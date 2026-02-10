Acasă » Știri » Cătălin Moroșanu rupe tăcerea! Ce s-a întâmplat între el și Dorian Popa la Asia Express, de fapt

Cătălin Moroșanu rupe tăcerea! Ce s-a întâmplat între el și Dorian Popa la Asia Express, de fapt

De: Simona Vlad 10/02/2026 | 21:52
Cătălin Moroșanu a pus mănușile în cui (Foto: Instagram)
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Scandal reaprins în platoul lui Dan Capatos! Cătălin Moroșanu a rupt tăcerea despre conflictul cu Dorian Popa și a explicat, pas cu pas, ce s-a întâmplat de fapt la Asia Express, competiția care i-a pus față în față. Invitat în emisiune, luptătorul a vorbit despre decizia controversată legată de mama lui Dorian. Moroșanu susține că totul a fost o alegere strict strategică, nicidecum una personală. Mai mult, spune că, dacă ar putea da timpul înapoi, ar face exact același lucru.

Moroșanu a explicat că întreaga situație a fost una de competiție, nu de orgolii sau resentimente. Potrivit lui, în contextul unui concurs de anduranță, deciziile se iau la rece, chiar dacă pot părea dure. Vezi emisiunea integrală aici!

„A fost o decizie strict de competiție. Așa de simplă a fost decizia și dacă m-aș întoarce în urmă, tot aceeași decizie aș fi luat, pentru că așa e într-un concurs. Până la urmă, eu înțeleg, e concurs.”

Luptătorul a detaliat momentul în care s-a ajuns la alegerea controversată, susținând că s-a ținut cont de dorința mamei lui Dorian de a părăsi competiția.

„Mamișor, mama lui Dorian, voia să iasă din concurs. Băi, hai să fim fair-play față de ceilalți, concurăm de la egal la egal cu toții și să o lăsăm pe ea în urmă. Asta a fost toată situația.”

Ceea ce l-a surprins cel mai tare, însă, a fost faptul că, după o perioadă lungă de timp, Dorian a readus subiectul în discuție și l-a acuzat direct. Moroșanu spune că nu se aștepta la o astfel de reacție.

„M-am trezit că uite ce ai mai făcut și așa mai departe. Eu repet, atunci am fost și la tine la emisiune după și ne-am certat că de ce ai făcut lucrul ăsta și așa mai departe. Chiar nu mă așteptam să revină acum.”

În cadrul discuției, Cătălin Moroșanu a vorbit și despre propriul parcurs în competiția „Sunt celebru, scoate-mă de aici”, respingând ideea că ar fi fost favorizat. A povestit inclusiv una dintre cele mai dificile probe prin care a trecut.

„Am fost ales dintr-un vot, din ăla hai, du-te și tu, Cătălin, la o probă, și eu nu voiam să mă duc. M-au băgat într-un sicriu și au băgat șobolani. Și de acolo… pur și simplu așa a fost să fie. Am stat șapte minute cu șobolanii ăia pe mine.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI

Emisiunea Dan Capatos Show se difuzează în fiecare săptămână, de luni până joi, la ora 18:00, numai pe conturile oficiale de Facebook și YouTube CANCAN.RO.

CITEȘTE ȘI:

Dorian Popa, sărbătoare în familie după videoclipurile explozive ale lui Alex Bodi! Mesajul pe care i l-a transmis afaceristului

