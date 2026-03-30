Ce a pățit o influenceriță, după ce a închiriat un conac din Franța. A dat o avere, dar i-a fost frică să mai doarmă în el

O situație incredibilă a avut loc recent în Franța. O influenceriță din România a închiriat un conac. Suma pe care a plătit-o a fost uriașă, însă nu s-a putut bucura de experiență pentru că ce a urmat a lăsat-o șocată.

Creatoarea de conținut din România a plecat împreună cu soțul ei în Franța. Aceasta voia să își sărbătorească ziua de naștere într-un stil mare, iar pentru asta a închiriat un conac pentru două zile. Cei doi au plătit o avere pentru acea perioadă, dar aceasta a decis că nu vrea să mai stea acolo și a ajuns să caute un hotel.

Ce a pățit influencerița care a închiriat un conac în Franța

Sînziana Sooper, creatoarea de conținut din România a trecut prin clipe de coșmar. Influencerița a vrut să petreacă două zile la un conac din Franța. Când a ajuns acolo, s-a terifiat pentru că spațiul arăta desprins din filme de groază. Văzând cum arată, femeia a decis să plece de acolo și să caute un alt hotel.

Am închiriat un conac în Franța în care să stau două zile. Când am ajuns acolo, părea totul de vis, dar noaptea, părea un film de groază. A fost pentru prima dată în viața mea când, efectiv, mi-a fost frică să intru în locul în care trebuia să dorm, așa că am făcut un lucru total nebunesc. După ce am dat o mică avere ca să închiriez acea locație, seara am condus din acel sat până în primul oraș din apropiere și mi-am luat cazare la hotel, hotelul în care mă aflu chiar acum, a povestit Sînziana Sooper pe pagina ei de TikTok.

Influenceriței îi era foarte frică să intre în casă. Seara, când s-au întors la conac, ea a povestit că îi era teamă să intre. Din acest motiv, femeia l-a convins să meargă în continuare la hotel și așa au făcut.

Ne-am întors la cazare și casa arată așa, în întuneric total (…) Mie mi-e frică să mai intru în casă (…) Cred că mă duc la un hotel, mi-e prea frică să intru în casă. E prea mult întuneric în jur și pădure (…) Sunt și obosită sincer și oboseala parcă accentuează frica, dar nu îmi mai vine să dorm aici în noaptea asta, a mai spus ea.

