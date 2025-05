Ce a făcut Gabriela Cristea în lipsa lui Tavi Clonda? Cântărețul a aflat abia când s-a întors de la Tempting Fortune România

Tavi Clonda a fost plecat aproape două săptămâni de țară, perioadă în care a filmat pentru emisiunea Tempting Fortune România, difuzată de Kanal D. În tot acest timp, Gabriela Cristea a rămas acasă pentru a avea grijă de afacere și de cele două fetițe. Fosta prezentatoare TV nu a stat degeaba și a găsit repede o metodă pentru a trece mai repede peste dorul de soțul ei. Află, în articol, toate detaliile!

În ediția de sâmbătă, 24 mai, a emisiunii Tempting Fortune România, Tavi Clonda a decis să părăsească show-ul filmat în junglă, gest care a luat prin surprindere atât colegii din competiție, cât și telespectatorii. Soțul Gabrielei Cristea a luat biletul de avion la business class, în valoare de 8.000 de euro, și a redus premiul general cu încă 25.000 de euro, alegând să se întoarcă acasă, la soția și fetițele sale.

Tavi Clonda nu a mai rezistat departe de familie și a decis să părăsească show-ul Tempting Fortune România. La aeroport, cântărețul a fost așteptat de mama, soția și de cele două fetițe ale sale. Bucuria revederii a fost una mare, iar Gabriela Cristea a ținut să îi povestească ce a făcut în lipsa lui.

Fosta prezentatoare a mărturisit că a făcut mai multe modificări acasă. Mai mult decât atât, Gabriela Cristea a precizat că, dacă soțul ei mai lipsea mult, nu ar mai fi recunoscut locuința lor la întoarcere.

„Sunt și câteva schimbări pe care le-am făcut în lipsa lui Tavi. Era cât pe ce să facem o schimbare astfel încât Tavi să nu mai recunoască casa, dar am lăsat-o așa, să fie și părerea lui, să nu îl iau prin surprindere. Am renovat un apartament cât a fost el plecat. Chiar am luat în serios treaba lui”, a declarat Gabriela Cristea pentru Wownews.