Alex Bodi îl ”pulverizează” din nou pe Dorian Popa. Securea războiului n-a fost îngropată: ”El e foarte vulnerabil”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cine era și cu ce se ocupa soția lui Sorin Iacob. Diana și-a găsit sfârșitul la spital, după accidentul cumplit din Iași
Știri
Cine era și cu ce se ocupa soția lui Sorin Iacob. Diana și-a găsit sfârșitul la spital, după…
Marius Tucă Show începe miercuri, 11 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
Știri
Marius Tucă Show începe miercuri, 11 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr.…
Raport alarmant la Curtea de Argeș. Apa iese la fel de tulbure ca la intrare, bazinele nu au fost dezinfectate de două decenii
Mediafax
Raport alarmant la Curtea de Argeș. Apa iese la fel de tulbure ca...
Miruță acuză Fake News și publică „declarația completă cu privire la satelitul românesc”. Doar că nu este completă, ci are 29 de secunde, dintr-un total de 1 minut și 10 secunde. Gândul publică declarația completă
Gandul.ro
Miruță acuză Fake News și publică „declarația completă cu privire la satelitul românesc”....
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut...
Generalul rus împușcat la Moscova s-ar fi aflat în vizită la amanta sa. Dezvăluirile picante făcute de un ziarist ucrainean
Adevarul
Generalul rus împușcat la Moscova s-ar fi aflat în vizită la amanta sa....
VIDEO Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru pe holurile Tribunalului
Digi24
VIDEO Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună...
Tranzacții de peste 1 miliard de dolari într-un singur weekend pe o platformă online. Cum a fost posibil
Mediafax
Tranzacții de peste 1 miliard de dolari într-un singur weekend pe o platformă...
Parteneri
Cum arată şi din ce face bani Consuelo, fosta soţie a lui Adrian Mutu! Imagini rare cu bruneta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată şi din ce face bani Consuelo, fosta soţie a lui Adrian Mutu! Imagini...
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o reacție adecvată”
Digi 24
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o...
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută grav. Dosar penal pentru tentativă de omor
Digi24
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută grav. Dosar penal...
7 mașini ce riscă să fie interzise în parcările publice. Modelele penalizate de infrastructura veche
Promotor.ro
7 mașini ce riscă să fie interzise în parcările publice. Modelele penalizate de infrastructura veche
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis:...
Cum stau submarinele diesel sub apă fără ca motoarele lor să necesite aer
go4it.ro
Cum stau submarinele diesel sub apă fără ca motoarele lor să necesite aer
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Descopera.ro
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Miruță acuză Fake News și publică „declarația completă cu privire la satelitul românesc”. Doar că nu este completă, ci are 29 de secunde, dintr-un total de 1 minut și 10 secunde. Gândul publică declarația completă
Gandul.ro
Miruță acuză Fake News și publică „declarația completă cu privire la satelitul românesc”. Doar că...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Fostul șef al Google, Eric Schmidt, are o relație cu o femeie cu 43 de ani mai tânără. Miliardarul ...
Fostul șef al Google, Eric Schmidt, are o relație cu o femeie cu 43 de ani mai tânără. Miliardarul este, însă, căsătorit
Cine era și cu ce se ocupa soția lui Sorin Iacob. Diana și-a găsit sfârșitul la spital, după accidentul ...
Cine era și cu ce se ocupa soția lui Sorin Iacob. Diana și-a găsit sfârșitul la spital, după accidentul cumplit din Iași
Simona Halep poartă pe mână o garsonieră! După ce s-a retras din circuit, ”Regina” de la Roland ...
Simona Halep poartă pe mână o garsonieră! După ce s-a retras din circuit, ”Regina” de la Roland Garros și Wimbledon joacă tare
Marius Tucă Show începe miercuri, 11 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. ...
Marius Tucă Show începe miercuri, 11 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
Vali Ene îl pune la zid pe Dorian Popa, din cauza strategiei sale de promovare: ”Un copil de 15 ani ...
Vali Ene îl pune la zid pe Dorian Popa, din cauza strategiei sale de promovare: ”Un copil de 15 ani n-ar trebui să viseze la Lamborghini”
Cauza morții lui Catherine O’Hara. De ce a murit legendara actriță din ”Singur acasă”, de fapt
Cauza morții lui Catherine O’Hara. De ce a murit legendara actriță din ”Singur acasă”, de fapt
Vezi toate știrile
×