Ce a făcut Teodora Tompea înainte de ziua ei de naștere. Ce ținută a ales

Teodora Tompea și-a serbat ziua de naștere în avans, într-un cadru restrâns, alături de prietenii ei și cei apropiați. Aceasta a organizat o petrecere în detaliu, pentru care a stabilit și un dress code pe care invitații au fost nevoiți să îl respecte. Prezentatoarea TV a publicat imagini inedite în mediul online.

Teodora Tompea este una dintre cele mai cunoscute jurnaliste din țara noastră. În această primăvară s-a alăturat trustului Antena 1, acolo unde are jurnalul de la ora 16. Aceasta este foarte prezentă în mediul online și și-a format o comunitate impresionantă. Recent, vedeta a postat pe pagina sa imagini inedite de la petrecerea organizată în avans cu ocazia aniversării sale. Ținuta pe care a ales-o a adunat numeroase aprecieri și comentarii din partea internauților. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ce a făcut Teodora Tompea înaintea aniversării sale

Jurnalista i-a surprins pe fani cu cea mai recentă postare de pe rețelele de socializare. Aceasta a postat mai multe imagini de la un eveniment important pentru ea. Teodora Tompea a organizat o petrecere în avans pentru ziua ei de naștere, iar totul a ieșit așa cum și-a dorit. Alături de ea au fost prietenele ei. Ea a împărtășit totul cu urmăritorii ei și alături de fotografii a scris și un mesaj impresionant.

Sărbătoare de dinaintea zilei de naștere cu unele dintre preferatele mele. Câtă dragoste pentru aceste femei! Vă mulțumesc tuturor că ați fost alături de mine!, a scris Teodora Tompea pe Instagram.

De asemenea, comentariile nu au întârziat să apară. Prezentatoarea TV a fost admirată de toți fanii ei, iar ținuta sa a fost una deosebită. Aceasta a optat pentru o rochie albă, lungă, elegantă care îi pune în evidență trupul de invidiat. Detaliu care a atras toate privirile este cel floral, inspirat dintr-un trandafir. În plus, rochia a fost completată de o crăpătură pe picior și de un design inedit.

Cine este Teodora Tompea

În prezent, Teodora este prezentatoare de știri la Antena 1, însă se mândrește cu o carieră de peste 17 ani. Înainte de a se alătura echipei Observator, aceasta lucra la Digi24. Ea a povestit în urmă cu ceva timp că pasiunea pentru jurnalism vine de la tatăl și bunicul ei care au avut tangențe cu lumea televiziunii.

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