiune, luptătorul a vorbit despre decizia controversată legată de mama lui Dorian. Moroșanu susține că totul a fost o alegere strict strategică, nicidecum una personală. Mai mult, spune că, dacă ar putea da timpul înapoi, ar face exact același lucru.

Moroșanu a explicat că întreaga situație a fost una de competiție, nu de orgolii sau resentimente. Potrivit lui, în contextul unui concurs de anduranță, deciziile se iau la rece, chiar dacă pot părea dure. Vezi emisiunea integrală aici!

„A fost o decizie strict de competiție. Așa de simplă a fost decizia și dacă m-aș întoarce în urmă, tot aceeași decizie aș fi luat, pentru că așa e într-un concurs. Până la urmă, eu înțeleg, e concurs.”

Luptătorul a detaliat momentul în care s-a ajuns la alegerea controversată, susținând că s-a ținut cont de dorința mamei lui Dorian de a părăsi competiția.

„Mamișor, mama lui Dorian, voia să iasă din concurs. Băi, hai să fim fair-play față de ceilalți, concurăm de la egal la egal cu toții și să o lăsăm pe ea în urmă. Asta a fost toată situația.”

Ceea ce l-a surprins cel mai tare, însă, a fost faptul că, după o perioadă lungă de timp, Dorian a readus subiectul în discuție și l-a acuzat direct. Moroșanu spune că nu se aștepta la o astfel de reacție.

„M-am trezit că uite ce ai mai făcut și așa mai departe. Eu repet, atunci am fost și la tine la emisiune după și ne-am certat că de ce ai făcut lucrul ăsta și așa mai departe. Chiar nu mă așteptam să revină acum.”

În cadrul discuției, Cătălin Moroșanu a vorbit și despre propriul parcurs în competiția „Sunt celebru, scoate-mă de aici”, respingând ideea că ar fi fost favorizat. A povestit inclusiv una dintre cele mai dificile probe prin care a trecut.

„Am fost ales dintr-un vot, din ăla hai, du-te și tu, Cătălin, la o probă, și eu nu voiam să mă duc. M-au băgat într-un sicriu și au băgat șobolani. Și de acolo… pur și simplu așa a fost să fie. Am stat șapte minute cu șobolanii ăia pe mine.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

Emisiunea Dan Capatos Show se difuzează în fiecare săptămână, de luni până joi, la ora 18:00, numai pe conturile oficiale de Facebook și YouTube CANCAN.RO.

CITEȘTE ȘI:

Dorian Popa, sărbătoare în familie după videoclipurile explozive ale lui Alex Bodi! Mesajul pe care i l-a transmis afaceristului

Alex Bodi îl ”pulverizează” din nou pe Dorian Popa. Securea războiului n-a fost îngropată: ”El e foarte vulnerabil”